AI³«È¯»Ù±ç¤ÎFastLabel¤¬¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤è¤ê¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â¹Ô
Data-centric AI[¢¨1]³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦À¸À®¤«¤é¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë³«È¯¡¢MLOps¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò»Ù±ç¤¹¤ëFastLabel³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎëÌÚ·ò»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡Ë¤«¤é¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê£²²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[¢¨1] Data-centric AI¡§AI¤Î¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á
¡Ú¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î³µÍ×¡Û
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
¡¦¼ÚÆþ¶â³Û¡§£²²¯±ß
¡ÚÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤ÏAI³«È¯¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Çー¥¿¶¡µë¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊAI³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¶ÈÌ³Âå¹ÔµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³Æ¼ï¥Äー¥ë¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×µÞÁý¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥½ー¥¹³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¾ì¤Ø¸þ¤±¤¿Ä¹´ü°ÂÄê»ñ¶â³ÎÊÝ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¡ÆüËÜ¶¶Ë¡¿ÍÂè°ìÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡°æ¾å¡¡¹î¸Ê¡¡ÍÍ
¡Ú°æ¾åÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
FastLabelÍÍ¤Ï¡¢¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÆüËÜ¤òºÆ¤Ó¡ØÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Ø¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢AI¤Î¶µ»Õ¥Çー¥¿ºîÀ®Âå¹Ô¤ä¡¢AI³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î90¡ó¤Î¹©¿ô¤¬¶µ»Õ¥Çー¥¿ºîÀ®¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ë¹â¥³¥¹¥È¹½Â¤¤È¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÎëÌÚCEO¤ÎAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢²ÝÂê´¶¤«¤é¤¤¤ÁÁá¤¯¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI/UX¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢AI³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¹Ô¤Ï¡¢FastLabelÍÍ¤Î¾ÍèÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ëAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁÏÂ¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Î³×¿·¤Ë¤â´üÂÔ¤·¡¢º£²ó¤ÎÍ»»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄFastLabelÍÍ¤ËÈ¼Áö¤·¡¢¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
FastLabel³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎëÌÚ¡¡·ò»Ë
¡ÚÎëÌÚ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÍÍ¤è¤êÊÀ¼Ò»ö¶È¤Î¾Íè¤Ø¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢£²²¯±ß¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¤´¼Â¹Ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£FastLabel¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊAI³«È¯¡×¤ò³Ë¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Çー¥¿¶¡µë¤È¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆAI³«È¯Á´ÂÎ¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÁý¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Î¶¯²½¤Èµ»½Ñ³«È¯ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ê¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×À°È÷¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Çー¥¿¥»¥Ã¥ÈÄó¶¡¡×¡¢¡Ö¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥óÂå¹Ô¡×¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë³«È¯»Ù±ç¡×¡¢¡ÖFastLabel Data Factory¡×¤Ê¤É¡¢AI³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥»¥Ã¥ÈÄó¶¡¡§¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê³Æ¼ï¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡
¤ä¿·µ¬»£¤ê²¼¤í¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥óÂå¹Ô¡§¤¢¤é¤æ¤ëÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÊÀ¼ÒÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¥Ç¥ê¥Ð¥êーÉÊ¼Á
¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥óÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë³«È¯»Ù±ç¡§²èÁü¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¾ò·ï¤äÀµ³ÎÀ¡¿Åý°ìÀ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¡¦É¾²Á
¤ò¼Â»Ü¤·¡¢É¾²Á·ë²Ì¤òÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
FastLabel Data Factory¡§¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¢¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë³«È¯¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëSaaS¤Ç¤¹¡£DataOps¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¶µ»Õ¥Çー¥¿½àÈ÷¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï³Æ¶È³¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ø¤ÎËÉÙ¤Ê»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Çー¥¿ºîÀ®¤Ë¶¯¤ß¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó»ÅÍÍºîÀ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿AI³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§FastLabel³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÎëÌÚ·ò»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Data-centric AI³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÄó¶¡
ÀßÎ©¡§2020Ç¯1·î23Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©163-0224 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
URL¡§https://fastlabel.ai/