2025Ç¯2·îÅÙ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ç§Äê～Mrs. GREEN APPLE¡ÖMagic¡×¡¢YOASOBI¡Ö¤¢¤ÎÌ´¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¡×¤¬¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡ª

一般社団法人日本レコード協会

レコード協会は、2025年2月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html

・トリプル・プラチナ認定作品

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

YOASOBI「あの夢をなぞって」

・ダブル・プラチナ認定作品

Ado「ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

清水 翔太「花束のかわりにメロディーを」

SEKAI NO OWARI「silent」

・プラチナ認定作品

Official髭男dism「ビンテージ」

Creepy Nuts「よふかしのうた」

清水 翔太「恋唄」

GEMN「ファタール - Fatal」

sumika「フィクション」

友成空「鬼ノ宴」

back number「君の恋人になったら」

広瀬 香美「ロマンスの神様」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

BLACKPINK「AS IF IT'S YOUR LAST -KR Ver.-」

Mrs. GREEN APPLE「Dear」

YOASOBI「アドベンチャー」

RADWIMPS「me me she」

Ed Sheeran「Thinking Out Loud」

その他、2月度は32作品(邦楽29作品、洋楽3作品)がゴールド認定となりました。

詳細は以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-594-4d2cea461a795893936bc982c17fc695.pdf

▼日本レコード協会 ストリーミング認定

https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html