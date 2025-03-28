¡É¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ê´Ö¤òÁª¤ÖÍýÍ³¡í--¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÉÛ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î»É¤·»ÒºîÉÊ¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÄ©Àï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï
¢£¡Ö¸úÎ¨¡×¤è¤ê¡Ö¼ê´Ö¡×¤ò¡¢¡ÖÁá¤µ¡×¤è¤ê¡Ö´Ø¤ï¤ê¡×¤ò
º£¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡É¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë"¤ò½Å»ë¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡ØÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼ê»Å»ö¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¿Ë¤Ò¤È¿Ë¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆË¥¤¤¾å¤²¤ë»É¤·»Ò¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤Î¡Ö¼ê´Ö¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ý¤Á¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¡É»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÉÊ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Í¤³ºÂÉÛÃÄ¡Ê¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡Ë
¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡¦Ê¡»ã¡¦ÅÁÅý¹©·Ý¤¬½Ð°©¤¦¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤«¤¿¤Á--¡£
¸µ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ¡Ù¤¬¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÉÛÃÏ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ê»Å»ö¡Ö»É¤·»Ò¡×¤Îµ»Ë¡¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤È¶¦¤Ë°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¡É½Å»ë¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¼ê´Ö¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹READYFOR¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ¤Þ¤Ç»Ù±ç¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://readyfor.jp/projects/points-lignes-et-plans
¢£¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ÎÉÛ¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¡ÉÊª¸ì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
ÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÇÑ´þ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¸½Âå¡£¿·ÉÊ¤Î¤Þ¤ÞÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÉÛÃÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ¡ÙÂåÉ½¡¦°ËÆ£°¦¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦½Ð¿È¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þÀ¸ÃÏ¤Ë¡Ö»É¤·»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Î¼ê»Å»ö¤ò»Ü¤·¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÁÛ¤¤¡¢¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡É»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÈÊª¸ì¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æé¤Ä¤«¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ëºÂÉÛÃÄ¡Ê´Ý¤¤¤Î¡Ë
¢£°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
´°À®¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÏÁ´¤Æ¤¬°ìÅÀ¤â¤Î¡£ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡¢»É¤·»Ò¤ÎÊÁ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£
¼ê´Ö¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î°ìÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ò»ý¤Ä»É¤·»ÒÀ½ÉÊ¡£»È¤¦¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»É¤·»Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ú¥¢¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤ë¡ÉÁêËÀ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ø--¡£
¢£»É¤·»Ò¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÉÆ¯¤Êý¡É¤È¡É¤Ä¤¯¤ë´î¤Ó¡É
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤ä½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£
ºî¤ê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤ä¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÆÀ°Õ¡×¤ä¡Ö¹¥¤¡×¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç»É¤·»Ò¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»É½«¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë--
¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¸Ø¤ê¤È¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÅÀ¡É¤¬¡ÉÀþ¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÉÌÌ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×¡Û
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÆüËÜÅÁÅý¹©·Ý»É¤·»Ò¤Ç¿Í¤ÈÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ¡×
¡¦¼Â»Ü¼Ô¡§°ËÆ£°¦¡Ê¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ¡ÙÂåÉ½¡Ë
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§READYFOR
¡¦ÌÜÉ¸¶â³Û¡§1,080,000±ß
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00¤Þ¤Ç
¡¦URL¡§https://readyfor.jp/projects/points-lignes-et-plans
¡Ú¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥óÎã¡Û
¡¦ÍÎÍü¥â¥Áー¥Õ¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¡§4,400±ß
¡¦»É¤·»ÒÆþ¤ê¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡§7,800±ß
¡¦ÍõÀ÷¤á¡ß»É¤·»Ò¤ÎBAG¡Êº°ÊË¤Î³¤¡¿À±¹ß¤ë¶õ¡Ë¡§18,000±ß
¡¦À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡É¤Í¤³ºÂÉÛÃÄ¡É¡§14,000±ß
¡¦ºî¶ÈÉþ¤Ø¤Î»É¤·»Ò¥«¥¹¥¿¥à¡§100,000±ß
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡§¶¦ÁÏ´ë¶È¡¦»Ù±ç¼Ô¤è¤ê¡Û
»É¤·»Ò¤¬»É½«¤ÇÉÛ¤ÈÉÛ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°»å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÆ£ËÜÎ´²ð¤µ¤ó¡Ë
https://vdc-lab.sii-japan.co.jp/#what_is_vdclab
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
2025Ç¯4·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉHP¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏECµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤âÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤ËµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤äPOP UP¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡»ã¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ßÅÁÅý¹©·Ý¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½Û´Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§ÅÀ¤ÈÀþ¤ÈÌÌ
ÂåÉ½¡§°ËÆ£°¦
Email¡§points.lignes.et.plans@gmail.com
Instagram¡§https://www.instagram.com/points_lignes_et_plans
Web¥µ¥¤¥È¡Ê½àÈ÷Ãæ¡Ë¡§https://points-lignes-et-plans.com