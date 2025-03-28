¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¡ã¥ª¥ê¥¸¥ó¡ä¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½¸·ë¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù8·î7Æü(ÌÚ)È¯Çä¡ª17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Øº»ÍåÒØ¼ØIII¡Ù¤â¼ýÏ¿¡ª¡ª

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NintendoSwitch
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=112438
PS5
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=112439
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