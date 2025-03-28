Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸ø³« ～¡Èmonofilmo¡É¤¬À©ºî¡¢»Ô¥ÎÀ¥ ²ÃÆá¤µ¤ó¤Ê¤É¿Íµ¤À¼Í¥¤òµ¯ÍÑ¡¢¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ÏÂç¸¶ Ý¯»Ò¤µ¤ó～

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https://news.panasonic.com/jp/press/jn250214-2
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https://news.panasonic.com/jp/press/jn240919-1
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https://holdings.panasonic/jp/corporate/expo2025.html
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