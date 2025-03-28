¹¹ð¤òÄÌ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹¹ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè1ÃÆ¤ÎÇÛ¿®·ë²Ì¸ø³«¡¡-Ìó38¡ó¤Î¥æー¥¶ー¤¬¹¹ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖSDGs¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡É¡×¤È²óÅú-
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¦¥§¥¤¥º(https://www.adways.net/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ æÆ¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥¦¥§¥¤¥º¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëUNICORN³ô¼°²ñ¼Ò(https://uni-corn.net/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ æÆ¡¢°Ê²¼UNICORN¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹¹ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê¢¨1¡ËÂè1ÃÆ¤ÎÇÛ¿®·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://sdgs-ad.com/
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯°Æ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¤Înote¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://story.unicorn.inc/n/na3343ec8b23e
ºòº£¡¢À¸À®AI¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹Åù¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·òÁ´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¤Ï¹âÅÙ²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤¿·×Â¬¡¦É¾²Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¹ðÉ½¼¨²ó¿ô¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢¹¹ðËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ä²ÁÃÍ¤¬¸«¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
UNICORN¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹¹ð¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÊÑ²½¡¦¤¤Ã¤«¤±¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢2024Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÀëÅÁ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹¹ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬Ç½Æ°Åª¤Ë¹¹ð¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëUNICORN Interactive AD¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê¢¨2¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢SDGs¤Î17¤Î¥´ー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤ò¡ÖSDGs¤Ò¤È¤³¤È¥¢¥É¡×¤È¤·¤Æ¹¹ðÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://sdgs-ad.com/result.php)¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¹¹ðÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥µ¥Þ¥êー¤ª¤è¤Ó¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤ä·¹¸þ¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSDGs¤Ò¤È¤³¤È¥¢¥É¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îß·×6,163·ï¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬1,923·ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬2,437·ï¤Ç¡¢SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢SDGs¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´ー¥ë16¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤°ìÊý¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬15%¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬Äã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¼«ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¡¦»²²Ã°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥´ー¥ë9¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬Ìó50%¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°°ÕÍß¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥´ー¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÎ¨¡Ê¹¹ðÉ½¼¨¤Î¤¦¤Á¡¢¥¿¥Ã¥×¤ä¥ê¥ó¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤¬¹¹ð¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿³ä¹ç¡Ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥´ー¥ë10¡Ö¿Í¤ä¹ñ¤ÎÊ¿Åù¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉÔÊ¿Åù¤äº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢17¤Î¥´ー¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÛ¿®·ë²Ì¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://sdgs-ad.com/result.php)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SDGs¤Î17¤Î¥´ー¥ë¤Ï¶½Ì£´Ø¿´¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ì¤¤ÀÇ§ÃÎ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£UNICORN¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ðÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤è¤ê¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¹¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Î·òÁ´²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¢¥É¥¦¥§¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì ¤¹¤²ー ¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤òÆÏ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤í¤²¤ë¡Ö¿ÍÌÙ¤±¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹¹ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¤Înote¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://story.unicorn.inc/n/n8952a6f76cf7
¢¨2 UNICORN Interactive AD¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¤Înote¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://story.unicorn.inc/n/n93ad615abaa2
UNICORN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://uni-corn.net/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢·î´ÖÇã¤¤ÉÕ¤±²ÄÇ½¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¿ô1.4Ãûimp¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁ´¼«Æ°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤òÍ½Â¬¤·¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î¼«Æ°Æþ»¥¤ò¼Â¸½¡¢¤«¤ÄÆÈ¼«¤ÎÉÔÀµ¸¡½Ð¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Ê¹¹ð¤òÇÓ½ü¡£3D¤äAR¡¢¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ä¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¥²ー¥àÆâ¹¹ð¡ÖUNICORN In-Game Ad¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëÇÛ¿®¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
UNICORN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://uni-corn.net/
2013Ç¯¡¢¥¢¥É¥¦¥§¥¤¥º¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Æ¥¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀßÎ©¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÁ´¼«Æ°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUNICORN¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·×Â¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMetricWorks¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëMetricWorks Inc.¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¦¥§¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.adways.net/
2001Ç¯ÀßÎ©¡£2006Ç¯¤ËÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¡¢2020Ç¯¤ËÅì¾Ú°ìÉô¤Ë¾å¾ì¡£2022Ç¯¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë°Ü¹Ô¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¡ÈÁ´À¤³¦¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì ¤¹¤²ー ¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤òÆÏ¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤í¤²¤ë¡Ö¿ÍÌÙ¤±¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡É¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥×¥ê¡¦Web¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹¹ð»ö¶È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¿·¤·¤¤¹¹ðÉ½¸½¤ä¹¹ð¸ú²ÌºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡¢DX»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÎÎ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£