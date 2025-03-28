¡Ú´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢VARI:HOPE¡ÛREACO¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®Å¹¤Ë»²²Ã·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒLighthouse Cosmetics (ËÜ¼Ò¡§´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥æ¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¹)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVARI:HOPE(¥Ù¥êー¥Û¥Ã¥×)¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í2¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëREACO¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
VARI:HOPE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://varihope.jp/
¢£¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í2³«ºÅ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¹¥á¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVARI:HOPE¡×¤Ï¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í2¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëREACO¡Ê¥ê¥¢¥³¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢VARI:HOPE¤Î¥á¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¥é¥¤¥ó¡É¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¥é¥¤¥ó¡É¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°½¸Ãæ¥±¥¢¡Ê¢¨1¡Ë¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢VARI:HOPE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆó½Å¥ì¥¤¥äー¹©Ë¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢½ã¿è¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¢¨2¡ËÇÛ¹ç¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿¥ß¥óC ÈþÍÆ±Õ¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç"8¥Ç¥¤¥ºÇò¶ÌÈþÍÆ±Õ"¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï250ËüËÜ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
Åìµþ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦Í³ÚÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í2¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～21¡§00
³«ºÅ¾ì½ê¡§REACO¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®Å¹ ¡¿ B1
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í2¡¿B1
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¸³«¾¦ÉÊ¤ä³«ºÅÆü»þ¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ç½ªÎ»
2025Ç¯3·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¿·Âçµ×ÊÝËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢VARI:HOPE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤ÎTikToker¤ò¡È°ìÆüÅ¹Ä¹¡É¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ê¥¯¥Á¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤äÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÅ¹¡¦¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚVARI:HOPE ¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
¡¦ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://varihope.jp/
¡¦Qoo10¸ø¼°ÈÎÇä¥¹¥È¥¢¡§ https://www.qoo10.jp/shop/varihopejapan
¡¦ÆüËÜ¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/varihope_jp/
¡¦ÆüËÜ¸ø¼° X : https://x.com/varihope_japan
¢¨1 ½á¤¤¤Î¤¢¤ë¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿È©¥±¥¢
¢¨2 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
¢¨3 2020Ç¯1·î～2024Ç¯1·î ÈÎÇäÎÌ´ð½à