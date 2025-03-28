¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù¡¢¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç¡Ù¡¢¡ØÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ò³¤³°Ì¾ºîÈ¯·¡¡Ó¥·¥êー¥º¡¢3·î28Æü¤Ë°ìµó3ºî¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù
¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç¡Ù
¡ØÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù
¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù
º£Ç¯6·îËö¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¤Ç¡Ø¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó½Ð¿È¤Î·àºî²È¥ï¥¸¥Ç¥£¡¦¥à¥¢¥ï¥Ã¥É¡£¡Ø¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Î¿Íµ¤±Ç²è´ÆÆÄ¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ô¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡È¸½Âå¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡É¤Ë¤è¤ë¶ÃØ³¤ÈØÖÓ¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËË®Ìõ´©¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
¤¢¤ëÆü¤ò¶¤ËÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Êì¥Ê¥ï¥ë¡£Èà½÷¤Î»à¸å¡¢ÁÐ»Ò¤Î»ÐÄï¥¸¥ã¥ó¥Ì¤È¥·¥â¥ó¤Ï¸ø¾Ú¿Í¤«¤é´ñÌ¯¤Ê°ä¸À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£»Ð¤Ï»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉã¤ò¡¢Äï¤ÏÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ì·»¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¼ê»æ¤òÅÏ¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£»ÐÄï¤¬ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤ÎÀ¸³¶¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÄÀÌÛ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¡£ÀïÁè¤È°ø½¬¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ËÏ®¤Ð¤ì¤¿½÷À¤ÎÁÔÀä¤Ê¤ë²áµî¤¬ØÖÓ¤òÍ¶¤¦¡¢¸½Âå¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§¥ï¥¸¥Ç¥£¡¦¥à¥¢¥ï¥Ã¥É
·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦ÇÐÍ¥¡£1968Ç¯¥Ù¥¤¥ëー¥ÈÀ¸¤ì¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÇÆâÀï¤ò·Ð¸³¤·¡¢8ºÐ¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËË´Ì¿¡£¡Ç83Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥±¥Ù¥Ã¥¯½£¤Ë°Ü½»¡£¥«¥Ê¥À¹ñÎ©±é·à³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢·àÃÄ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¦¥ª¡¦¥Ñ¥ë¥ëー¥ë¤òÁÏÎ©¤·ÀºÎÏÅª¤Ë±é·à³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£2016Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥³¥êー¥Ì¹ñÎ©·à¾ì¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç03Ç¯È¯É½¤Î¡Ø¼ÞÇ®¤Îº²¡Ù¤Ï¥·¥êー¥ºµº¶Ê¡ÔÌóÂ«¤Î·ì¡ÊLe Sang des Promesses¡Ë¡Õ4Éôºî¤ÎÂè2ºî¤Ç¡¢¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¼ÞÇ®¤Îº²
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥ï¥¸¥Ç¥£¡¦¥à¥¢¥ï¥Ã¥É¡¿ÂçÎÓ·°Ìõ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û3·î28Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛÊ¸¸Ë
¡ÚÄê²Á¡Û880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-240781-3
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/240781/
¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç¡Ù
¡Ø¹õ¤¤é¬é¯¡Ù¤ä¡Ø°Å°Ç¤Î¼ü¿Í¡Ù¤ÇÆæ²ò¤¤ä°Õ³°À¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤¿Ë¡Äî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーºî²È¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿µð¾¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þー¥´¥ê¥ó¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¸æ¾Ò²ð¤Ï¡¢Ë¡Äî¥·ー¥ó¾¯¤Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìËç¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤¬Êª¸ì¤ëÈá·à¤òÇ»Ì©¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¾®Àâ¡Ø½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¥¥ã¥·ー¡¦¥â¥é¥ó¤Î²ó¸ÜÅ¸¤òË¬¤ì¤¿¾®Àâ²È»ÖË¾¤Î¥¹¥Æ¥¤¥·ー¤Ï¡¢°ìËç¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤È½Ð²ñ¤¦¡£²Ö²Ç»Ñ¤Î½÷À¤¬³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¸å¤í»Ñ¡£¤À¤¬¡¢½÷À¤Î¼ê¤Ë¤ÏÏ»Ï¢È¯½Æ¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¾®Àâ²½¤ò¹Í¤¨¤¿¥¹¥Æ¥¤¥·ー¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î½÷À¤¬½½Ç¯Á°¤Î»£±Æ»þ¤ËÉ×»¦¤·¤Çµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£Ë¡Äî¥¹¥ê¥éー¤Îµð¾¢¤¬°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÄÖ¤ë¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þー¥´¥ê¥ó
1944Ç¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÔÀ¸¤ì¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥óÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÇÊ¿ÏÂÉôÂâ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¤ÇË¡Î§¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¡£¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç·º»öÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ25Ç¯Ì³¤á¤ë¡£¡Ç78Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØÉõ°õ¤µ¤ì¤¿°Ì´¡Ù¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÃµÄåºî²È¥¯¥é¥Ö¾ÞºÇÍ¥½¨¥Ú¥¤¥Ñー¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£Âè»°ºî¡Ø¹õ¤¤é¬é¯¡Ù¡Ê¡Ç98Ç¯¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û½Æ¤ò»ý¤Ä²Ö²Ç
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þー¥´¥ê¥ó¡¿²Ã²ì»³ÂîÏ¯Ìõ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û3·î28Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛÊ¸¸Ë
¡ÚÄê²Á¡Û1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-240821-6
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/240821/
¡ØÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù
¡Ø頰¤Ë°¥¤·¤ß¤ò¹ï¤á¡Ù¤Î£Ó¡¦£Á¡¦¥³¥¹¥Óー¤é¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ïー¥ë¤ÎÆ»¶Ú¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¹õ¿Íºî²È¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥Ï¥¤¥à¥º¡£¡ØÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù¡Ê1959Ç¯¡Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥¸¥à¡¦¥È¥ó¥×¥¹¥ó¤Î¶¸µ¤¤âÆ÷¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤òÊª¸ì¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à°µ´¬¤Î¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Î¥ïー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡£Çò¿Í·Ù´±¥¦¥©ー¥«ー¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÄä¤á¤¿°¦¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¶á¤¯¤Î¿©Æ²¤Î¹õ¿ÍÀ¶ÁÝ°÷¤¿¤Á¤ËÅð¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤³¤à¡£¤Ê¤ê¤æ¤¤ÇÀ¶ÁÝ°÷¤ò¼Í»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤â»¦³²¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ²¼¼¼¤Ë¤¤¤¿Æó¿Í¤ÎÆ±Î½¥¸¥ßー¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¼¹Ù¹¤ÊÄÉÀ×¤ÈÉ¬»à¤ÎÆ¨Áö·à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ÀÁö¤·Â³¤±¤ë¶Ë¾å¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Î¥ïー¥ë¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥Ï¥¤¥à¥º
¥ß¥ºー¥ê½£À¸¤ì¡£¶¯Åðºá¤ÇÉþÌòÃæ¤Ë¡¢¥¨¥¹¥¯¥¡¥¤¥¢»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ¸·Ý»ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃ»ÊÓ¾®Àâ¤ò´ó¹Æ¡£1945Ç¯¤ËIf He Hollers Let Him Go¤ÇÄ¹ÊÓ¾®Àâ¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¥Ñ¥ê¤Ë°Ü½»¤·ÈÈºá¾®Àâºî²È¤ËÅ¾¿È¡£¡Ç50Ç¯Âå¤«¤é¡Ç60Ç¯Âå½éÆ¬¤òÉñÂæ¤Ë2¿Í¤Î¹õ¿Í·Ù»¡´±¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¡ÒÊè·¡¤ê¥¸¥çー¥ó¥º¤È´½²³¥¨¥É¡Ó¤Î¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡Ø¥¤¥Þ¥Ù¥ë¤Ø¤Î°¦¡Ù¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーÁÑ½ñ¥»¥ê¡¦¥Î¥ïー¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£¡Ø¥íー¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤Ë¶ä¤Î½Æ¡Ù¡¢¡ØÌë¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¤Ê¤É8ºî¤¬½ñ¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤íÆ¨¤²¤í¡ª
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥Ï¥¤¥à¥º¡¿ÅÄÂ¼µÁ¿ÊÌõ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û3·î28Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛÊ¸¸Ë
¡ÚÄê²Á¡Û880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4-10-240761-5
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/240761/
°Ê¾å¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¯¡¢Ëä¤â¤ì¤¿£³ÂçÌ¾ºî¤¬°ìµó¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£