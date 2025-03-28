¡ÚËèÇ¯Ëþ°÷¸æÎé¡ª½Õ¸ÂÄê ¡Ûº®»¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÀä·Ê¤ª²Ö¸«¡ß½Õ¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ª
¢¨ºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£½ÓÊå¡Ë¤¬´ë²è¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡¢
2025Ç¯3·î28Æü(¶â)～2025Ç¯4·î13Æü(Æü)¤Ï¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤ò±¿¹Ô·èÄê¡ª
¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Å¤é¤¤¡¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥Ð¥¹¤Ç¤ÏÍ¥²í¤Ë¥Ì¥ó³è¤·¤Ê¤¬¤é¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª ±«¤Ç¤â²°º¬ÉÕ¤¥Ð¥¹¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥ë2³¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹â¤µ¤«¤é¸«¤ëºù¤Ï¡¢ÉáÃÊÊâ¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë·Ê¿§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Àä·Ê¤Ç¤¹¡£
ºù¤¬Ëþ³«¤Î»þ´ü¤ÏÄ¾¤°¤ËÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ À§ÈóÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¡ª
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢ Ginger Garden AOYAMA¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½Õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢
ºù¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¤½Õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
～¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð～
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥«¥¹¥¿ー¥É¥¿¥ë¥È
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥³ー¥ó¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ
¡¦¥íー¥º¥«¥Ì¥ì
¡¦¥Ðー¥Ë¥ã¥«¥¦¥À
¡¦7¼ï¤ÎÌîºÚ¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥Ï¥à¥Áー¥º¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
±¿¹ÔÍ½ÄêÆü¡§3/28¡Ê¶â¡Ë29¡ÊÅÚ¡Ë30¡ÊÆü¡Ë¡¢4/5¡ÊÅÚ¡Ë6¡ÊÆü¡Ë¡¢12¡ÊÅÚ¡Ë13¡ÊÆü¡Ë
¢¨¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï7Æü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô»þ´Ö¡§ 1ÊØÌÜ 11:00～12:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2ÊØÌÜ 13:00～14:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3ÊØÌÜ 15:00～16:30
ÎÁ¶â¡§(ÀÇÊÌ) \7,500
¡¡¡¡¡¡0~3ºÐ ÌµÎÁ¡Ê¤ª¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¾è¼Ö»þ´Ö¡§90Ê¬
È¯ÃåÃÏ¡§ É½»²Æ»¡¡¹ñÏ¢Âç³ØÁ°¡¡ÀÄ»³ÄÌ¤ê±è¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©150-8925 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ53－70¡Ë
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://londonbus.rezio.shop/ja-JP/product/0VCFWY
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ä¥¢ー±¿±ÄÃ´Åö¡§¿·°æ
TEL¡§0120-839-559
¡þ±¿±Ä»ö¶È¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿ー
¡þ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://upstar.co.jp/
¡þ½êºßÃÏ¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6ÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ ¥¹¥êー¥¨¥ÕÆîÀÄ»³¥Ó¥ë7³¬
¡þÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ ½ÓÊå
¡þÅìµþÅÔÃÎ»öÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶ÈÂè2-8072
¢¡±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡§¹ç»ñ²ñ¼Ò¹ÅÄ¥¿¥¯¥·ーÅìµþ±Ä¶È½ê
¢¡½êºßÃÏ¡§¢©136-0082 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì3-9-7
¢¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡§±óÆ£ À¿