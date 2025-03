Í½ËÉ°åÎÅ¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ó¥±ー¥¸¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥é¥ó¥À¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ÆÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¤òÄó¶¡

株式会社リンケージ

予防医療テックスタートアップである株式会社リンケージ(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:生駒恭明、以下リンケージ)は、大阪・関西万博のオランダパビリオンにおいて、ランスタッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:猿谷哲、以下ランスタッド)が主催する未来の職場を考える体験イベントの中で、生理痛体験を提供することをお知らせします。

オランダ発祥のランスタッドと共に、誰もが自分らしく輝ける職場を目指した体験イベントを開催

健やかな心身を通して社会の幸せを増やすことを理念に掲げるリンケージは、お互いの健康状態に配慮し、想い合うことで自分らしく働ける人が増えると考えています。そこで、働き方先進国であるオランダ発祥の総合人材サービス会社ランスタッドと共に、誰もが自分らしく輝ける未来のワークプレイスをテーマとして、大阪・関西万博オランダパビリオンにおいて生理痛体験を提供する運びとなりました。

同性であっても理解しづらい生理痛を疑似体験し、想い合うきっかけに

生理痛VR体験装置「ピリオノイド」は、甲南大学と奈良女子大学における月経痛再現の可能性と効果を検証する研究(※)の中で生まれ、大阪ヒートクールが持つ刺激のノウハウや回路技術を組み合わせて開発されました。筋電気刺激(EMS)により、生理期間中に生じる下腹部の痛みを疑似体験することが可能です。

生理痛VR体験装置「ピリオノイド」

リンケージは2024年8月より大阪ヒートクールと提携し、多くの企業・労働組合・健康保険組合へ生理痛体験研修を提供してきました。研修参加者へ実施したアンケートでは「女性ならではの健康課題に会社として補助すべき」「自分自身も声かけなど行動を変えるべき」と考える割合が大きく増加しており、本研修が女性活躍へ向けたターニングポイントとなっています。

※ Chihiro Asada et al, “Electrical Muscle Stimulation to Develop and Implement Menstrual Simulator System”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 33, No. 5, pp. 1051-1062 (2021.10)

<EXPO2025 ランスタッド・シンポジウム&ダイバーシティ体験「未来のワークプレイス」>

・日時:2025年4月25日(金)11:00~15:00

・場所:大阪・関西万博(大阪市此花区夢洲)オランダパビリオン内 イベントルーム

・参加:招待制

・詳細:https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20250326-EXPO.html(https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20250326-EXPO.html)

生理痛体験の詳細はこちら :https://sites.google.com/view/ohc-period/home?authuser=2

<生理痛体験に関するお問合せ>

公式サイト: https://sites.google.com/view/ohc-period/home(https://sites.google.com/view/ohc-period/home?authuser=2)

報道機関からのお問合せ:

メール→ pr@linkage-inc.co.jp 電話→ 03-6452-8915

- ランスタッドについて社名:ランスタッド・エヌ・ヴィー設立:1960年10月代表者:サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス所在地:オランダURL: https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)- 株式会社リンケージについて社名:株式会社リンケージ設立:2011年6月1日代表者:代表取締役社長CEO 生駒 恭明所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-14 GINZA ONE BUILDING 7階URL: https://linkage-inc.co.jp/(https://linkage-inc.co.jp/)