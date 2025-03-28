¡Ø2025 CHOI JIN HYUK PREMIUM FANMEETING in JAPAN¡ÖJINHYUK TIME¡×¡Ù3/28(¶â)18»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤¤¤Ä¤â¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥¯¤¬5·î24Æü(ÅÚ)¡¦¥¤¥¤¥Î¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ
¡Ø2025 CHOI JIN HYUK PREMIUM FANMEETING in JAPAN ¡ÖJINHYUK TIME¡× ¡Ù¤ò
³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Èー¥¯¤Ë²Î¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡ÈPREMIUM¡É¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥¯¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¡¦¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ï¡¢ËÜÆü3·î28Æü(¶â)18:00¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡Ø2025 CHOI JIN HYUK PREMIUM FANMEETING in JAPAN ¡ÖJINHYUK TIME¡× ¡Ù
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£Åìµþ/¥¤¥¤¥Î¥Ûー¥ë
2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ) ³«¾ì15:00/³«±é16:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¡¢¸ø±éÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¢£VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
\22,000(ÀÇ¹þ)
¡ÊÆÃÅµÆâÍÆ¡Ë
¡¦¥°¥ëー¥×¥Õ¥©¥È»£±Æ²ñ
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦VIP ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ªÅÏ¤·¡õ°®¼ê²ñ
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ²ñ¤Ï¸ø±é»þ´Ö³°¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¤ª¸«Á÷¤ê²ñÉÕ¤¡Ë
\13,800(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ÊÌÅÓ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËç¿ôÀ©¸Â¡Û
1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈó²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î28Æü(¶â)18:00～4·î10Æü(ÌÚ)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)18:00～
¢£¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î18Æü(¶â)18:00～4·î30Æü(¿å)23:59
¢£°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î5Æü(·î¡¦½Ë)18:00～5·î22Æü(ÌÚ)23:59
¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¤ÇÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡×¤ä¡Ö°ìÈÌÈÎÇä¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
CHOI JIN HYUK JAPAN OFFICIAL FANCLUB »öÌ³¶É
support@jinhyukchoi.jp
Ê¿Æü10:00～17:00 ¡Ê12:00～13:00¤ò½ü¤¯¡Ë
º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÃí°Õ»ö¹àÅù¤ËÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
x.com/jinhyukchoi_jp(https://x.com/jinhyukchoi_jp)