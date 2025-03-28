¿·¼Ö¶¡µë¤Ò¤ÃÇ÷¤Ç½¤Íý¼ûÍ×¤¬µÞÁý¡ª¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÊªÎ®¤Î²ÝÂê¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥Ä¤¬ÂÐ±þ
¡¡¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥Ä¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²µÀî Ä¾Î´¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÂç°ìÍÑÉÊ¾¦²ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥ÄSoft-Power¡×¤ò2025Ç¯2·î¤ËÇ¼ÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥ÄSoft-Power¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó
¢£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÊªÎ®¤¬·ãÁý¡¢ºî¶ÈÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï·¿¼°ÉÔÀµÌäÂê¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¼Ö¶¡µë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¼Ö¹ØÆþ¤è¤ê¤âÊä½¤¤ä¼Ö¸¡¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¶È³¦¤ÎÊªÎ®ÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¶¡µë¡¦Î®ÄÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤ÏÉôÉÊ¤ÎÇÛÁ÷ÉÑÅÙ¤ä²ÙÊªÎÌ¤¬Áý²Ã¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬ËýÀ²½¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êä½¤ÉôÉÊ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÒ¸Ë¤ÎÊÝ´É¥¹¥Úー¥¹¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤âÁý²Ã¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨Äã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂç°ìÍÑÉÊ¾¦²ñÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤äÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20kg～30kg¤Î¥±ー¥¹¤ò1.5¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ØËþºÜ¤·¡¢ÇÛÁ÷Àè¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç²Ù²·¤·¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¶ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÑÂ÷Àè¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¼Ò¼Ò°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý²Ã¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¼Ò¤Ç¤â¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÊý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤ËÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ÀÑ¤ß²¼¤í¤·ºî¶È¤Ç¤Ïºî¶È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥Ä¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Exo-Power¤ÈSoft-Power¤Î2¼ïÎà¤ò»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ã¦Ãå¤¬ÍÆ°×¤Ç°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤Soft-Power¤¬¶ÈÌ³¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¡¢Àµ¼°¤ËÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¤¬ÂçÉý¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À»ÑÀª¤«¤é¤Î»ý¤Á¾å¤²Æ°ºî¤Ç¹ø¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¸å¤Ë¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²¹¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤Ï»Å»ö³°¤Î»þ´Ö¤âÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥ÄÆ³Æþ¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Â¾Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤ò´Þ¤àºî¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢°ú¤Â³¤½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
¢£¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä Soft-Power ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¡Ë
ÅÅµ¤ÉÔÍ×¡£²°Æâ³°Ìä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Êºî¶È¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä¥·¥êー¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í¹©¶ÚÆù¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ»½Ñ¤ò¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÇØÌÌÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¢¨1¤ÎÊä½õÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò35¡ó¢¨2·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤¡¦ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¤Î»ý¤Á¾å¤²¡¦»ý¤Á±¿¤Óºî¶È¤ä¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¤Ä¤é¤¤»ÑÀª°Ý»ý¡¢ÇÀºî¶È¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤Ê¤É¹ø¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥ÄSoft-Power(R)¡Ã¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§59,400 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§£±¥µ¥¤¥º¡ÊÅ¬ÍÑ¿ÈÄ¹¡§150 cm～190 cm¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://musclesuit.co.jp/soft_power/
¢¨1 Åö¼ÒÈæ ¢¨2 Åö¼Ò¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤è¤ê
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥ÄSoft-Power
¡û¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Õ¥£¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡» ²¼¿Þ¤ÏÅö¼ÒÈÎÇä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¹ー¥Ä¥·¥êー¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×