¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù¡¢¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç¡Ù¡¢¡ØÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ò³¤³°Ì¾ºîÈ¯·¡¡Ó¥·¥êー¥º¡¢3·î28Æü¤Ë°ìµó3ºî¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª

『灼熱の魂』

今年6月末から世田谷パブリックシアターで『みんな鳥になって』が上演される、レバノン出身の劇作家ワジディ・ムアワッド。『デューン 砂の惑星』の人気映画監督ドゥニ・ヴィルヌーヴの代表作の原作となった、“現代のシェイクスピア”による驚愕と慟哭の人間ドラマ『灼熱の魂』(2003年)が、ついに邦訳刊行となります。

■書籍内容紹介

ある日を境に沈黙を続けていた母ナワル。彼女の死後、双子の姉弟ジャンヌとシモンは公証人から奇妙な遺言を伝えられる。姉は死別したはずの父を、弟は存在すら知らぬ兄を、それぞれ探し出して手紙を渡せというのだ。姉弟が知りえなかった母の生涯が明かされるにつれ、沈黙に隠された驚愕の事実が判明する──。戦争と因習、そして運命に弄ばれた女性の壮絶なる過去が慟哭を誘う、現代の黙示録。

■著者紹介:ワジディ・ムアワッド

劇作家・演出家・俳優。1968年ベイルート生れ。レバノンで内戦を経験し、8歳で家族とともにフランスに亡命。’83年にカナダのケベック州に移住。カナダ国立演劇学校を卒業後、劇団テアトル・オ・パルルールを創立し精力的に演劇活動を続ける。2016年、パリのコリーヌ国立劇場の芸術監督に就任。’03年発表の『灼熱の魂』はシリーズ戯曲《約束の血(Le Sang des Promesses)》4部作の第2作で、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による映画化作品はアカデミー外国語映画賞にノミネートされた。

■書籍データ

【タイトル】灼熱の魂

【著者名】ワジディ・ムアワッド/大林薫訳

【発売日】3月28日

【造本】文庫

【定価】880円(税込)

【ISBN】978-4-10-240781-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/240781/

『銃を持つ花嫁』

『黒い薔薇』や『暗闇の囚人』で謎解きや意外性に重きをおいた法廷サスペンスで、日本のミステリー作家にも多大な影響を与えた巨匠フィリップ・マーゴリン。ひさびさの御紹介は、法廷シーン少なめながら、一枚のモノクロ写真が物語る悲劇を濃密に綴ったサスペンス小説『銃を持つ花嫁』(2014年)です。

■書籍内容紹介

人気写真家キャシー・モランの回顧展を訪れた小説家志望のステイシーは、一枚のモノクロ写真と出会う。花嫁姿の女性が海に向かって立つ後ろ姿。だが、女性の手には六連発銃が握られていた。写真に魅せられ小説化を考えたステイシーは、被写体の女性が十年前の撮影時に夫殺しで疑われていたことを調べ上げるが……。法廷スリラーの巨匠が一枚の写真に秘められたドラマをスリリングに綴る!

■著者紹介:フィリップ・マーゴリン

1944年、ニューヨーク市生れ。ワシントンDCのアメリカン大学卒業後、リベリアで平和部隊に参加したのち、ニューヨーク大学で法律の学位を取得。オレゴン州で刑事弁護人として25年務める。’78年のデビュー作『封印された悪夢』でアメリカ探偵作家クラブ賞最優秀ペイパーバック賞にノミネート。第三作『黒い薔薇』(’98年)でベストセラー作家としての地位を不動のものとした。

■書籍データ

【タイトル】銃を持つ花嫁

【著者名】フィリップ・マーゴリン/加賀山卓朗訳

【発売日】3月28日

【造本】文庫

【定価】1,100円(税込)

【ISBN】978-4-10-240821-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/240821/

『逃げろ逃げろ逃げろ!』

『頰に哀しみを刻め』のS・A・コスビーらへと連なるブラック・ノワールの道筋を切り拓いた黒人作家チェスター・ハイムズ。『逃げろ逃げろ逃げろ!』(1959年)は同世代のジム・トンプスンの狂気も匂わせ、読み手を物語へと一気に引きずり込む圧巻のパルプ・ノワールです。

■書籍内容紹介

年の瀬のニューヨーク。白人警官ウォーカーは、路上に停めた愛車がないことに気づき、近くの食堂の黒人清掃員たちに盗まれたと思いこむ。なりゆきで清掃員を射殺してしまい、さらに証拠隠滅のために、もう一人も殺害する。だが、地下室にいた二人の同僚ジミーには逃げられ、そこから執拗な追跡と必死の逃走劇が始まった……。ノンストップで疾走し続ける極上のブラック・パルプ・ノワール!

■著者紹介:チェスター・ハイムズ

ミズーリ州生れ。強盗罪で服役中に、エスクァイア誌をはじめとする文芸誌に数多くの短篇小説を寄稿。1945年にIf He Hollers Let Him Goで長篇小説デビュー後、パリに移住し犯罪小説作家に転身。’50年代から’60年代初頭を舞台に2人の黒人警察官を主人公とした〈墓掘りジョーンズと棺桶エド〉のシリーズ第1作『イマベルへの愛』がフランスのミステリー叢書セリ・ノワールで紹介されるや、ベストセラーに。『ロールスロイスに銀の銃』、『夜の熱気の中で』など8作が書き継がれた。

■書籍データ

【タイトル】逃げろ逃げろ逃げろ!

【著者名】チェスター・ハイムズ/田村義進訳

【発売日】3月28日

【造本】文庫

【定価】880円(税込)

【ISBN】978-4-10-240761-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/240761/

以上、時代を超えて輝く、埋もれた3大名作が一挙、新潮文庫から刊行されます。