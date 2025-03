¡ãKCON JAPAN¡ä¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¥³ー¥É¡×¤ÇÂçÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤È¡Ö¸­¤¤°å»ÕÀ¸³è¡×¤Î¥Á¥ç¡¦¥¤¥Ò¥ç¥ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ªZEROBASEONE¤ÎSUNG HAN BINÅùMC¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÈ¯É½

CJ ENM Japan 株式会社

・スタジオドラゴンが制作し、来る6月に韓国のtvNチャンネルで放送予定の「ギョヌと仙女」の主人公を演じる俳優チュ・ヨンウとチョ・イヒョンがKCONに初登場!

・ZEROBASEONEのSUNG HAN BINが「M COUNTDOWN」のメインMCに決定。ZEROBASEONEのPARK GUN WOOK、BOYNEXTDOORのJAEHYUN、iznaのBANG JEE MINもスペシャルMCとして名を連ねる。

・「KCON JAPAN 2025」のチケットは、3月31日(月)までオフィシャル三次先行を受付中。

(C) CJ ENM Japan Inc. All Rights Reserved.

CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、5月9日(金)から11日(日)まで千葉県の幕張メッセで開催するK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025」にK-ドラマの主人公俳優のチュ・ヨンウとチョ・イヒョンが参加することを発表しました。さらに、3日間に渡って夜に開催される「M COUNTDOWN」のメインMCとして第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONEのSUNG HAN BINが出演決定。1日目にはZEROBASEONEのPARK GUN WOOK、2日目にはBOYNEXTDOORのJAEHYUN、最終日の3日目にはグローバルルーキーガールズグループ、iznaのBANG JEE MINが共にMCを務めます。

(C) CJ ENM Japan Inc. All Rights Reserved.

新たに発表されたスペシャルゲストのふたりは、スタジオドラゴンが制作し、来る6月に韓国のtvNチャンネルで放送予定の「ギョヌと仙女」の主人公を演じる俳優チュ・ヨンウとチョ・イヒョンに決定いたしました。世界的にK-ドラマブームをリードしている俳優チュ・ヨンウは、ドラマ「トラウマコード」と「オク氏夫人伝」を通じて繊細な演技と強烈な存在感で大注目の俳優として飛躍。俳優チョ・イヒョンはドラマ「賢い医師生活」シリーズ、「今、私たちの学校は...」、「婚礼大捷」など多くの作品で卓越した演技力を見せつけ、次世代俳優として注目されています。彼らが出演する青春ロマンスドラマ「ギョヌと仙女」は、恋愛経験ゼロの女子高生巫女が不運を引き寄せる初恋相手を救うストーリーです。ドラマの放送に先だって、「KCON JAPAN 2025」で先だって披露されるふたりのケミストリーに関心が集まります。ふたりは「FESTIVAL GROUNDS」と「M COUNTDOWN」ステージでファンと特別な時間を過ごす見通しです。

(C) CJ ENM Japan Inc. All Rights Reserved.

毎晩のハイライトを飾る「M COUNTDOWN」のスペシャルMCラインナップにも注目が集まります。まず、第5世代K-POPグループを代表するZEROBASEONEのSUNG HAN BINがKCON初の「M COUNTDOWN」のメインMCを務め、3日間連続で「M COUNTDOWN」を進行します。現在、Mnetで放送中の「M COUNTDOWN」のMCとして活躍しており、卓越した進行力とトークで3日間KCONの会場を盛り上げる予定です。

さらに、1日目には、ZEROBASEONEのメンバー、PARK GUN WOOKが共に進行役を担当し、素晴らしいコンビネーションが期待されます。昨年の「KCON JAPAN 2024」でもスペシャルMCとして息の合うふたりの活躍が待ち望まれています。2日目はBOYNEXTDOORのJAEHYUNがスペシャルMCとして登場。SUNG HAN BINと毎週「M COUNTDOWN」のMC「モントケ」として築いてきた抜群のコンビネーションと勢いをKCONでも披露する予定です。直近で「M COUNTDOWN」にスペシャルMCとして登場し、溢れる魅力と安定した進行力で「MC有望株」として急浮上したグローバルルーキーガールズグループ、iznaのBANG JEE MINが「M COUNTDOWN」の最終日を飾ります。

「KCON JAPAN 2025」のチケットは、3月31日(月)までオフィシャル三次先行を受け付けております。チケット購入に関してはローソンチケットサイト、Mnet Plus及びkconjapan.com(https://kconjapan.com/)からご確認いただけます。

「KCON JAPAN 2025」はタイトルスポンサーとしてSAMSUNG Galaxyが参加します。SAMSUNG GalaxyはS25の体験やKCONの様々なイベントと連携した特別な体験を提供する予定です。2012年にアメリカ・アーバインを皮切りに世界各地で開催されてきたCJ ENMのKCONは、音楽コンテンツを中心に文化全般を網羅するフェスティバルモデルを展開し、韓流文化の普及に先駆的な役割を果たしてきました。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催されてきたKCONのオフライン累積観客数はおおよそ199万人余りに達します。

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/(https://mnetjp.com/)

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/(https://smart.mnetjp.com/)

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。