Í½ËÉ°åÎÅ¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ó¥±ー¥¸¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥é¥ó¥À¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ÆÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¤òÄó¶¡

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¢¨¡¡Chihiro Asada et al, ¡ÈElectrical Muscle Stimulation to Develop and Implement Menstrual Simulator System¡É, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 33, No. 5, pp. 1051-1062 (2021.10)
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