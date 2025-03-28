20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿SNS¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ÖProject:;COLD¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤¬²ÈÄíÍÑ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ØProject:;COLD case.mirage¡Ù¤¬ËÜÆü3/28¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Nintendo Switch(TM)/STEAM(R)¤Ë¤Æ
¡ØProject:;COLD case.mirage¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü3·î28Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿SNS¥ß¥¹¥Æ¥ê¡ÖProject:;COLD¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ä¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë
Ë¾·î¤±¤¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥²ー¥à³µÍ×¡Û¡ØProject:;COLD case.mirage¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿ÉÔ²ÄµÕÀSNS¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ØProject:;COLD¡Ù¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à²½¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òPC¾å¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×·¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÄ°¼è¡Ä
»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëÂÎ¸³¤ò¤³¤Î1ËÜ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØProject:;COLD¡Ù¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¾¯Ç¯¡Ö¥¤¥ª¥ê¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ ¤¢¤ë²ÐºÒ»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¡£ ¡Øéçµ¤Ï°¤Î¿¹²ÐºÒ»ö¸Î¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢5¿Í¤Î¾¯½÷¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹·ó¥«¥Õ¥§¡Öéçµ¤Ï°¤Î¿¹¡×¤Ë¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥¤¥ª¥ê¤Ï¡Ö¤³¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¸Î¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤¬¡¢·¯¤Îµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ »ö¸ÎÅöÆü¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¥Çー¥¿¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÅÏ¤¹¡£ ¤½¤³¤Ë¤Ï²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾¯½÷¤Î°ì¿Í¡¢µÈ±ÊÎÜÆà¤¬ÆÇ»à¤·¤¿»Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
éçµ¤Ï°¤Î¿¹²ÐºÒ»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Ê¤¼µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡©²ÐºÒ»ö¸Î¤È¼º¤Ã¤¿µ²±¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡Ä¡ÄºÇ½ª¾Ï¡¢Á´¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»ö·ïÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡Û
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWizard:Human Emulator¡×¤È¤¤¤¦¥Äー¥ë¤ò»È¤¤¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¾¯½÷¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀË¤«¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ーー¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿´¤Î±ü¤ËÀø¤à ¡È¿¼ÁØ¡É ¤òË½¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
É÷Ä¥ ÈþÁï¡ÊCV:º´Çì °Ë¿¥¡Ë
¥×¥í´ý»Î¤ò»Ö¤¹¹â¹»3Ç¯À¸¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î±þ±ç¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¾´ý¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¡£
ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤ä·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤¿¤á¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
Â¾¿Í¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¾®¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µÈ±Ê ÎÜÆà¡ÊCV:¼óÆ£ »ÖÆà¡Ë
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡£
Àê¤¤¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¡¢¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈWhoTube¤Ë¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¤«¡¢²ø¤·¤¤Àê¤¤»Õ¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤ä¤ä°ÍÂ¸µ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¡£
²Öºê ·°¡ÊCV:ÂçÞ¼¡¡Ìî¡¹²Ö¡Ë
¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¾¯½÷¡£
³Ø¹»¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¸«¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¥¯ー¥ë¤Ê¿ÍÊª¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢À³Ê¤Ï¾éÃÌ¹¥¤¤Çµ¤¤µ¤¯¡£
¿¿·õ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍË¾¤â¸ü¤¤¡£
Æü²¼Éô ¾Í»Ò¡ÊCV:°½ºä À²Ì¾¡Ë
¼«¾ÎÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò°÷¡£
²²ÉÂ¤Çµ¤¤¬¼å¤¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç
²ñÏÃ¤ÎºÝ¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
²¹¸ü¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÏÅÄ µ¨³Ú¡¹¡ÊCV:ÁêÎÉ çýÍ¥¡Ë
¡Ö¶â¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Î¥Õ¥êー¥¿ー¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«¿È¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¤âÆüÌë¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÈÆÃ¤Ê¥Î¥ê¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¹Ó¤é¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤ÊÀº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¥¤¥ª¥ê¡¦¥Ïー¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊCV:ÍªÌÚ ÊË¡Ë
100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¡£
¥Ð¥¤¥Ê¥êー¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤²ò·è»ö·ï¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦ÃµÄå¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥È¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤Ø¾ðÊó´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
éçµ¤Ï°¤Î¿¹²ÐºÒ»ö¸Î¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÌÜÅª¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ÈÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡ª
º£ºî¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬PC²èÌÌ¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëPC¥Äー¥ë¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤Î¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿5¿Í¤Î¾¯½÷¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥²ー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/AnffDVY2onU
¤Þ¤¿¡¢¡ÖProject:;COLD¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëË¾·î¤±¤¤¤µ¤ó¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆüµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
5¿Í¤Î¾¯½÷¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖProject:;COLD¡×¸ø¼°X¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://x.com/ProjectCOLD_613
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬Åö¤¿¤ëÈ¯ÇäµÇ°SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
ËÜÆü¡¢3·î28Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¼¤ÒËÜÊÔ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö¡§3·î28Æü～4·î4Æü 23:59¤Þ¤Ç
¢£·ÊÉÊ¡§¡ØProject:;COLD case.mirage¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É
¢£±þÊçÊýË¡
£±.¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ProjectCOLD_613¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://projectcold-case-mirage.bn-ent.net/news/detail.html?id=2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØProject:;COLD case.mirage¡Ù¤È¤Ï¡©
SNS¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ÖProject:;COLD¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡¢½é¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à²½¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤òPC¾å¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×·¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÄ°¼è¡Ä
»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤¬·Ò¤¬¤ë»þ¡¢¾×·â¤Î¿¿Áê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤Î²èÌÌ°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡É±¿Ì¿¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«――
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1647_1_067de6ecf9afd60e49b3d6a7587fce00.jpg ]
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Nintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨STEAM ¤ª¤è¤Ó STEAM ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£