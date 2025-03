ÂÐÆüÍ¢½Ð²ò¶Ø¤«¤é2Ç¯¡¦ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡§¥â¥í¥Ã¥³»º´»µÌÎà

Kraft & Associates LLC

Published: 2025.03.26 12:00

Morocco Foodex part of the Ministry of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development, Water and Forests(モロッコ食品輸出管理機構・モロッコ国家食品安全局)は、モロッコ産柑橘類のサプライヤー8社を迎えたビジネスマッチング商談会を開催します。

モロッコ産柑橘類は2023年にマンダリンやクレメンティンなど一部の輸入が解禁され、本年に入り初のコンテナ出荷が行われたばかり。日本のマーケット進出が活発化するタイミングに合わせ、モロッコ王国後援のもと、現地サプライヤーを招聘する運びとなりました。商談会の開催は4月17日(木)東京・丸の内のパレスホテル東京にて。国内のディストリビューター・青果卸・小売業者様のご参加を広く募ります。 Press Release(PDF): https://www.japaniq.com/news

対日輸出解禁から2年。日本への市場展開が本格化するタイミング

モロッコ産柑橘類は、長らく日本への輸入が禁止されていました。2023年、農林水産省により植物防疫法施行規則の一部が改正され、マンダリンやクレメンティンなど一部作物の輸入が解禁。そして本年、初のコンテナ出荷が行われました。

モロッコは生柑橘類の露店販売やジューススタンドの出店が盛んで、日常的にみかんを食す日本と食文化が近しい“柑橘大国”です。日本の厳しい食品衛生基準をクリアしたことから安全性も担保され、その目新しさから今後の市場展開の広がりが期待されます。ディストリビューター様や小売業者様には、本商談会を貴重なビジネスチャンスとし、今後の事業発展に生かしていただきたく思います。

商談会の開催・実施内容について

本商談会はモロッコ王国の主催、モロッコ駐日大使館の後援により実施します。現地の柑橘類サプライヤーを日本に招聘するのは今回が初の試みとなります。参加者の皆さまはこの機会にぜひ、サプライヤーの方々と直接ご商談ください。

【モロッコ産柑橘類ビジネスマッチング商談会】

開催日時:2025年4月17日(木)14時開始

開催場所:パレスホテル東京(東京都千代田区丸の内1-1-1)

参加費:無料

当日スケジュール

14:00~商談会(事前予約優先、通訳付き)

17:30~講演「モロッコ産柑橘類の国際的評価とその背景」 Morocco Foodex (EACCE)

18:00~レセプション

〈参加サプライヤー〉

キャップ・アグロ(CAP AGRO)、コパッグ・マザリア(COPAG-MAZARIA)、コーポレティブ・アグリコール・マブルカ(COOPERATIVE AGRICOLE M'BROUKA)、デラサス・グループ(Delassus Group)、ドメイン・ズニバー(DOMAINES ZNIBER)、ドム・エクスポート(DOM’EXPORT)、ザウィヤ・ヴィタ・スゥス(ZAOUIA-VITA SOUSS)の計7社

〈主催〉

モロッコ食品輸出管理機構およびモロッコ国家食品安全局(Morocco Foodex/EACCE)

モロッコ王国 農業・海洋漁業・地方開発・水・森林省(part of the Ministry of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development, Water and Forests)

〈後援〉

モロッコ駐日大使館

〈参加方法〉

政府機関への取材やサプライヤーへのご商談は予約優先となります。

メールにてお申込みいただきましたら、順次、インビテーションとサプライヤー名簿をお送りいたします。通訳を含め、日本窓口のJapanIQが責任を持ってご商談をサポートします。

Email: shizuka@japaniq.com (JapanIQ担当:川崎宛)

日本窓口:JapanIQについて

JapanIQ (東京都世田谷区・代表:ポール・クラフト)は、食品をはじめとした海外サプライヤーの日本市場進出支援を主事業とするコンサルティング会社です。代表のクラフトは、スターバックスのコンシューマー向け事業・ネスレの外食事業、日本でお馴染みとなったグミ「ハリボー」の日本市場定着の足がかりなどを作ってきました。商習慣の異なる海外と日本、両方の流通市場に精通し、現在は大手企業だけでなく中規模企業の日本進出も支援しています。

【会社概要】

社名: JapanIQ (DBA)

本社所在地:東京都世田谷区奥沢5-42-3 2F-B7

代表:ポール・クラフト

事業内容: 食品をはじめとした海外サプライヤーの日本進出支援/マーケティング

設立: 2022年

HP:https://www.japaniq.com/