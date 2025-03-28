¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNITED STRANGERS¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡Ú3·î28Æü¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÂ¼ ¹Ã²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÈ¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNITED STRANGERS¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ë¡×¤Î¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
UNITED STRANGERS¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥íー¥¬¥ó¡¦¥³¥â¥í¥¦¥¹¥ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä¿¦¿Íµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖCasual Luxury¡Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢17¥«¹ñ72Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¤ò¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢À½Â¤¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¥ëー¥à¤òÃæ¹ñ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð»ö¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£´ûÂ¸¤ÎLIVING HOUSE.¾¦ÉÊ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖUNITED STRANGERS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UNITED STRANGERS¤È¤Ï¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä¿¦¿Íµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÏÀß¼Ô¥íー¥¬¥ó¡¦¥³¥â¥í¥¦¥¹¥ー¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é°Û¤Ê¤ë¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢²È¶ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶¦ÌÄ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖUNITED¡ÊÍ»¹ç¡¦·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡ËSTRANGERS¡Ê°Û¤Ê¤ë¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤äÈþ¤·¤µ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²È¶ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä´ÏÂ¤ÈÁÏÂ¤¤Î´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤¬¡¢UNITED STRANGERS¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCasual Luxury¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCasual Luxury¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È¿¦¿Íµ»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ËÆëÀ÷¤àìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤ä²÷Å¬¤µ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ìÔÂô¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¡Û
- Nordic and Mid-Century InfluenceËÌ²¤¤È¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¥Æ¥¤¥¹¥È
- Handmade Touches¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤ò²Ã¤¨¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¹âÉÊ¼Á»Å¾å¤²
- CraftsmanshipÁÇºà¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Âî±Û¤·¤¿¿¦¿Íµ»¤È³Î¤«¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ
- Timeless Design»þÂå¤äÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§https://www.unitedstrangers.com/
¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§https://www.livinghouse-store.jp/search-by-brand/unitedstrangers/
Åö¼Ò¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¤Î½»Âð´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¥µ¥¤¥º¤òÊÌÃí¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡Ë
- ´ûÂ¸¤ÎLIVING HOUSE.¾¦ÉÊ¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ÚÅ¸³«Å¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊ¹½À®¡Û
²£ÉÍÅ¹¡¢EXPOÅ¹¡¢ËÙ¹¾ËÜÅ¹
Å¸³«¡§2LDÅ¸³«¡§¥½¥Õ¥¡¡ß2¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡ß2¡¢´ØÏ¢²È¶ñ¡¦Áõ¾þ¤Ê¤É
¥Æ¥¤¥¹¥È¡§Nordic and Mid-Century Influence¡¢Craftsmanship
Ë½§Å¹¡¢»¥ËÚÅ¹¡¢¥³¥¯ー¥óÅ¹
Å¸³«¡§1LDÅ¸³«¡§¥½¥Õ¥¡¡ß1¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡ß1¡¢´ØÏ¢²È¶ñ¡¦Áõ¾þ¤Ê¤É
¥Æ¥¤¥¹¥È¡§Nordic and Mid-Century Influence¡ÊË½§Å¹¡¢¥³¥¯ー¥óÅ¹¡Ë¡¢Craftsmanship¡Ê»¥ËÚÅ¹¡Ë
°¦ÃÎÅì¶¿Å¹¡¢Î©ÀîÅ¹¡¢ÉÙ»Î¸«Å¹¤Ê¤É
Å¸³«¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¸þ¤±¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢ËëÄ¥Å¹¡¢Ê¡²¬Å¹¤Ê¤É
Å¸³«¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¸þ¤±¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
²£ÉÍÅ¹¤ÎÄó¼¨¥¹¥Úー¥¹
²£ÉÍÅ¹¤ÎÄó¼¨¥¹¥Úー¥¹
CEO·óÁÏÀß¼Ô¡¡¥íー¥¬¥ó¡¦¥³¥â¥í¥¦¥¹¥ー»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£UNITED STRANGERS¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£
UNITED STRANGERS¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²È¶ñ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÁÇºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦50¤«¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UNITED STRANGERS¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇºà¤ÏÃ±¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Öº²¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿¼¤ß¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¡¢²È¶ñ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÂçÎÌÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤·¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
UNITED STRANGERS¤Î²È¶ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÈUNITED STRANGERS¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÂåÉ½¡¡ËÌÂ¼ ¹Ã²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
UNITED STRANGERS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òÃÛ¤¯³×¿·Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ä¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤é¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¡¢»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¤âÍ£°ìÌµÆó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬À¸¤ß¤À¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ëº®ÆÙ¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Í³¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢UNITED STRANGERS¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢UNITED STRANGERS¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¶õ´Ö»þ´Ö²ÁÃÍÀè¿Ê¹ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤Î²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¡É¤òÈ¯¸«¤·¡¢¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î½»¶õ´Ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢UNITED STRANGERS¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÌÂ¼ ¹Ã²ð
ÀßÎ©¡§1942Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-9-28ÀÄ»³NS¥Ó¥ë2F
URL¡§https://www.livinghouse.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²È¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥ªー¥Àー²È¶ñ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼ýÇ¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢³¤³°À½ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦»Ü¹Ô¡£Å¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡£