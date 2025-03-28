¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NEC¡¢¡ØBeyond Sustainability 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆRulemakingÉôÌç¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
NEC¤Ï¡¢Business Insider Japan¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡ÖBeyond Sustainability¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎRulemakingÉôÌç¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÍýÍ³
NEC¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¬±þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÅ¬±þ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
NEC¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ»Üºö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¸å¤Î¸ººÒ¸ú²Ì¤ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¬±þ²ÁÃÍ¡×¤ò»»½Ð¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NEC¼õ¾Þ¾ÜºÙ¥Úー¥¸
https://www.businessinsider.jp/article/beyondsustainability-2025/
NEC¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¬±þ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
https://jpn.nec.com/pcc/index.html