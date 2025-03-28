NEC¤¬¶¨»¿¤¹¤ëHardening Project¤¬¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÌ³Âç¿Ã¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ

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NEC¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡ÉHardening Project¡É¤Ë»²²è¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎCorporate Executive CISO Ê¥¾å¿¿°ì¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¤È¤·¤Æ´ë²è±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¶¥µ»¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¶¥µ»²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±±é½¬´Ä¶¡ÖNEC ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·±Îý¾ì¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
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¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹: ¥Ïー¥É¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ | Hardening Project¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000159053.html)
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- NEC¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·øÏ´²½¶¥µ»²ñ¡ÖHardening 2023 Generatives¡×¤Ë¤Æ¶¥µ»¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆºÇÍ¥½¨´ë¶È¾Þ¡ÊMVV¡Ë¤ò¼õ¾Þ(https://jpn.nec.com/cybersecurity/topics/2023/PR007_hardening-2023-generatives_mvv.html)
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- Hardening 2024 Convolutions»²²Ãµ(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/241115/index.html)
- Hardening Designers Conference 2024¡§Windows¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤Î¸úÎ¨²½¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹À¸À®(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/240722/index.html)
- Hardening 2023 Generatives¡§¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÈGrafana¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ð´Æ»ë(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/231127/index.html)
- Hardening Designers Conference 2023¡§Ç»¸ü¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ºÇÁ°Àþ¡§¹¶·â¼êË¡¤Î²òÀÏ¤ÈAnsible¤Ë¤è¤ë·øÏ´²½¤Î¼«Æ°²½(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/230612/index.html)
- Hardening 2022 DECADE»²²Ãµ(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/221202/index.html)
- Hardening 2021 Active Fault»²²Ãµ(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/211210/index.html)
- Hardening 2020 Business Objectives»²²Ãµ(https://jpn.nec.com/cybersecurity/blog/200207/index.html)
NEC¤ÏDX¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¤Î3¼´¤Ç¡¢ÀïÎ¬¹½ÁÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¼ÂÁõ¤ËÆ³¤¯¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢End to End¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè·¿¤ÎSIer¤«¤é¡ÖValue Driver¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×(Ãí)¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
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https://jpn.nec.com/dx/index.html