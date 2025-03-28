¿·À¤³¦ÈË¾»Å¡¥ªー¥×¥ó100ÆüµÇ°¡ª¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡¦¥«¥Õ¥§¤È¹çÆ±¡Ö¤³¤³¤âºù¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡ª
3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ºù¤ÎÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢½Õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÈÎÇä¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3Å¹ÊÞ¹çÆ±¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À¤³¦¤Î´Ñ¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê3Æü´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò²Ú¤ä¤«¤Êºù¤ÎÁõ¾þ¤Ç±é½Ð¤·¡¢½Õ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥ÄÈÎÇä¡ª
½Õ¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ºù¥½ー¥À¡§¤Û¤ó¤Î¤êºù¤¬¹á¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯
ºù¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡§¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎºùÉ÷Ì£¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥
ºù¥Ñ¥Õ¥§¡§ºù¤¢¤ó¤ä¥¢¥¤¥¹¤¬ìÔÂô¤ËÆþ¤Ã¤¿½Õ¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§
ÆüÂØ¤ï¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
📍 3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¡Ê@¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë
¥×¥í¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¡ª²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£13»þ¤è¤ê³«ºÅ¡£
📍 3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë É®Ê¸»ú¥¢ー¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê@¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë
3Å¹ÊÞ¹ç·×¤Ç8,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥×¥í¤Î½ñ²È¤¬½ñ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉ®Ê¸»ú¥¢ー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ÊÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡Ë10»þ¤è¤ê³«ºÅ¡£
📍 3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ê@¿·À¤³¦ÈË¾»Å¡¡÷¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡Ë
¹¬Ê¡¤Î¿ÀÍÍ¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¡×¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª
🎟️ 3Å¹¹çÆ±¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー³«ºÅ¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢¿·À¤³¦ÈË¾»Å¡¡¦¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡¦¥«¥Õ¥§¤Î3Å¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê³ÆÆüÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡Ë10»þ¤è¤ê³«ºÅ¡£
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡¦Å¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
📍 ¿·À¤³¦ÈË¾»Å¡¡¡¡Ê±Ä¶È»þ´Ö10¡§00~20¡§00¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è·ÃÈþ¿ÜÅì1-14-8¡ÊÄÌÅ·³ÕËÜÄÌ¾¦Å¹³¹Æâ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ¡Ö·ÃÈþ¿ÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ1Ê¬¡Ê¿®³Ú¾Æ¤Î¤¿¤Ì¤¤¬ÌÜ°õ¡ª¡Ë
📍 ¿·À¤³¦¤ª¤ß¤ä¤²¤â¤ó²£Ãú¡¡¡Ê±Ä¶È»þ´Ö10¡§00~19¡§00¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è·ÃÈþ¿ÜÅì2-7-2¡ÊÄÌÅ·³Õ¤¹¤°¤½¤Ð¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKo.Ko.Mo¤è¤·¤â¤È¡¡ Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§Ê¿»³½ß»Ò
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡06-6632-4430
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§hirayama-j@kokomo-yoshimoto.co.jp
📎 ÅºÉÕ»ñÎÁ¡§ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²èÁü¡¦¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¤Î¿·À¤³¦¤òºÌ¤ë**¡Ö¤³¤³¤âºù¤Þ¤Ä¤ê¡×**¤¼¤Ò¼èºà¡¦·ÇºÜ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª