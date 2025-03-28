¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É½êÂ°¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¡Ø¿·À¸³è¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤¬3/28(¶â)¤ËÈÎÇä³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½¡Áü¡¡½¨ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¡Ø¿·À¸³è¥Ü¥¤¥¹¡Ù¾ÜºÙ

¡¦²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï¥Ü¥¤¥¹ ³Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)


¡¡¡¡¡¡¡¡.LIVE¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)


¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ö¤¤¤Ñ¤¤1´üÀ¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§4,000±ß(ÀÇ¹þ)


¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ö¤¤¤Ñ¤¤2´üÀ¸3´üÀ¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦²»À¼¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§wav







¡Ú¸Ä¿Í¥Æー¥Þ¡Û


¢§.LIVE


⚪︎²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê¡§¤ªÎÙ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤ªÎÁÍý¾å¼ê(¥Ïー¥È)


⚪︎¿À³Ú¤¹¤º¡§¤ªÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤


⚪︎¥«¥ë¥í¡¦¥Ô¥Î¡§¤ªÎÙ¤µ¤ó¡¢ºî¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö


⚪︎¤â¤³ÅÄ¤á¤á¤á¡§²ø°Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂç²È¤µ¤ó


⚪︎¥ä¥Þ¥È ¥¤¥ª¥ê¡§¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¡©


⚪︎¼·À±¤ß¤ê¤ê¡§¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏºÇ¹â¡©


⚪︎¥ê¥¯¥à¡§IF ¿·À¸³è¤ÈÊÛÅö¤È¡£


⚪︎¥ë¥ë¥ó¡¦¥ë¥ë¥ê¥«¡§²õ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿













¢§¤Ö¤¤¤Ñ¤¤1´üÀ¸


⚪︎µ´Æ¬¤ß¤µ¤­¡§¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤ÏÂçÊÑ!


⚪︎¹ÈÏ¡È³¤Þ¤ë¡§¿·À¸³è¤«¤é¤ªÎÙ¤µ¤ó!?


⚪︎¼ÐÍî¤»¤Ä¤Ê¡§¤»¤Äー¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤ªÎÙ¤µ¤ó


⚪︎Èë´Ö»ü¤Ñ¤Í¡§¿·ÆþÀ¸¤Ë´¥ÇÕ¡ª








¢§¤Ö¤¤¤Ñ¤¤2´üÀ¸¡¦3´üÀ¸


⚪︎¸°µÜ¥·¥¨¥ë¡§ ¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤ó¤Ü¡©


⚪︎±¨´Ý¤Ô¤ç¤³¡§ ´èÄ¥¤ë¤­¤ß¤Ë¥¨ー¥ë


⚪︎±óËÊ¤­¤ã¤ó¡§ ¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤­¤ã¤ó¤ò´Å¤ä¤«¤¹Æü


⚪︎¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ëー¥Ê¡§°ú¤Ã±Û¤·¤¿Àè¤Î¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ï...!?


⚪︎¤Þ¤ë¤²¤ê¤Á¤ã¡§ÎÙ¤ÎÉô²°¤«¤éÇúÈ¯²»¤¬¡Ä!?︎


⚪︎ÌÊ´Ó¤Í¤°¤»¡§·¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¸åÇÚ


⚪︎ºÌ²Î¤¹¤¤¤ì¤ó¡§¿·À¸³è¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È(¥Ïー¥È)


⚪︎Ç­Éï¤³¤¼¤Ë¡§¥Ä¥ó¥Ç¥ìÍÄÆëÀ÷¤È·Þ¤¨¤ë¿·³Ø´ü













¢£ÈÎÇä³µÍ×

¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û


2025Ç¯3·î28Æü(¶â) 12:00～2025Ç¯4·î10Æü(ÌÚ) 23:59



¡ÚÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û


¡¦APP LAND STORES¡§https://4693.live/



¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢VTuber¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP³«È¯¡¦À©ºî¤äWeb3.0¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMBS¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


https://appland.co.jp/


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


¡ÚºÇ¸å¤Ë¡¦¡¦¡¦¡Û


¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎVTuber»ö¶È¤ò°ì½ï¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥­¥ë¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆVTuber¶È³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©


¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£


¡¦VTuber¤¬¹¥¤­¤ÊÊý


¡¦VTuber¤äYouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý


¡¦0-1¤Ç´ë²èÎ©°Æ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý


¡¦YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý


¡¦Web3.0¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý


¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢ÃíÎÏ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£


¡¦±Ä¶È


¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî


¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡Â¾


¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£


¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢À§Èó³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://appland.co.jp/recruit/¡¡