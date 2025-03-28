YAMAHA MUSIC SCHOOL¤ÎÍÄ»ù´ü¥³ー¥¹¡Ø¤×¤é¤¤¤Þ¤êー¡Ù¤ò³¤³°¤ÇÆ³Æþ

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https://www.yamaha-ongaku.com/music-school/
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=1pLxbomucJg ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=NkPBCgKDspY ]
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