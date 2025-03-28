¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿è¡×¤ò¸½Âå¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²Ð¾Ãº²¡ÊHiKESHi SPiRiT¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSTRICT-G¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ)¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿è¡×¤ò¸½Âå¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²Ð¾Ãº²¡ÊHiKESHi SPiRiT¡Ë¡×¤È¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/ )¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü(¶â)13»þ¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Ð¾Ãº² ÀõÁðÅ¹¡×¡¢¸ø¼°Web¤Ç¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§ https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/hikeshispirit/
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡üSTRICT-G ²Ð¾Ãº²¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙT¥·¥ã¥Ä
¡ÖRX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMS-06S ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¡×¤ò²Ð¾Ãº²¤ÎÈ¾Å»¥Þ¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢È´¿§ºÞ¤ò´Þ¤ó¤À¸Ò¤ò°õÆè¤·Ã¦¿§¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¡¢È´À÷²Ã¹©¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¥¹¥é¥ÖÁÇºà¡ÊÂÀ¤µ¡¦·Á¡¦Ä¹¤µ¤Ê¤ÉÉÔµ¬Â§¤Ê¥¹¥é¥Ö»å¤òÊÔ¤ó¤Ç¿¥¤é¤ì¡¢ÆÌ±ú¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò²Ã¤¨¤¿À¸ÃÏ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000227807/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§MS-06S ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000227808/
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§S～XXL
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§ÌÊ100%
¡üSTRICT-G ²Ð¾Ãº²¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙHANTEN
²Ð¾Ãº²¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÈ¾Å»¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡ÖRX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMS-06S ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II¡×¤òÈ¾Å»¥Þ¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢È´¿§ºÞ¤ò´Þ¤ó¤À¸Ò¤ò°õÆè¤·Ã¦¿§¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¡¢È´À÷²Ã¹©¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢²Ð¾Ãº²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥È¥½ーHANTEN¡£¸½Âå¤Ç¤âÅ»¤¨¤ëÏÂÉþ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âµ¤ÏºÙ¿È¤Ë¥·¥§¥¤¥×¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000227810/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§MS-06S ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯II
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000227811/
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§M～XXL
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§ÌÊ100%
¡üSTRICT-G ²Ð¾Ãº²¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙDENIM HANTEN RX-78-2
²Ð¾Ãº²¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÈ¾Å»¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡ÖRX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ìー¥¶²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢²Ð¾Ãº²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëDENIM HANTEN¡£¸½Âå¤Ç¤âÅ»¤¨¤ëÏÂÉþ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âµ¤ÏºÙ¿È¤Ë¥·¥§¥¤¥×¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§https://p-bandai.jp/item/item-1000227812/
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§M～XL
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§ÌÊ100%
¡ãÍ½ÌóÈÎÇä¡§2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¡ä
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡ÖSTRICT-G Online Store¡×
¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/hikeshispirit/
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·î28Æü(¶â)13»þ～2025Ç¯4·î13Æü(Æü)23»þ
´ë²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
È¯Á÷·î¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)¡ä
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©135-0064¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10 ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶7F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5579-6157
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©131-0045¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5809-7328
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©421-1224¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÈÓ´Ö1258
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ ÀÅ²¬¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ)
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§054-295-9121
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©522-0342¡¡¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÒËþ»ûÀ¾Ã«66-31 Â¿²ìSA(²¼¤êÀþ)Æâ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§0749¡¾47¡¾3228
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡
¡ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºß¸Ë¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSTRICT-G(¥¹¥È¥ê¥¯¥È ¥¸ー)¡×¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÈCOOL JAPAN¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþÅ¹¡Ù¡¢¡ØNEOPASAÀÅ²¬Å¹¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ´ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/