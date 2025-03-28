¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²ò·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§äØÅÄ·òÆó¡¢°Ê²¼ MRI¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²ò·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í¸ý½¸Ãæ¡¢¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Î°²½¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏµå¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¡Ö¥Ò¥È¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½¾Íè¤Î£¶ÎÎ°è¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè£·¤ÎÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡ÖDE ¡õ I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¨Â¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÎÎ°èDE¡õI¤ò´Þ¤àÁ´7ÎÎ°è¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ
1. ÇØ·Ê
MRI¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö(https://icf.mri.co.jp/)¡×¡ÊInitiative for Co-creating the Future¡¢°Ê²¼ ICF¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²ò·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È¡×¡Ê°Ê²¼ ¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢ICF³èÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ¡¦À°Íý¤·¡¢²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤Î½éÈÇÈ¯´©°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ÎÄ¬Î®¡¢µ»½ÑÆ°¸þÅù¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤ËËèÇ¯¸«Ä¾¤·¡¢²þÄûºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎÃµº÷¤ä¼ø¶È¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¢¹Í»¡¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ä³Ø¹»Åù¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤ÎÆÃÄ§
ÎÎ°è¤ÎºÆ¹½À®¤È¿·Àß
¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ê²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏµå¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¡Ö¥Ò¥È¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éºòº£¤Î¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ´ûÂ¸£¶ÎÎ°è¤òºÆÀ°Íý¤·¡¢¥Æー¥Þ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤ä¿·¤·¤¤¥Æー¥Þ¤ÎÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¡ÖDE ¡õ I¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¨Â¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¡×¤ò²Ã¤¨¡¢£·ÎÎ°è¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ú¼Ò²ñÌäÂê¡ä¼Ò²ñ²ÝÂê¡ä²ò·è¤Î»å¸ý¡Û¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÎÎ°èDE¡õI¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È
³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¿·¥Æー¥ÞÎã
¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
µÞÂ®¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¡×¤ò½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ELSI¡Êethical, legal and social implications¡§ÎÑÍýÅª¡¦Ë¡Åª¡¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¡Ë¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥³¥é¥à¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. Æþ¼êÊýË¡
¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¦¤¨É¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¡¢¤´Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¿ä¿Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à(https://icf.mri.co.jp/research/research-389/)
4. º£¸å¤ÎÍ½Äê
4·î°Ê¹ß¡¢ICF²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¥ê¥¹¥È2025¡×¤Î²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ICF¤Î³èÆ°¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¿ä¿Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê
¢©100-8141¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ10ÈÖ3¹æ
¡ÚÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡¡¡¡ÖÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¿ä¿Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡Æ£ËÜ¡¢È¬´¬¡¢µµ°æ
¡¡¡¡¡¡Tel¡§03-6858-3557¡¡E-mail¡§icf-inq@ml.mri.co.jp
¡ÚÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×¹ÊóÉô¡¡
¡¡¡¡¡¡¥áー¥ë¡§media@mri.co.jp