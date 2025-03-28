¥á¥Ë¥³¥óÁÏ¶È¼Ô ÅÄÃæ¶³°ì ÁÏºîÉÊ´óÂ£¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡～À¸ÃÂ¡¦ÁÏ¶È¤ÎÃÏ °¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ø～
º¸¡§(³ô)¥á¥Ë¥³¥ó¼èÄùÌò·óÂåÉ½¼¹¹ÔÌò²ñÄ¹ CEO¡¡ÅÄÃæ±ÑÀ®¡¡¡¡±¦¡§°ìµÜ»ÔÄ¹ ÃæÌîÀµ¹¯»á¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ë¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è°ª»°ÃúÌÜ21ÈÖ19¹æ¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡£Ã£Ï£Ï¡§Àî±º¹¯»Ì¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÁÏ¶È¼ÔÅÄÃæ¶³°ì¤ÎÁÏºîÉÊ¡Ê¹ï²è¡Ë¤ò°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©ÍÕ·ª·´ÌÚÁ¾ÀîÄ®¡Ê¸½°ìµÜ»Ô¡Ë½Ð¿È¤ÎÁÏ¶È¼ÔÅÄÃæ¶³°ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞ´ã¶ÀÅ¹¶ÐÌ³»þ¤Ë¡¢¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿ÊÆ·³¾¹»¤Î¤´É×¿Í¤«¤é¡Ö»ä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ººî¤ê¤ËË×Æ¬¤·¡¢1951Ç¯¡¢¸½ºß¤Î¥Ïー¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë³ÑËì¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¶³°ì¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÌÚÁ¾ÀîÄ®¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤»ëÎÏ¤ÎÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÚÈÄ¤Ë³¨¤òÄ¦¤ê¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ö¹ï²è¡×¤ÎÁÏºî¤Ë¤ÏÀ¸³¶¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃ£ËáÂç»Õ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¹ï²è¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ó»³¾¯ÎÓ»û¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹ï²èºîÉÊ3ÅÀ¤È¡¢²áµî¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Î½ñÀÒ¤ò°ìµÜ»Ô¤Ø´óÂ£¤·¡¢¹ï²èºîÉÊ¤Ï°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÊ¸²½²ñ´ÛÆâ¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÁÏ¶È60¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2011Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Çò»³¿À¼Ò¡Ê°ìµÜ»Ô¡Ë¤Ë¡¢ÁÏ¶ÈÀº¿À¤ò¸²¾´¤·¸åÀ¤¤ËÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎµÇ°Èê¤ò·úÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¶³°ì¤Ï2024Ç¯3·î10Æü¤ËÀÂµî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢°ìµÜ»Ôºß½»¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢´óÂ£ºîÉÊ¤ä½ñÀÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤äµ¯¶È¤ÎÀº¿À¡¢¤ª¤è¤Ó·Ý½ÑÊ¸²½¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´óÂ£ºîÉÊ¡§¹ï²è¡ÖÎ®·Ä¡×¡¢¡Ö¶³·É¡×¡¢¡ÖÀÄÎ¶¡×
¢£Å¸¼¨¾ì½ê¡§°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÊ¸²½²ñ´Û
½»½ê:°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÌÚÁ¾ÀîÄ®Æâ³äÅÄ°ì¤ÎÄÌ¤ê27
Tel:0586-86-7581
https://www.ichinomiya-hall.jp/kisogawa/index.html
¢£ÁÏ¶È¼Ô¡¡ÅÄÃæ¶³°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
https://www.menicon.co.jp/company/info/Honorary_Chairman/