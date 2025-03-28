¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTojo¡¢°û¿©Å¹³«¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×¤ò2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒTojo
2025Ç¯3·î28Æü¡¢Âçºå»Ô - ³ô¼°²ñ¼ÒTojo¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ1-10-10 AUS¥Ó¥ë2³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅìÛê¿¿Éð¡Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤±¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×¤ò2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥à¥à¥µ¥Ý¤Ï¡¢Êª·ïÃµ¤·¤«¤éÀß·×¡¦ÆâÁõ¹©»ö¡¢¤µ¤é¤ËÊÝ·ò½ê¡¦¾ÃËÉ¡¦¼òÎà¤Ê¤É³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°û¿©Å¹³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò°ì³ç¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Tojo¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤ËÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤È·úÀß¶È¤ÎÎ¾¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤ÎÁªÄêÎÏ¤È»Ü¹©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÁÐÊý¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢º£²ó¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¡È°û¿©Å¹³«¶È¡É¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦ÅìÛê¿¿Éð¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿ºÝ¡¢Êª·ï¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ·ò½ê¤Î±Ä¶Èµö²Ä¿½ÀÁ¤ä¾ÃËÉÂÐ±þ¤ÎÀ°È÷¡¢ÆâÁõ¹©»ö¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¤ÇÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤âµö²Ä¤¬²¼¤ê¤º¡¢²ÈÄÂ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¿½ÀÁ¤äÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò°ì³ç¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ö³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÌ´¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥à¥à¥µ¥Ý¤Î¶¯¤ß
³ô¼°²ñ¼ÒTojo¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤È·úÃÛ¤ò»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ³°¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç¿¦¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ·úÃÛ»Î¡¦»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡¦¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¡§´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Àß·×¤È°ÂÁ´¤ÊÅ¹ÊÞ»Ü¹©¤òÃ´Åö
¡¦ ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§Å¹ÊÞ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤äÈÎÂ¥ÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ©ºî
¡¦ Äó·È¹ÔÀ¯½ñ»Î¡§Ê£»¨¤Ê¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡Ê°û¿©Å¹±Ä¶Èµö²Ä¡¦¼òÎàÈÎÇä¡¦¿¼Ìë±Ä¶È¤Ê¤É¡Ë¤òÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂå¹Ô
ÉÔÆ°»º·ÀÌó¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢¿½ÀÁ¤È¤¤¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼«¼Ò¤È¿®Íê¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃÙ±ä¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê³«¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¥à¥à¥µ¥Ý¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°ì³ç¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ Êª·ïÃµ¤·
¡¡´õË¾¤Î¥¨¥ê¥¢¡¦ÌÌÀÑ¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊª·ï¤ò¾Ò²ð¡£·úÃÛ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÉÔÆ°»ºÃ´Åö¼Ô¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤È·ÀÌó¤â¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦ Àß·×¡¦ÆâÁõ»Ü¹©
¡¡°û¿©Å¹±Ä¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê¿ßË¼¡¦¥·¥ó¥¯¡¦´¹µ¤¡¦¾ÃËÉÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë¤ò·úÃÛ»Î¤¬Àß·×¡£»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÁ´¡¦Å¬Àµ¤Ê»Ü¹©¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦ µöÇ§²Ä¿½ÀÁÂå¹Ô
¡¡¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬ÊÝ·ò½ê¡¢¾ÃËÉ¡¢¼òÎà¡¢¿¼Ìë±Ä¶È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¤òÂÐ±þ¡£Ê£¿ô¤Î¿½ÀÁ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹©´ü¤òÃ»½Ì¡£
¡¦ ÈÎÂ¥»Ù±ç¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¡¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ¡¦¥á¥Ë¥åー»£±Æ¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÎSNS½é´ü±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢½¸µÒÌÌ¤Ç¤â»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¡£
⸻
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¸½ºß¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï´ØÀ¾°ì±ß¡¦Ãæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅ¸³«¤òÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë°û¿©Å¹³«¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±Å¹ÊÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î28Æü¡¢Âçºå»Ô - ³ô¼°²ñ¼ÒTojo¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ1-10-10 AUS¥Ó¥ë2³¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅìÛê¿¿Éð¡Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤±¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×¤ò2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥à¥à¥µ¥Ý¤Ï¡¢Êª·ïÃµ¤·¤«¤éÀß·×¡¦ÆâÁõ¹©»ö¡¢¤µ¤é¤ËÊÝ·ò½ê¡¦¾ÃËÉ¡¦¼òÎà¤Ê¤É³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°û¿©Å¹³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò°ì³ç¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦ÅìÛê¿¿Éð¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿ºÝ¡¢Êª·ï¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ·ò½ê¤Î±Ä¶Èµö²Ä¿½ÀÁ¤ä¾ÃËÉÂÐ±þ¤ÎÀ°È÷¡¢ÆâÁõ¹©»ö¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¤ÇÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤âµö²Ä¤¬²¼¤ê¤º¡¢²ÈÄÂ¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¿½ÀÁ¤äÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò°ì³ç¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ö³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÌ´¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥à¥à¥µ¥Ý¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥à¥à¥µ¥Ý¤Î¶¯¤ß
³ô¼°²ñ¼ÒTojo¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤È·úÃÛ¤ò»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ³°¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç¿¦¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ·úÃÛ»Î¡¦»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡¦¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¡§´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Àß·×¤È°ÂÁ´¤ÊÅ¹ÊÞ»Ü¹©¤òÃ´Åö
¡¦ ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§Å¹ÊÞ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤äÈÎÂ¥ÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ©ºî
¡¦ Äó·È¹ÔÀ¯½ñ»Î¡§Ê£»¨¤Ê¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡Ê°û¿©Å¹±Ä¶Èµö²Ä¡¦¼òÎàÈÎÇä¡¦¿¼Ìë±Ä¶È¤Ê¤É¡Ë¤òÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂå¹Ô
ÉÔÆ°»º·ÀÌó¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢¿½ÀÁ¤È¤¤¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼«¼Ò¤È¿®Íê¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃÙ±ä¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê³«¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¥à¥à¥µ¥Ý¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°ì³ç¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ Êª·ïÃµ¤·
¡¡´õË¾¤Î¥¨¥ê¥¢¡¦ÌÌÀÑ¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊª·ï¤ò¾Ò²ð¡£·úÃÛ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÉÔÆ°»ºÃ´Åö¼Ô¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤È·ÀÌó¤â¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦ Àß·×¡¦ÆâÁõ»Ü¹©
¡¡°û¿©Å¹±Ä¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê¿ßË¼¡¦¥·¥ó¥¯¡¦´¹µ¤¡¦¾ÃËÉÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë¤ò·úÃÛ»Î¤¬Àß·×¡£»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤Î¤â¤È¤Ç°ÂÁ´¡¦Å¬Àµ¤Ê»Ü¹©¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦ µöÇ§²Ä¿½ÀÁÂå¹Ô
¡¡¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬ÊÝ·ò½ê¡¢¾ÃËÉ¡¢¼òÎà¡¢¿¼Ìë±Ä¶È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¤òÂÐ±þ¡£Ê£¿ô¤Î¿½ÀÁ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹©´ü¤òÃ»½Ì¡£
¡¦ ÈÎÂ¥»Ù±ç¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¡¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ¡¦¥á¥Ë¥åー»£±Æ¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÎSNS½é´ü±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢½¸µÒÌÌ¤Ç¤â»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¡£
⸻
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¸½ºß¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï´ØÀ¾°ì±ß¡¦Ãæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅ¸³«¤òÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë°û¿©Å¹³«¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±Å¹ÊÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£