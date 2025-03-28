¤¨¤ë¤Ü¤·¡¦·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡ËÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡¡¡Ø¤¨¤ë¤Ü¤·¡Ù¤ÏÅö¼Ò½é¡¢¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ù¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ

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¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
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https://www.mfr.co.jp/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0315_01.pdf
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