¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£¼£»Ô ÎÓÌî²ÐºÒÈï³²¤ËÈ¼¤¦ Å¹Æ¬»Ù±ç¶âÊç¶â¼õÉÕ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÎÓÌî²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸« ¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç¤Î»Ù±ç¶âÊç¶â¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êç¶â¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ°è¤Î¹ÔÀ¯¤òÄÌ¤¸¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Î»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1.¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î14Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§»Í¹ñÃÏÊý¡Ê°¦É²¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡Ë¤ÎÌó500Å¹ÊÞ
3.Êç¶âÌ¾¾Î¡§º£¼£»ÔÎÓÌî²ÐºÒ¤ËÈ¼¤¦Å¹Æ¬»Ù±ç¶âÊç¶â
4.¤ªÆÏ¤±Àè¡§°¦É²¸©º£¼£»Ô
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµì¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£