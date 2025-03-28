ËÌ²¤È¯¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ö¥Ö¥ëー¥¨¥¢¡×1Âæ3Ìò¤Î¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤ËÂÔË¾¤Î¡È¥ê¥Ó¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì
º¸¡§¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T10i¡×¡¡±¦¡§¿·È¯Çä¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T20i¡×
¡¡¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¤Î¹âÀÇ½¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡ÖBlueair¡Ê¥Ö¥ëー¥¨¥¢¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¼ºê È¥¡§°Ê²¼¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥Òー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¶õµ¤À¶¾ô¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T20i ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤òÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÉôÉ´²ßÅ¹¡¢µÚ¤Ó¸ø¼°¥Ö¥ëー¥¨¥¢¥¹¥È¥¢¡Êhttps://blueair.jp/¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBlueair ComfortPure(TM) 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ûhttps://store.blueair.jp/category/3_IN_1/
¡¡¥Òー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¶õµ¤À¶¾ô 3¥âー¥É¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÄÉµá¤·¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥âー¥É¤Ç¤â¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ²á¤·¤¿¥¥ì¥¤¤Ê¶õµ¤¤¬ÎäÉ÷*1¡¢²¹É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤À¶¾ô¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢Î³»Ò¥¤¥ª¥ó²½µ»½Ñ¤È¡¢¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥ëー¥¨¥¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖHEPASilent(R)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢0.1¦Ìm¤Þ¤Ç¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ò99.97%*2 ½üµî¤·¡¢¤ï¤º¤«6Ê¬*3¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÀ¶¾ô¤·¤Þ¤¹¡£Áàºî¤ÏËÜÂÎ¡¦¥ê¥â¥³¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¤Î3ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Blueair¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç350ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¼ó¿¶¤ê¤äÂ®ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢±¿Å¾¥âー¥É¤ä¥¹¥Ôー¥É¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¨¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤àËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·È¯Çä¤Î¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T20i ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤ÏËÜÂÎ¥Ü¥Ç¥£¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î»Å¾å¤²¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ëー¥¨¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¿·À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¼¼Æâ¶õµ¤´Ä¶¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢Air Wellness¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õµ¤¡×¤òÄÌ¤¸¤¿QOL¤Î¸þ¾å¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖComfortPureTM 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡Û
£±.¥Òー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¶õµ¤À¶¾ô 3¥âー¥É¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó
£².Áàºî¤ÏËÜÂÎ¡¦¥ê¥â¥³¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¤Î3ÄÌ¤ê
£³.µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º1Ç¯Ãæ»È¤¨¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÆÃÄ¹£±.¡§¥Òー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¶õµ¤À¶¾ô 3¥âー¥É¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó
¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤µ¤ò¼Â¸½¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¼ýÇ¼¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åß¤Ï½Ö´ÖÃÈË¼µ¡Ç½¤ÇÉô²°¤òÁÇÁá¤¯ÃÈ¤á¤Æ²÷Å¬¤Ê¼¼²¹¤ò¥ー¥×¤·¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁ÷É÷µ¡Ç½*1¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÎÃÉ÷¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤ä½©¤Ë¤ÏHEPASilent(R) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢0.1¦Ìm¤Þ¤Ç¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ò99.97%½üµî*2¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤1Âæ3Ìò¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£².¡§Áàºî¤ÏËÜÂÎ¡¦¥ê¥â¥³¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¤Î£³ÄÌ¤ê
»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«ºß¤ËÁàºîÊýË¡¤òÁª¤Ù¤ë½ÀÆðÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¡£¥ê¥â¥³¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¼ê¸µ¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Blueair¥¢¥×¥ê*4¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¼Æâ³°¤Î¶õµ¤¼Á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¼ó¿¶¤ê³ÑÅÙ¤äÂ®ÅÙ¤ÎÀßÄê¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼÷Ì¿¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³.¡§¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢1Ç¯Ãæ»È¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ùー¥¸¥å¤ÈÇò¤Î¥Äー¥Èー¥ó¥«¥éー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À½¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖComfortPureTM 3-in-1 T20i ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯Ä´¤ÎËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ªÉô²°¤ËÍÏ¤±¹þ¤à»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢350¡ë¤Þ¤Ç¤Î¼ó¿¶¤ê³ÑÅÙ¤ÈÂ®ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Î¼«Æ°Ää»ßµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T20i ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×
¡ÖComfortPure(TM) 3-in-1 T10i ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×
ComfortPureTM 3-in-1 ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¡À½ÉÊ»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/148_1_4dc5713c3048cbcee570ef92e1701129.jpg ]
*1 ¼¼²¹¤ÎÁ÷É÷µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
*2 ¡Ú»î¸³µ¡´Ø¡ÛRISE Research Institute of Sweden AB (¥Ü¥íー¥¹¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó)¡Ú»î¸³ÊýË¡¡Û²¤½£¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ¬³ÊEN 1822-5:2009¤Ë´ð¤Å¤¯¥Õ¥£¥ë¥¿ーÎ³»ÒÊá½¸Î¨»î¸³¡Ú»î¸³Î³»Ò¡Û±ö²½¥«¥ê¥¦¥à¡Ú»î¸³·ë²Ì¡Û0.1～1㎛¤Þ¤Ç¤ÎÈùÎ³»Ò¤ò99.97%°Ê¾å½üµî¡ö¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î½üµîÀÇ½¤Ç¤¹¡£Éô²°Á´ÂÎ¤Ø¤Î½üµîÀÇ½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*3 ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñJEM1467µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð(T20i¡Ö¥¹¥Ôー¥É4¡×±¿Å¾»þ¡¢6¾ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¶¾ô»þ´Ö)¡£
*4 Blueair ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢IEEE 802.11b/g/n¡Ê2.4GHzÂÓ¡Ë¤ÎWi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Blueair ¥¢¥×¥ê¤ÏApp Store¤Þ¤¿¤ÏGoogle Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¡£
*5 ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñJEM1467µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¿ôÃÍ¡£
*6 ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñJEM1467µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð(¡Ö¥¹¥Ôー¥É4¡×±¿Å¾»þ)¡£
*7 ANSI/ AHAM AC-1¤Ë´ð¤Å¤¯»î¸³·ë²Ì¡£³Æ¹àÌÜ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¥¿¥Ð¥³±ì¡§600cfm / ¥Û¥³¥ê¡§600cfm / ²ÖÊ´¡§450cfm
¢¡¥Ö¥ëー¥¨¥¢¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¡×¥Ö¥ëー¥¨¥¢¼Ò¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤Î¤³¤Î»×¤¤¤ò¤â¤È¤Ë1996Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¹âÀÇ½¶õµ¤À¶¾ôµ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õµ¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡Àì¶È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉÂ±¡¤ä¹âµé»þ·×¤Î¹©Ë¼¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥áー¥«ー¤Î¥ê¥Ú¥¢¥»¥ó¥¿ー¡¢Âç»È´Û¤Ê¤É¡¢¶õµ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥¨¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÊURL¡§https://blueair.jp/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Blueair¡¢Blueair¥í¥´¡¢¥Ö¥ëー¥¨¥¢¡¢HEPASilent¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óBlueair¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖAir designed for a better life¡×¥¨¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê²½
¶õµ¤¤¬·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¶õµ¤À¶¾ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ã¼¾¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥¨¥¢¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤ò»Ù¤¨¡¢¾ï¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤¬²°³°¤è¤êºÇÂç5ÇÜ±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤¼Á¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥¨¥¢¤Ï¡¢30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤Î¹â¤¤¼ÂÀÓ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢²Ã¼¾¤ä²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËèÆü¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¥¨¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2004 Ç¯ÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ ¥ë¥ó¥Ð¡×¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2017 Ç¯ 3 ·îËö¤Ç¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¤ò¾ùÅÏºÑ¤ß¡Ë¡£
2010 Ç¯¤è¤ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¥Ö¥ëー¥¨¥¢¼Ò¡Ö¥Ö¥ëー¥¨¥¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¯¸«¡¦È¯ÁÏ¡¦È¯Æ°¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¡¢¤¤¤¤!¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£