¥Æ¥å¥Õ¥ºー¥É¤ÎIEC 62443 OT¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥³ー¥¹¡¢·Ð»º¾Ê¤ÎRe¥¹¥­¥ë¹ÖºÂ¤ËÇ§Äê

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- IEC 62443 OT ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÁÃ¡õ¼ÂÁ©¥³ー¥¹ ¡Ê¸Ä¿Í»ñ³ÊÇ§Äê¡Ë(https://www.tuvsud.com/ja-jp/services/training/ac/psms/com-iec62443-set)
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- **¿Íºà³«È¯»Ù±ç½õÀ®¶â¤Î¾ÜºÙ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎWeb¥Úー¥¸(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)¡Ë
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https://www.tuvsud.com/ja-jp
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