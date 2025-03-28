¡Ú´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡ÛÇò·ìÉÂ¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿·Ð¸³¤ò³¨ËÜ¤Ë¡£»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë´óÂ£
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»×Êâ²»¡Ê¤·¤Õ¤©¤ó¡Ë¡×¤Î¹ÓÅÄÍ³¹á¤µ¤ó¤¬¡¢½ÐÈÇ¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Î¤·¤Õ¤©¤ó¤¯¤ó¡Ù¤òºòÇ¯12·î¤Ë»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÓÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤òµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÇò·ìÉÂ¤ÇË´¤¯¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉí¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢±Ê±ó¤Ë¾®»ù¤¬¤ó¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄÖ¤Ã¤¿³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¥´ー¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¤·¤Õ¤©¤ó¤¯¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë³¨ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»31¹»¤Ø´óÂ£¤µ¤ì¡¢¼ø¶È¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎáÏÂ7Ç¯3·î13Æü¤Ë¹â»³»ÔÄ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢ÅÄÃæÌÀ¹â»³»ÔÄ¹¤«¤é´óÉí¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤«¤éÅÄÃæ»ÔÄ¹¡¢¹ÓÅÄ¤µ¤ó¡¢¸«»³¶µ°éÄ¹
¹ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤òÈÎÇä¤·¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉí¤·¤Æ¤¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤âÌ¼¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£³¨ËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ»ÔÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤òË´¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸«»³¶µ°éÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Æ»ÆÁ¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤ËÂêºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´óÉí¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¹ÓÅÄ¤µ¤ó
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¹â»³»ÔÌò½ê¹Êó¸øÄ°²Ý
½»½ê¡§¢©506-8555 ´ôÉì¸©¹â»³»Ô²Ö²¬Ä®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡§0577-35-3134
FAX¡§0577-35-3174
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kouhou@city.takayama.lg.jp