¡È½ñ¤¯âÔÁÛ¡É¥¸¥ãー¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCHAPTER¡Ù½é¤È¤Ê¤ëÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬ÂçÀ¹¶·¤Ë¤ÆÊÄËë¡ª

合同会社Unicorn Creations

「書くことで人生は変わる(Grab a pen. Change your life.)」をテーマに、プロダクトを企画販売するジャーナルブランド『CHAPTER(チャプター)』は、2025年2月8日(土)から2月28日(金)まで代官山 蔦屋書店にて国内初のポップアップを開催しました。2月9日(日)と2月22日(土)はファウンダーの吉田ちかが在廊し、お客様一人一人に直接商品をお届けしました。最終日の2月28日(金)は吉田ちかのトークイベント(オフラインとオンライン)を開催し、すでにCHAPTERを知っている方々だけではなくジャーナリングに興味があるが実践したことない方々も参加しました。「自分らしく生きる BE YOUR TRUE-SELF 」をテーマに、吉田自身の経験を通して自分らしい人生を歩むために心がけていることや、マインドセットなど、YouTubeやInstagramでは伝えきれない吉田のリアルでより深い実体験をお話しました。お客様からは「自分が本当に向かいたい方角が、まだ手さぐり状態のため、トークショーで購入したジャーナルを約3ヶ月感大切に取り組んでみます」「Chapterは自己対話、夢、より自分らしさに気づける時間を与えてくれるもの、ちかさんから大切なメッセージをたくさんいただきました」「『Get our of your way』”自分を邪魔しない”これが心に響きました」などのお声をいただきました。ジャーナリングを通して自分を知ること、自分の声を聞くこと、自分のために行動することの大切さを広く知らせることができました。また後半は質問も多数いただき、活発な意見交換を通してCHAPTERが届けていきたい新商品や展望についてもお伝えすることができました。

ジャーナリングとは「書く瞑想」とも呼ばれ、自分の思考や感情を書き出すことで自己理解を深めるツールとして近年注目を集めています。『CHAPTER』は、動画クリエイターで、YouTubeチャンネル「バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika」などを中心に、海外や旅、英語について発信をしている「Bilingirl Chika」こと吉田ちかを中心としてスタートしました。デジタル領域におけるクリエイターとしての活動を続けてきた吉田ちかは、子育てと仕事の両立で目まぐるしい日々の中で人生を変えるきっかけとなった「ジャーナリング」をさらに多くの人々に広めていきたいという想いから、プロダクトとして、自分を探す「TRUE-SELF JOURNAL」、継続できる「DAILY JOURNAL」、想いを綴る「JOURNALING PEN」を開発し販売を開始しました。

今後も「CHAPTER」は、商品や、イベントなどを様々なコミュニーションを通して「ジャーナリング」という文化を広めていきます。

■ポップアップハイライト

イベント名:”書くことで人生は変わる”ジャーナルブランド「CHAPTER」POPUP

日程:2025年2月8日(土)~2月28日(金)

営業時間:9:00-22:00

場所:代官山 蔦屋書店 1号館 1F

住所:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

詳細:https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/45307-0956150127.html

【ポップアップの様子】

自分を探す「TRUE-SELF JOURNAL」、継続できる「DAILY JOURNAL」に加えて、新商品・想いを綴る「JOURNALING PEN」の先行販売も実施しました。

吉田ちかが在廊した2月9日(日)と2月22日(土)は特に多くの方々にお立ち寄りいただき、お客様一人一人とのコミュニケーションを通して、直接ブランドや商品の魅力をお伝えし、常時列ができるほど、多くの方にご参加いただきました。

■トークイベントハイライト

テーマ:「自分らしく生きる BE YOUR TRUE-SELF 」

日程:2025年2月28日(金)19:00~20:30

場所:代官山 蔦屋書店 3号館2F SHARE LOUNGE イベントスペース

主催:代官山 蔦屋書店

詳細:https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/45308-1018130127.html

【トークイベントの様子】

ファウンダーの吉田ちかが自分の生き方や考え方をシェアするトークイベントを開催しました。仕事や家庭・子育てとのバランスに悩む中でジャーナルに出会い、自己理解を深めた経験をもとに、「自分らしく生きるためのマインドセット」やライフスタイル、ジャーナリングという習慣を通して生活がどう変わったかなどについてお話しました。後半は参加者からの悩みや質問に吉田ちかが答えるなど、質疑応答も盛んに行われました。

【トークトピック】

1.「自分らしく生きる」とは?

「自分らしく生きる」とはどういうことか、参加者の方々の考え方を聞かせていただきながら吉田の考え方として、「自分らしく生きることは、自分の本当の思いや感情、価値観や望みに沿って生きること」であるとお伝えしました。

2. 自分らしく生きるために薦めたい、書く瞑想「ジャーナリング」

吉田は自分らしく生きるために以下3つの考え方を大切にしています。

1. Get to know yourself 自分を知る

2. Listen to yourself 自分の声を聞く

3. Act for yourself 自分のために行動する

これらはジャーナリングで意識的に実践することができます。ジャーナリングとは「心と頭の片づけ」であり、頭に入っていることを全て書き出すことで悩んでいる対象を明確にして優先順位をつけることをサポートし、解決策や新たな目標の発見や、頭と心の整頓、自身の心の余裕をもたらします。最後に「自分らしく生きる」を実現するために必要なマインドセットを「Who cares? 何を思われようが別にいい」や

「Age is just a number 年齢はただの数字」など、いくつかのフレーズと共に紹介しました。

質疑応答 ※イベント参加者の皆様からいただいた質問と回答を一部抜粋

Q1: 「ジャーナリングをする中で、見たくない自分も見えてくる時はどうしていますか?」

A: 「弱みと強みは繋がっているので、弱みの中でも大切にしたいことや褒めてあげたいことに目を向けることを忘れないでください。弱みに対しては、『なぜ改善したいのか』を明確にしながら、すべて自分でやろうとせず誰かにお願いすることも考えてみるといいかもしれません。」

Q2: 「ジャーナリングで意識していることはなんですか?」

A: 日によって感情に波がある中で、自分の背中を押すような気持ちでやりたいことを書いています。すぐに答えが出なくても、常に意識の積み重ねが大切だと思っています。継続することである日ふと答えに巡り合うこともあるかもしれません。

Q3: 「どのような時に過去のジャーナリングを読み返しますか?」

A: ノートに書きたくない時や書く気分ではないとき、気持ちや状態が変わった時に読み返しています。読み返してみると新たな発見もあったりします。

など

■アメリカで大流行の“書く瞑想”「ジャーナリング」とは

ジャーナリングは、自分自身の思考や感情を継続的に書き出すことによって自己理解を深める習慣のことです。自分の内面の声をしっかり意識することで、心とメンタルが整い、自分自身との関係が深まり、ストレスの軽減から人間関係の改善まで様々な効果で人生をより自分らしく、豊かなものにしてくれます。日々の出来事を記録する日記とは異なり、目的が自己探求や自己理解を深めることで、単なる出来事の記録ではなく、自分の思考、感情、目標、夢などを深く掘り下げていきます。

近年、セルフケアや自己成長の手段として海外で注目を集めているジャーナリングは、不安や心配を解消して心とメンタルを整えたり、やりたいことや自分を見つける一助となり夢や理想・目標を実現させるなど、様々な効果が期待できることから多くの人々が日常に取り入れています。

■CHAPTERについて

ジャーナルブランド「CHAPTER」は、自分らしく、居心地よく、生き生きと生きる人を増やすことをミッションに、人生を変えるジャーナル作りに挑んでいます。

情報で溢れるこのSNS時代では、他人を意識しすぎたり、周りを気にしすぎたり、自分自身との対話を失いがちですが、自分をしっかり理解し、今を大切に、意識的に生きることを習慣にしてくれるジャーナリングは、この時代に欠かせないセルフケアのツールであり、人生を内面から豊かにしてくれる手法です。

そんなジャーナリングを世界的に広めていくために、CHAPTERは日々活動していきます。「書くことで人生は変わる」という信念をもとに、より多くの方にジャーナリングに取り組んでいただけるよう、書きやすさ、継続しやすさを常に意識してジャーナルの開発に挑んでいます。

■FOUNDER メッセージ

CHIKA YOSHIDA

CREATOR/JOURNALER🖋

私はデジタルの領域でクリエイターとして

10年以上活動してきました。

子育てと仕事の両立で目まぐるしい日々を送る中、毎日の忙しさで先のことを全く考えられず、罪悪感やストレスだけが増えていく時期がありました。

そんな時に始めたのがジャーナリングです。

アメリカではジャーナルは一般的で、書店や雑貨屋さんに行けば、沢山のジャーナルBOOKを見かけます。

詳しいことは何もわからなかったのですが、、

とりあえず毎日自分が感じていることや

思っていることをありのまま書き出していきました。

すると、頭の中のモヤモヤが整理され、

気持ちも整い始め、すっきりした状態で1日をスタートできるようになったのです。

悩みやストレスがなくなることはもちろんありませんが、

自分がどうあるべきか、どうありたいかについて日々思考することによって、

意識が徐々に変わっていきました。

意識が変わると、生き方が変わる。

そして、少しずつ人生がいい方向に

変わっていったのです。

誰もができる「書く」と言うことが

こんなにパワフルなものだとは、

自分でも驚くべき発見で、

ジャーナリングがある生活を広めたいと

強く感じました。

ジャーナリングは、何歳であっても、

どんな仕事をしていても、

ライフステージに関係なく、

人生をより豊かにしてくれるツールです。

これまでは映像というコンテンツで

視聴者の方々に一歩踏み出すきっかけになるような動画を作ってきましたが、今後はジャーナルというツールで皆さんの人生を変えるきっかけのお手伝いをしていきたいと思っています。

CHAPTERというブランドを通して、

自分らしく、居心地よく、

生き生きと生きる人が増えるように

これからも素敵なチームと共に

活動していきます。

・CHAPTERのこだわり1. 考え抜いた構成・仕様

「書くことで人生は変わる」という信念をもとに、より多くの方にジャーナリングに取り組んでいただけるよう、書きやすさ、継続しやすさを常に意識してジャーナルの開発に挑んでいます。

・CHAPTERのこだわり2. 丁寧なものづくり

素材にもこだわり、品質を考えて一つ一つ丁寧に日本国内で生産しております。人生を変える貴重なツールとして永く大切にお付き合いしていただくことを目指しています。





・CHAPTERのこだわり3. 手書きへのこだわり

近年ではジャーナルのデジタル化も進んでいますが、CHAPTERのジャーナルはあえて手書きでの展開にしています。手で書くことは、思考を整理し、創造性や問題解決能力を高めると言われています。そしてストレスを軽減し、リラックス効果をもたらすことが知られています。手書きのものを側に置いておくことで、いつでも見返したり、自分の筆跡からその時の感情や想いを思い起こすことができます。

<商品ご紹介>

1.自分を探す「TRUE-SELF JOURNAL」

自分探しを目的としたワークブック形式のジャーナルです。68の質問/アクティビティが含まれるワークブックを通して自分の「現在」「過去」「未来」そして「好き」をしっかり探って、自分探しを進めていきます。自分1人ではなかなか引き出せない感情を第三者が聞き出してくれるような感覚でより効率よく、効果的な自分探しに取り組める仕様です。

2.継続できる「DAILY JOURNAL」

日々自由に書き込める白紙のジャーナルです。「書きやすい」「継続しやすい」を追求し、書き心地の良さはもちろん、ジャーナリングを継続しやすくするためのプロンプトカード (質問カード)が付属されているのが特徴です。

3.【新商品】想いを綴る「JOURNALING PEN」

(替芯付属・専用ボックス付き)

書きやすさとデザイン性にこだわった、CHAPTERのゲルインク・ローラー・ボールペンは、想いを綴る時間を特別にする、美しさと実用性を兼ね備えた一本です。個性的で美しく、書き心地の良いジャーナリングにぴったりのペンは、自分のためや誰かのプレゼントにもおすすめです。今後もジャーナリングに関する商品を増やしていく予定です。

<Founder プロフィール>

吉田ちか CHIKA YOSHIDA

小学校1年生の時、父親の仕事の関係で渡米し、ワシントン大学を卒業するまでの16年間をシアトルで過ごす。2007年に日本に帰国し、大手コンサルティング会社に入社。グローバルなビジネス環境にも関わらず、英語に苦手意識を抱いている日本人が多いことに気付き、2011年に自分に何かできないかとYouTubeチャンネル「バイリンガール英会話」を開始。チャンネル登録者数は160万人を超える。リアルな英会話に楽しく触れられる旅動画などを発信する傍ら、「旅育」をテーマとしたファミリートラベルブランド「OVER THE RAINBOW」とジャーナルブランド「CHAPTER」を創設。

<Illustrator プロフィール>

AMAMI

京都在住イラストレーター。愛知県出身。デザイン大学を卒業後、デザイン事務所のアシスタントデザイナーと某大手企業の販売/内部デザイナーを経て独立。2023.4-5月の2週間のメルボルン滞在を機に、海外からのインスピレーションを受けた作品を多く制作中。その後、ベトナムやクロアチア、ハンガリーなど世界各国でのグッズやパッケージ制作、NYの展示会に参加。CHAPTERでのグラフィックを担当。