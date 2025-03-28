¡Ú¿·È¯Çä¡Û¥¸¥ó¥³¥ì¤Ë¤Æ·ò¹¯´ÉÍý¤ËÊØÍø¤ÊXiaomi Smart Band 9¤Î¼è°·¤¤¤ò¥¹¥¿ー¥È ¸ò´¹¥Ð¥ó¥É¤È¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë
Apple Watch¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëJIN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Xiaomi¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Xiaomi Smart Band 9¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÆÄÌÃÎ¤Î³ÎÇ§¤ä¿çÌ²¡¦1Æü¤Î³èÆ°µÏ¿¡ÊÊâ¿ô¤Ê¤É¡Ë¤Î¥í¥°¤ò¼è¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥¸¥ó¥³¥ì¡×¤Ë¤Æ¡¢Xiaomi Smart Band 9/8ÍÑ¸ò´¹¥Ð¥ó¥É¤ÈXiaomi Smart Band 9ËÜÂÎ¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥ÈÉÊ¤Ï¡¢¸ò´¹¥Ð¥ó¥É¤¬10¡óOFF¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇäÆÃÅµ¤È¤·¤Æ²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¸¥ó¥³¥ì¤ÎXiaomi Smart Band 9/8ÍÑ¸ò´¹¥Ð¥ó¥É ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¤ÎºÇ¹âÊö¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É For Xiaomi Smart Band 9/8
Çö¤¯¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç´ÊÃ±¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Á¥Ã¤ÈÁõÃå ¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É For Xiaomi Smart Band 9/8
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÍø¤¤¤¿ÄÌµ¤À¤Î¤¤¤¤¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Á¥Ã¤È¡×Î±¤á¤ë¤À¤±¤ÇÉÃÂ®ÁõÃå¡£
¤Þ¤ë¤Ç¶õµ¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥É For Xiaomi Smart Band 9/8
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÁÇºà¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢·Ú¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤â¡¢Xiaomi Smart Band 9¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥Ã¥ÈÈÎÇäÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢£Xiaomi Smart Band 9ËÜÂÎ¡Ü¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ó¥É¥«¥é¥Ð¥ê¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
\7,830¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jincolle.com/products/jnbmsl-xsb9s.html
¢£Xiaomi Smart Band 9ËÜÂÎ+¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ó¥É¥«¥é¥Ð¥ê¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
\7,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jincolle.com/products/jnbms-xsb9s.html
¢£Xiaomi Smart Band 9ËÜÂÎ¡Ü¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ó¥É¥«¥é¥Ð¥ê¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ë¥Ðー
\7,460¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jincolle.com/products/jnbsm-xsb9s.html
¥»¥Ã¥ÈÈÎÇäÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://jincolle.com/contents/872.html
¥¸¥ó¥³¥ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç´ë²è¡¦¸¡ÉÊ¡¦È¯Á÷¤ò¹Ô¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
´ü´ÖÃæ¡¢3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤ÇÁ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025.3.3～3.31
¥¸¥ó¥³¥ì¤È¤Ï
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¼Á¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¥â¥Î¡×¤òÀ¤³¦¤ò¤á¤°¤ë¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://jincolle.com/contents/832.html