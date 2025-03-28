¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¹Ô¡ÛÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥ì¥Ýー¥ÈVol.275¡Ö¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´Æ»¤Ë¤è¤ëÄÌ¶ÐÆÃÀ¤ÎÊ¬ÀÏ¡×
»°É©£Õ£Æ£Ê¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò- Å´Æ»Äê´ü·ô¤Î·ôÌÌ¶è´Ö¤È°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´Æ»¤Ë¤è¤ëÄÌ¶ÐÆÃÀ¤òÊ¬ÀÏ¡£
- ³Æ±Ø¤ÎÄÌ¶ÐÆÃÀ¤Ï¡¢ÄÌ¶Ðµ÷Î¥¤Î·¹¸þ¤Ë¤è¤ê¡Ö¶áµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡ÖÃæµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡Ö¶á¡¦±óµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡Ö±óµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×(*)¤Î4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÂçÊÌ¡£
- ±èÀþ¤Î³«È¯ÀïÎ¬ºöÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ¶ÐÆÃÀ¤ÎÇÄ°®¤Ï¡¢»Ô¾ìÍý²ò¤ò½õ¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
- ³Æ±Ø¤ÎÄÌ¶ÐÆÃÀ¤Ï¡¢ÄÌ¶Ðµ÷Î¥¤Î·¹¸þ¤Ë¤è¤ê¡Ö¶áµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡ÖÃæµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡Ö¶á¡¦±óµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×¡Ö±óµ÷Î¥ÄÌ¶Ð·¿¡×(*)¤Î4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÂçÊÌ¡£
- ±èÀþ¤Î³«È¯ÀïÎ¬ºöÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ¶ÐÆÃÀ¤ÎÇÄ°®¤Ï¡¢»Ô¾ìÍý²ò¤ò½õ¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://safe.tr.mufg.jp/houjin/fudousan/f_report/pdf/fr_2025032701.pdf?20250328174824
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDYx%23MTgyNg%3d%3d%23280%23168%230%2333E6A0D86400%23MDphOmY7MTA7MTA7MTA%3d%23
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥áー¥ëÇÛ¿®¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgqf-lisjqj-a09062f022dc92e704fe1da404444440
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¶ÈÌ³´ë²èG¡¡ËÒºä¡¡Î¼Í¤
ÅÅÏÃ¡§050-3689-2918
mail¡§ryosuke_makisaka@tr.mufg.jp
°Ê¾å