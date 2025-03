³ô¼°²ñ¼Ò100¡¢5·î13Æü¤Ë¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ ～HubSpot¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ëº£¡¢¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À­¤òÃµ¤ë～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、2025年5月13日(火)に「マーケティング・営業だけではない!HubSpot CRMを業務アプリとして使いこなす活用術」と題したウェビナーを開催します。

部門を超えたCRM活用の広がりと、業務アプリケーションとしての進化に注目

無料のウェビナーに申し込む :https://100.inc/41Oxmab

HubSpotは長らく、営業・マーケティング・カスタマーサポートといったフロント業務向けのCRMとして活用されてきました。しかし近年では、医療、製造、不動産などの業界でも導入が進み、バックオフィスや社内業務管理までを視野に入れた“業務アプリケーション”としての活用が広がっています。

このような背景を踏まえ、本ウェビナーでは、HubSpotのカスタマイズ機能を中心に、自社の業務プロセスに合わせた柔軟な構築方法や、業種・部門を問わず実現できる全社的な活用の可能性について解説します。

なぜ今、HubSpotの“業務アプリ化”なのか

業務システムのクラウド化やSaaS活用が進む中で、特定部門のツールとして導入されたCRMを、企業全体の業務基盤へと拡張する動きが加速しています。HubSpotも例外ではなく、複数部門の業務を一元管理する柔軟なプラットフォームとしてのニーズが高まりつつあります。

本ウェビナーでは、他のCRMプラットフォームとの比較を交えながら、HubSpotを自社の業務にどう適用できるかをイメージできる構成となっており、実務での活用を検討している担当者にとって有益な内容となっています。

株式会社100は、HubSpotを通じて企業の業務プロセス全体にわたる改革を支援してきました。本ウェビナーでは、CRMの可能性を広げ、業務全体の最適化を実現するための実践的なアプローチをご紹介します。ご興味のある方はぜひご参加ください。

ウェビナー概要

こんな方におすすめ- HubSpotの導入・移行を検討している企業担当者- 自社業務に合わせたCRMの活用を模索している方- 営業・マーケティングに限らず、バックオフィスまで含めた業務改善を推進したい方- 全社的な業務DXの推進を検討している経営層・情報システム部門の方

タイトル:マーケティング・営業だけではない!HubSpot CRMを業務アプリとして使いこなす活用術

開催日時:2025年5月13日(火) 12:00~12:45

開催場所:オンライン(Zoomウェビナー)

参加費:無料

アジェンダ(予定)

- 従来のHubSpotの認識とその変化- 最新アップデートと拡張性- 他社CRMとの比較- 業界・部門別の活用事例- カスタマイズデモンストレーション- 質疑応答

※アジェンダは変更となる場合があります。

登壇者紹介:HubSpotの国内展開を支える実務家

株式会社100(ハンドレッド) 代表取締役

田村 慶(たむら けい)



本ウェビナーには、株式会社100 代表・田村 慶が登壇します。田村は2012年からHubSpotパートナー事業に携わり、2018年に株式会社100を創業。2023年にはアジア初のHubSpot Eliteパートナーに認定され、日本最大級のユーザーコミュニティ「HUG JAPAN」の代表も務めています。国内市場におけるHubSpotの導入支援や活用ノウハウの普及に取り組んでおり、企業の現場に即した支援に定評があります。



■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)代表者:代表取締役 田村 慶所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F設立:2018年2月事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/