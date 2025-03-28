¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ!!!Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(6)¡Ù¤¬3·î28ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ªー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈ±ÊÆØ¿Î¡Ë¤ÏMeDu COMICS ¥ìー¥Ù¥ë¤è¤ê2025Ç¯3·î28Æü¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(6)¡Ù¡ÊÃø¡§Í´Í¤¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
"½Æ¤ÈËâË¡¤Î°Û¼¡¸µ¥Ð¥È¥ë!!
³ÈÄ¥¸½¼Â¥µ¥Ð¥²ーÀÄ½ÕÉô³è¥³¥á¥Ç¥£ー!!
¹â¹»AR/MS¶¥µ»Âç²ñ2²óÀï¡¢¶õ¥ÎµÜ¹â¹»VS.»©·îÀî¹â¹»!!ÅýÀ©¤µ¤ì¤¿¥ß¥ê¥¿¥êー¥Áー¥à¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¶õ¥ÎµÜ¤È¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¤ÎËâË¡¾¯½÷¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Àー¥¯¥Ûー¥¹»©·îÀî¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë!! ½¸ÃÄ¤È¸Ä¡¢·ø¼ÂÇÉ¤È¥í¥Þ¥óÇÉ¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä!? ¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¡¢ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·´¬!!"
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(6)¡Ù
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó
MeDu COMICS
¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(6)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î28Æü
²Á³Ê¡¡¡§814±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§978-4-8236-0835-3
»î¤·ÆÉ¤ß¡§https://comic-medu.com/episodes/2294a95465a2a/
¿·´©¹ØÆþÆÃÅµ
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¥²ー¥Þー¥º¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
½ñÀô¡¦Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡§¥¤¥é¥¹¥È¥Úー¥Ñー
ÅÅ»Ò½ñÅ¹¶¦ÄÌ¡§¥¤¥é¥¹¥È¥Úー¥¸
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ï³Æ½ñÅ¹¡¦Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
info-got@gotbb.co.jp
´û´©¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô) (1)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
²Á³Ê¡¡¡§748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784814801534
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(1)¡Ù
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô) (2)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
²Á³Ê¡¡¡§748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784814802180
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(2)¡Ù
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô) (3)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
²Á³Ê¡¡¡§748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823601262
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(3)¡Ù
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô) (4)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
²Á³Ê¡¡¡§748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823603334
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(4)¡Ù
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô) (5)¡Ù
Ãø¼Ô¡§Í´Í¤
²Á³Ê¡¡¡§814±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¡¡§B6
ISBN¡§9784823605536
Í´Í¤¡ØAR/MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)(5)¡Ù
½ÅÈÇ¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ¡ª
¡ØAR¡¿MS!! (¥¨ー¥¢ー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥×¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô)¡Ù¤Î´û´©¤ò1ºý¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
¡Èº£¤À¤±¡É¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤¬1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÃæ!!!
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ï³Æ½ñÅ¹¡¦Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð
Í´Í¤
ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§https://x.com/yuuyuuyuuyuu
COMIC MeDu
¡ÖMeDu¡×¤È¤ÏÌ¡²è¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔÌä¤ÎÁ´Ç¯Îð¸þ¤±ÌµÎÁ¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖMeDu¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡Ö°¦¤Å¤ë¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢ÁÏ¤ë¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤¯ºî¤ê¼ê¤Î¡Ö°¦¡×¤¬°î¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¥Î¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
COMIC MeDu¡§http://www.comic-medu.com/
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/COMIC_MeDu
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/medu_comics/
¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA
¸ø¼°tiktok¡§https://www.tiktok.com/@medu_comics