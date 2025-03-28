¶Ó¸ñ¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡¢¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤¬½Ð±é¡ª²Î¡¦»³ËÜºÌ¡ª³Ø½¬»¨»ï¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡ÙÁÏ´©100¼þÇ¯µÇ°¥àー¥Óー¡Ö¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¥È¡×ÊÓ¤¬¸ø³«
³Ø½¬»¨»ï¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡Ù¤È±ï¤¬¿¼¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡¢¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡ÙÁÏ´©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤¬ËÜÆü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾®³Ø°ìÇ¯À¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¥¹¥¿ー¥È
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡×¡Ê¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊÙ¶¯¤â¡¢Í·¤Ó¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÈøÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡Ö¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤·¤è¤¦¡ª¡×¡Ö¤³ー¤ó¤Ëー¤Á¤Ïー¡ª¡×¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¬¡¢¥¤¥Á¥Ð¥ó¡ª¡×¡Ê¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥®¥ç¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è～¡×¡Ê¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡Ë
¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¡ª¤½¤ì¤¬Âç»ö¡ª¡×¡Ê¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ë
¤Ê¤É¡¢¿·¾®³Ø°ìÇ¯À¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¡¢Æ°²è¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¼°¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¤È¤¯¤ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Î¿·°ìÇ¯À¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÏ´©100¼þÇ¯¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¥È¡Ù¤Î²Î¾§¤Ï»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö
¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡Ù¤ÎÁÏ´©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¥È¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ä¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡£¸«¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥àー¥Óー¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¥È¡Ù¤Î²Î¾§¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦»³ËÜºÌ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤Î1Ç¯À¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»¨»ï¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡ÙÁÏ´©100¼þÇ¯¥àー¥Óー
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=z77MEApGfp4 ]
¢£¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡Ù£´·î¹æ¡ÊÉÕÏ¿¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤±¤¤¡×¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ
È¯´©¡§¾®³Ø´Û
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§2450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Ê2025Ç¯2·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë
¢£¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡ÙÁÏ´©100¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È
https://sho1-100th.shogakukan.co.jp/