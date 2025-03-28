¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×ÅÐ¾ì¡ªµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢ ¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢ー¥ÈRPG¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ë¥Î¥¯¥í¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ 3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¤Î¼ÂÁõ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥²ー¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¼ÂÁõ
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¹¶·âÂâ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹¶Î¬¤¹¤ë¥ì¥¤¥É¤Ë¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¥ì¥¤¥É¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¤ÎÆþ¸ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëâ½÷¤Î¾ë¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤ÏËâ½÷¤Î¼ö¤¤¤È¶¯ÎÏ¤ÊËâÊª¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆËâ½÷¤Î¾ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢
Ëä²Ð¤ËÅÉ¤ì¤¿±ã²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²Ð¤ÎËâ½÷¥ê¥Êー¥¿¡×¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ð¤ÎËâ½÷¥ê¥Êー¥¿¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¿·¥ì¥¤¥É¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤äÉð´ï¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Ð¤ÎËâ½÷(¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¡¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à)
¡¦²Ð¤ÎËâ½÷(Éð´ï)
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤¿¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¼ÂÁõ¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¤ÎÆþ¸ý¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥ì¥¤¥É¹¶Î¬¤ËÌòÎ©¤Ä¿åÂ°À¤Î¥µ¥Ýー¥È·¿¥¤¥Þー¥¸¥§¥ó¡Ö¥¢¥ë¥ß¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¥¤¥Þー¥¸¥§¥ó¡Ö¥¢¥ë¥ß¡×
¢¡¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×ÅÐ¾ìµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤¿°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËâ½÷¤Î¾ëÅÐ¾ì¡ª»Ù±ç¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Ê3·î27Æü～4·î13Æü¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥®¥ë¥Àー¤ä¸ÅÂåÀÐ¡¢ÎÁÍýÁªÂò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¸ÅÂåÀÐ»Ù±ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üËâ½÷¤Î¾ë¡ª½é²ó¥¯¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê3·î27Æü～4·î10Æü¡Ë
¿·¥ì¥¤¥É¡ÖËâ½÷¤Î¾ë¡×¤ò½é¤á¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¸ÂÄê¾Î¹æ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢½é¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥µー¥Ðー¤ÎÁ´¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥À¥¤¥ä1,000¸Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËâ½÷¤Î¾ëÅÐ¾ì¡ª°ÛÀ¤³¦ÎÁÍý²¦¥¤¥Ù¥ó¥È3·î27Æü～4·î10Æü¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÎÁÍýÀ½ºî¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ä©Àï¤·¤¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿·¾Î¹æ¡Ö°ÛÀ¤³¦ÎÁÍý²¦¡×¤ä¡Ö¥Ë¥Î¥¯¥í´õ¾¯¡ú4ÊõÊªÁªÂò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¹ë²ÚÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¡ÖÃÈ¤«¤¤½Õ¡ª¸ÅÂåÀÐ¹ï°õ»Ù±ç¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÈÊõ¶Ì¤Î¡Ö¸ÅÂåÀÐ¹ï°õ¡×¤ò34¤Þ¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¬¥ëー¥¿¤Ç¤Î¼í¤ê¤Ç¥Üー¥Ê¥¹EXP¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¿·Í×ÁÇ¤ä¡¢¿·¾è¤êÊª¡Ö¥ë¥Ã¥Á¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Üー¥ë¡×¤òÊó½·¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥Þ―¥¸¥§¥ó±óÀ¬Ââ¡×¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤â³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¾è¤êÊª¡Ö¥ë¥Ã¥Á¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Üー¥ë¡×
¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ÚÌÀ¤ÎÀï¾ì¡×¤Ë¤Æ¥¥ó¥°¥À¥à¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ëGvG¤ÎÂç²ñ¡¢¡ÖNi no Kuni: Cross Worlds Tournament BLOOM(°Ê²¼NT: BLOOM)¡×¤Î·è¾¡Àï¤òÀèÆü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥Í¥¤¥È¥é¥à¡ÖQuintetto¡×¥¥ó¥°¥À¥à¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¾Î¹æ¤ä¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡¢¥Þ¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¡¢Í¥¾¡¥µー¥Ðー¤ÎÁ´¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡ÖNT:BLOOMÍ¥¾¡¥¥ó¥°¥À¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¡§3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ÜºÙÆâÍÆ¤Î¤´°ÆÆâ
https://forum.netmarble.com/enn_jp/view/22/57828
¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤È¤Ï¢¡
´ë²è/À©ºî¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²è¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡×¡¢²»³Ú¡Öµ×ÀÐ¾ù¡×¤Î¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¤ÎÌ¾ºî¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Î¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2 ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÍÑ¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þ¥ÛRPG¤Ç¤¹¡£
¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÎ®Îï¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÀÐ¾ù»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¥·¥êー¥º¤Î¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢Ä¶¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://ntiny.link/_mEaf
¢¨¾åµ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¤´ÍøÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ê¡¢App Store¡ÊiOS¡Ë¡¢Google Play¡ÊAndroid¡Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡Ë¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÁ«°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://2worlds.netmarble.com/ja
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à
https://forum.netmarble.com/enn_jp
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°X
https://X.com/NinoKuniCW
¢£¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UC9bn_MdscY0HTlA-pYv3LJQ
¢¡¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï Æó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds
¡Î ¥¸¥ã¥ó¥ë ¡Ï ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢ー¥ÈRPG
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï Netmarble Corp.
¡Î ³«È¯¸µ ¡Ï Netmarble Neo Inc.
¡Î ¸¶ºî¡¦´Æ½¤ ¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¡Î ÂÐ±þOS ¡ÏAndroid 5°Ê¹ß¡¿iOS 11.0°Ê¹ß¡¿iPad, Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂÐ±þ
¡Î ²Á³Ê ¡Ï ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï 2021Ç¯6·î10Æü
¢¡Netmarble Corp.¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Jam City¤ÈHYBE¡ÊµìBig Hit Entertainment¡Ë¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÇ·Åã¡§NEW WORLD¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2 ¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡ØÆó¥Î¹ñ¡§Cross Worlds¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)LEVEL5 Inc.(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.
(C)ky_restaurantz
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£