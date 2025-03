À¤³¦¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¸ø¼°·Ñ¾µ¼Ô³î¤Ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÆüËÜÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÝ¯°æ½ß»Ò¤¬PMA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¤ËÅÐÃÅ

ピラティスメソッドジャパン株式会社

2025年4月に、国際的なピラティス非営利団体であるPilates Method Alliance(以下、PMA)により、3年ぶりにPMAカンファレンスが、「PILATES HARMONY SUMMIT」として中国にて開催されます。 PMAカンファレンスは、発足時の2001年よりピラティスの本場である米国にて毎年開催されてきましたが、今回会場として初のアジア・中国が選ばれたのは、今アジア市場の伸びが世界的にも注目されていることを表しています。

そしてこの度、アジア人としては異例となるPMA理事会からの直接の指名により、櫻井がプレゼンターとして選ばれ、メインとなる2時間のワークショップを担当します。通常は、第一世代ピラティスティーチャー以外、ほとんどが立候補によりプレゼンターが選出されてきておりますが、このような流れの中で、PMA理事会からの直接の指名で登壇するのは、とても稀なこととなっております。まさに、世界を代表する第2世代ピラティスティーチャーとして、また、ピラティス氏直系指導者養成コースの公式継承者として、そのレガシー(遺産)を継承する役割を担います。

【櫻井淳子コメント】

ピラティスは本来エクササイズではなく、心の活力と身体の健康により、本来の自分を取り戻すメゾットです。私が師事するロリータが65年以上かけてピラティス氏から学び、後進に継承してきている指導にピラティスの真価があります。ピラティスが世界中で爆発的に流行している中、ピラティスの公式継承者として、この本来の“ピラティスの真価”について、世界のマスターティーチャー達とともに、改めて共有して参ります。

【PMAカンファレンス2025について】

●日時 : 2025年4月25日(金)~27日(日)

●場所 :広州(中国)、マリオットホテル(Foshen Marriott Hotel)

●登壇内容:「Bringing Pilates to Everyone - Modifications Based on Pilates Principles

Workshop(ピラティスを全ての人へ。ピラティスの原理原則に基づいたモディフィケーション)」

●詳細 :https://www.pilatesmethodalliance.org/pma-conference-2025

【櫻井淳子:プロフィール 】

櫻井淳子(さくらい・じゅんこ)

■ピラティスメソッドジャパン株式会社 代表取締役

■アジア唯一の公式ピラティス継承者

■ピラティスの遺産”Lolita’s Legacy(TM)️Japan” 代表

■ピラティスボディスタジオ(静岡沼津)、ピラティスレガシースタジオ(東京目黒)

元物理化学研究者。妊娠・出産における体調不良時にピラティスと出会い、その素晴らしさに心を奪われ、ピラティス指導者への転身を決意。2015年に世界で唯一のジョセフ・ピラティスの公式認定者であるロリータ・サン・ミゲェルから公式に第二世代ピラティスティーチャーに認定され国際的にも重要な役割を果たす。

NEXT AWARD最優秀賞を2010年、2021年の2度受賞し、日本初の快挙となる。

2022年にピラティスLolita's Legacy(TM)プログラムを継承、2024年に、Lolita San Miguel自身の世界五人の継承者の1人として任命を受ける(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000059948.html)。指導者・継承者及び本部役員としてロリータ・ピラティス及び、世界のピラティスの発展のために情熱を注いでいる。

(櫻井淳子公式サイトはこちら(https://www.junkosakurai.com/))

ロリータズレガシージャパン本部(https://www.lolitaslegacy.jp/)

静岡県沼津市高島町25-18綾栄ビル2F

Email: academy@pilates-body.jp

TEL : 055-926-4402

PILATES BODY STUDIO(ピラティスボディスタジオ)(https://www.pilates-body.jp/)

静岡県沼津市高島町25-18 綾栄ビル2F

沼津駅(北口)徒歩約5分

Email: info@pilates-body.jp

TEL : 055-926-4402

Pilates Legacy Studio(ピラティスレガシースタジオ)(https://www.pilates-legacy.com/)

東京都目黒区下目黒1-2-21 泰山堂ビル6F

目黒駅(西口)徒歩2分

Email: infolegacy@pilates-body.jp

TEL : 03-6910-4915

【お問い合わせ】

ピラティスメソッドジャパン株式会社

Email:academy@pilates-body.jp

TEL:055-926-4402

〒410-0056 静岡県沼津市高島町25-18 綾栄ビル2F