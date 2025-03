PASS THE BATON MARKET Vol.18¤Ø½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿(¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア(本社:東京都港区、社長:高智 亮大朗、以下:コスモスイニシア)は、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」で開催される、株式会社スマイルズ(本社:東京都目黒区/代表取締役社長:野崎亙)主催のイベント『PASS THE BATON MARKET Vol.18』に不動産会社として、初出展いたしました。

■リノベーションマンション=「なるべく新築の状態に戻す・一部分を新しいものに入れ替えた」住まいではなく「1点ものとして次の住まい手の理想を叶える」住まいへ

中古マンションの供給量が年々増加しつづけ、今後は中古中心の市場になっていくことが見込まれる一方、リノベーションマンションに対する正確な認知は低く、いまだ“新築の劣化版・安価版”と捉えられることも多いのが現状です。

そんな中、当社のリノベーションマンションを、「なるべく新築に戻す」という考え方ではなく、「理想の暮らしを叶えるためのあなただけの1点モノとしての住まい」と定義し、追求し続けてきました。この“リノベーションにおけるあたりまえ”は、『PASS THE BATON MARKET』 の「Relight The Stock, Relight The Culture, Relight The Local. (日本語訳)」というコンセプトと重なる部分が多く、深く賛同し、このたびの出展となりました。

■イベント当日の様子

創立50周年を迎えた本年、当社25周年のフラッグシップ物件のリノベーションにフォーカスし、ブースを出展いたしました。「ミニマルな暮らし」や「所有しない暮らし」という価値観が広がる中、当時の中古マンションの余裕ある間取りを体験いただきながら、「住まうこと」の豊かさ、そして、中古ならではの価値を表現しました。

当日は、世代や性別を問わず住宅を身近に感じていただけるようにと、間取りをモチーフにした「イニシアの間取り転がしゲーム」を実施し、イベントに来場された方々のうち、約350組の方にご体験いただきました。また、ゲームをクリアした方には、実際に当社のリノベーションマンションの建材で利用している、環境に配慮した間伐材からできたおもちゃや、マイクロプラスチックをアップサイクルしたカラビナキーホルダーなどをプレゼントいたしました。

■今後の展開について

イベントで触れた、当社25周年のフラッグシップ物件のリノベーションマンションは、株式会社スマイルズのブランド「PASS THE BATON」 監修のもと、設計・販売予定です。(2025年6月末に竣工予定)当社は、これからも住まいに視点を当て続け、安心して快適に暮らせる住宅の展開を進めるとともに、地域のみなさん、そして子ども達や若い世代に、住まいを身近に感じられるような取り組みを続けてまいります。

■PASS THE BATON MARKETとは

「PASS THE BATON MARKET」は、“Relight The Stock, Relight The Culture, Relight The Local.”を合言葉に、企業やブランド、産地が抱えている“もったいない”や“困りごと”に向き合い、世の中に紹介していく場として2019年に始まった、これまでにない蚤の市です。

大量にモノが生み出され消費され、時代と共にモノの価値が変遷する中で、PASS THE BATON MARKETならではの見立てで光を当てなおすことで、誰かにとっての“大事”や“喜び”を作っていきます。

今回で18回目、来場者数は2日間で6,500人を超えるイベントです。

■イベント概要

イベント名:PASS THE BATON MARKET Vol.18

実施日:2025年3月1日(土)~2日(日) 11:00~19:00(最終日は18時終了)

開催場所:コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」東京都港区港南1-8-35

公式HP:https://market.pass-the-baton.com/event/vol-18/

|コスモスイニシアについて|https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動においてCSVを実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

■コスモスイニシア50周年特設サイト:https://www.cigr.co.jp/50th/