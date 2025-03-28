²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ª¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òMusic Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥é¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ºÊ ²÷²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëMusic Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ãhttps://music-planet.jp/ (https://music-planet.jp/)¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î23Æü(Æü)¤Ë½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìã¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òËá¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂè»°¼Ô¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíÀª12Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÇØ·Ê
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡©¡×¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°Î»¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°Î»¸å¤â²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÆü²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î±ÇÁü¤ò¶¦Í¤¹¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸µ¤Ë¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÌã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò´Æ½¤¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡ª12Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ûー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ÛÄ¥¤Î¿§¤¬Éâ¤«¤Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÁíÀª12Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Äº¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù
½Ð±é¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¶Ê¤Î´Æ½¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°ú¤Â³¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬²Î¼ê³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Music Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¤Î³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°Î»¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Music Planet+¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¡¦·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤¬±ÊÂ³Åª¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=2503ohiromelive-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-2503ohiromelive
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¼«¸Ê¼Â¸½¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ø¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-17-11 JPR¸¶½É¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿·ºÊ ²÷²ð¡Ê¤Ë¤¤¤Ä¤Þ ¤è¤·¤æ¤¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://apra.co.jp/