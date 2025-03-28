·îÎãµë²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·―¼«¼Ò¶ÈÀÓ¤è¤ê¤âÏ«Æ¯»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢µëÍ¿¿å½à°ú¤¾å¤²Î¨¤Ï4¡óÄ¶¤Ø―
ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿¹¯·Ä¹À / URL¡§https://sele-vari.co.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·îÎãµë²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·¡×¤òÄ´ºº¤·¡¢¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢µÞ·ã¤ÊÊª²Á¾å¾º¤ä¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î·ã²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÄÂ¶â°ú¾å¤²Åù¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·îÎãµë²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä´ºº·ë²Ì³µÍ×
2023Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¶â¤Î²þÄê³ÛµÚ¤Ó²þÄêÎ¨¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£±¿ÍÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Î²þÄê³Û¤Ï11,961±ß¡¢£±¿ÍÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Î²þÄêÎ¨¤Ï4.1%¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2022Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë£±¿ÍÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Î²þÄê³Û¤Ï9,437±ß¡¢£±¿ÍÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Î²þÄêÎ¨¤Ï3.2%¡Ë¡£
´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤é1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ1Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÄÂ¶â¤Î²þÄê³ÛµÚ¤Ó²þÄêÎ¨¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÎÄÂ¶â¤Î²þÄê¤Î·èÄê¤ËÅö¤¿¤êºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿Í×ÁÇÊÌ´ë¶È³ä¹ç¤Î¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¡×¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2013Ç¯»þÅÀ¤Î58.6%¤«¤é2023Ç¯»þÅÀ¤Î36.0%¤Ø¤È¡¢½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶áÇ¯³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¡×¡Ê2023Ç¯»þÅÀ¤Ç16.1%¡Ë¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤Î°Ý»ý¡×¡Ê2023Ç¯»þÅÀ¤Ç11.6%¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´ÖÁê¾ì¡×¡Ê2022Ç¯»þÅÀ¤Ç3.0%¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç6.7%¡Ë¤ä¡ÖÊª²Á¤ÎÆ°¸þ¡×¡Ê2022Ç¯»þÅÀ¤Ç1.3%¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç7.9%¡Ë¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡¢¼«¼ÒÆâÉô¤ÎÀ®Ä¹À¤ò´Õ¤ß¤ÆÊó½·¤ò·èÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØÃåÌÜ¤·¤ÆÊó½·¤ò·èÄê¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÎÊó½·¿å½à¤òÄê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦¤äÏ«Æ¯»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¡¢¼«¼Ò¤¬¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤¹¤ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î²þÄê¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤ò¥³¥¹¥È¤È¸«¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤ÈÉ³¤Å¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¤ÎÊó½·¿å½à¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sele-vari.co.jp/service/
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢
¡Ö·îÎãµë²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·
―¼«¼Ò¶ÈÀÓ¤è¤ê¤âÏ«Æ¯»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢µëÍ¿¿å½à°ú¤¾å¤²Î¨¤Ï4¡óÄ¶¤Ø―¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sele-vari.co.jp/knowledge/report/
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²¹Í»ñÎÁ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¡ÖÄÂ¶â°ú¾å¤²Åù¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/24/index.html )
¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁÈ¿¥¡¦¿Í»öÎÎ°è¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡£Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤«¤é½¾¶È°÷¿ô¿ô½½Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¢µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÎ¬¼Â¸½¤È¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëÊÑ³×¤ò»Ù±ç¡£
´ë¶È¤Î¿Í»öÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ²þÁ±¡¢¤½¤ÎÂ¾·Ð±Ä´´Éô¶µ°é¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ëÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë²þ³×¤ò»Ù±ç
ÂåÉ½¤ÎÊ¿¹¯¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ÎÀ®²Ì¼çµÁ¿Í»öÀ©ÅÙ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Í»öÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¡¢Ç¯¸ù½øÎó¾º³Ê¡¢Äê´ü¾ºµë¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·Íø±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¿Í»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä200¼Ò°Ê¾å¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2020Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¤´»Ù±ç¼ÂÀÓ´ë¶È¤Î°ìÉô
À½Ìô¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
IT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
ÀìÌç¾¦¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
´ÆººË¡¿Í·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à
ÄÌ¿®·úÀß¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
¤½¤ÎÂ¾Èó¾å¾ì´ë¶È¡ÊÀ½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶ÈÅù¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡¡¡¡´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¹¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡¢©550-0005 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÀ¾ËÜÄ®1ÃúÌÜ2-17 ËÜÄ®¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥ë 7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¡¡¡¡ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2006Ç¯3·îÍ¸Â²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡Ê2011Ç¯6·î³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§¡¡ ¡¡ ¡¡https://sele-vari.co.jp/