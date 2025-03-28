¥·¥§¥¢ÊÌÁñ SANU 2nd Home Co-Owners ¿·µòÅÀ¡ÖÆá¿Ü¡×¤¬´°À®¡ªËÜÆü19»þ¤è¤ê3µòÅÀ¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä³«»Ï
¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖSANU 2nd Home¡Ê¥µ¥Ì ¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSanu¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¿ÂåÉ½¡§Ê¡Åç ¸¹¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±¥ªー¥Êー·¿¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¡ÖSANU 2nd Home Co-Owners¡×¤Î¿·µòÅÀ¡¢¡ØSANU STUDIO RAY Æá¿Ü¡Ù¤¬2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æá¿Ü¤Î¿¹¤òÎ×¤à¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ØSANU STUDIO RAY Æá¿Ü¡Ù¤Ï¡¢SANU 2nd Home½é¤ÎÁ´¼¼²¹ÀôÉÕ¤¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÉô¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿»ÅÍÍ¡£´°À®¤òµÇ°¤·¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´°Çä¤·¤¿È¬¥ö³Ù¡¦´Û»³¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþÏÈ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÆü3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¤è¤êÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Co-Owners ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://owners.sa-nu.com/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=coowners
1)Æá¿Ü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à
¶¦Æ±¥ªー¥Êー·¿¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¡ÖSANU 2nd Home Co-Owners¡×¤Î¿·µòÅÀ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡ØSANU STUDIO RAY Æá¿Ü¡Ù¤Ï¡¢Æá¿Ü¤Î¿¹¤Î¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë·úÃÛ²È¡¦°²Âô·¼¼£»á¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤Ë·Þ¤¨¤ë¡ÖSANU STUDIO RAY¡×¤òºÎÍÑ¡£¼þ°Ï¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê·úÃÛ¤È¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Îºß¤êÊý¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ー ¡ØSANU STUDIO RAY Æá¿Ü¡Ù¤ÎÆÃÄ§
Medium ¥ê¥Ó¥ó¥°
Medium ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹
Large Å·Á³²¹Àô
Large ¥ê¥Ó¥ó¥°
Medium ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê
- Å·Á³²¹ÀôÉÕ¤Å·Á³²¹Àô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÉ÷Ï¤¤ÇÆá¿Ü¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£
- ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ê°ìÉô¤ÎµÒ¼¼¡Ë
¿¹¤ÎÃæ¤ÎìÔÂô¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¡£
- ³«ÊüÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡õ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹
³°¤Î·Ê¿§¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢É÷¤È¸÷¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ëÀß·×¡£¼«Á³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò´°È÷¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤´Ä¶¤Ç½¸Ãæ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¾Î©¡£
- ÃÏ°èºà¡¦¹ñ»ººà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤â¤ê¤¢¤ë·úÃÛ
³°ÊÉºà¤Î°ìÉôÈ¬¹Âºà(ÆÊÌÚ¸©»ººà)¤ò»ÈÍÑ¡£¼¼Æâ¤Î²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°²Âô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
ー Medium¡¦Large Áª¤Ù¤ëµÒ¼¼¥¿¥¤¥×
¡ãMedium¡ä
¼«Á³¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯²¹Àô¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¤«¤éÁª¤Ù¤ë
É×ÉØ¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ËºÇÅ¬¤ÊÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¶õ´ÖÀß·×¡£°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ëÉô²°¤â³È½¼¡£
²Á³Ê¡§1¸ý¡ÊÇ¯´Ö12Çñ¡ß30Ç¯´Ö¡Ë 375Ëü±ß
µÒ¼¼ÌÌÀÑ¡§²°Æâ 43.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ü ¥Ð¥ë¥³¥Ëー 9.10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ºÇÂç½ÉÇñ¿Í¿ô¡§4Ì¾¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡Ë
¡ãLarge¡ä
»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢100Ê¿ÊÆ¤òÄ¶¤¨¤ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÂç¶õ´Ö
1LDKÁêÅö¤Î¹¤µ¡Ü¾®¾å¤¬¤ê¥¹¥Úー¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢ÆóÀ¤ÂÓ¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
²Á³Ê¡§1¸ý¡ÊÇ¯´Ö12Çñ¡ß30Ç¯´Ö¡Ë´°Çä
µÒ¼¼ÌÌÀÑ¡§²°Æâ90.91Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ü ¥Ð¥ë¥³¥Ëー14.72Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ºÇÂç½ÉÇñ¿Í¿ô¡§6Ì¾¡Ê¥¯¥¤ー¥ó¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¢ÄÉ²Ã¿²¶ñ4¥»¥Ã¥È¡Ë
¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤â¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹´°È÷¤Ç¡¢µÙ²Ë¤Ë¤â¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤Êª·ï¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://owners.sa-nu.com/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=coowners)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2) 400Ëü±ßÂæ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¡ÖSANU 2nd Home Co-Owners¡×¤È¤Ï
¡ÖSANU 2nd Home Co-Owners¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤Ê¬¡É¤À¤±¹ØÆþ¤·¡¢ÊÌÁñ¤ò¶¦Æ±½êÍ¤Ç¤¤ë¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- 1¸ý400Ëü±ßÂæ¤Ç¡¢Ç¯´Ö12Çñ¡¦30Ç¯´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥íー¥ó¤òÁÈ¤à¤È¡¢·î¡¹3Ëü±ßÂæ¤Î»ÙÊ§¤¤¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
- ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÌÁñ¤Ë
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ëSANU 2nd Home¤òÁê¸ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¸½ºß31µòÅÀ189¼¼¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¡¹Áý¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¤â¡£
- °Ý»ý´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤Ê¤·
°Ý»ý´ÉÍý¤ò¤¹¤Ù¤ÆSANU¤¬¹Ô¤¦¤«¤é¡¢À¶ÁÝ¡¦½¤Á¶¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤ÏºÇ¾®¸Â¡£
- »È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÇäµÑ¡¦ÁêÂ³¤¬²ÄÇ½½¾Íè¤ÎÊÌÁñÊÝÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£
3) ¡ÚÈ¯Çä³µÍ×¡ÛÆá¿Ü¡¦È¬¥ö³Ù¡¦´Û»³ ¸ÂÄêÄÉ²ÃÈÎÇä·èÄê¡ª
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´°Çä¤·¤¿¿Íµ¤µòÅÀ¤âºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£Æá¿Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Î´Û»³¤È¡¢ÀÅ¼ä¤Ê¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È¬¥ö³Ù¤â¸ÂÄê¸ý¿ô¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä³«»Ï»þ´ü¡§2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¤è¤ê¡¢¸ÂÄê¿ô¤Ë¤ÆºÆ¤Ó¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://owners.sa-nu.com/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=coowners
¢¨ËÜÄÉ²ÃÈÎÇä¤ÏÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SANU STUDIO RAY Æá¿Ü
½êºßÃÏ¡§¢©325-0303 ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×²µ3376-1869¡ÊÆá¿Ü¹â¸¶¥¨¥ê¥¢¡Ë
²Á³Ê¡§Medium 375Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÒ¼¼ÌÌÀÑ¡§²°Æâ 43.05Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ü ¥Ð¥ë¥³¥Ëー 9.10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ºÇÂç½ÉÇñ¿Í¿ô¡§4Ì¾¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡Ë
SANU CABIN MOSS È¬¥ö³Ù
½êºßÃÏ¡§¢©409-1501 »³Íü¸©ËÌÅÎ»ÔÂçÀôÄ®À¾°æ½Ð8240ÈÖ8294
²Á³Ê¡§Medium 490Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÒ¼¼ÌÌÀÑ¡§47.6Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ü6.41Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ºÇÂç½ÉÇñ¿Í¿ô¡§4Ì¾¡Ê¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¦ÄÉ²Ã¿²¶ñ1¥»¥Ã¥È¡Ë
SANU STUDIO RAY ´Û»³
½êºßÃÏ¡§¢©294-0051 ÀéÍÕ¸©´Û»³»ÔÀµÌÚ1256-72
²Á³Ê¡§Medium 400Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µÒ¼¼ÌÌÀÑ¡§ ²°Æâ47.17Ê¿Êý¥áー¥È¥ë + ¥Ð¥ë¥³¥Ëー 5.67Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ºÇÂç½ÉÇñ¿Í¿ô¡§4Ì¾¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡Ë
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀ¼
¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»Ò¶¡¤Ë¼«Á³¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¼«Á³¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¶â³Û´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡×
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¼«Á³¤ÎÃæ¤ò¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇËè·îÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ò¶¡¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËSANU¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÍøÍÑ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Co-Owners¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²ÈÂ²¤ÇµÙÆü¤òÃæ¿´¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¡¢Â¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£(40ÂåÃËÀ)¡×
¡ÖÎ©ÃÏ¤ä·úÃÛ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂçÊÑÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Û»³¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¡¢µ©Í¤ÊÎ©ÃÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤È´Û»³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SANU 2nd Home¤Î³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡×
SANU¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°Êë¤é¤·¡×
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÔ»Ô¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ÎÍ¾Çò¤ò¼è¤êÌá¤¹Êë¤é¤·¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê»×¹Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ËÜÊª¤Î¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢¡ÖCo-Owners¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó7³ä¤ò30～40Âå¤Î¥Ñ¥ïー¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬Àê¤á¡¢¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÔ»Ô¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Á³¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCo-Owners¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²È¡É¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¡Ö¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
SANU 2nd Home
¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÆÈ¼«¤Ë·úÃÛ¤·¤¿¥·¥§¥¢ÊÌÁñ―¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²È¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖLive with nature. / ¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
1Çñ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥²¥¹¥È½ÉÇñ¡×¡¢·îÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×¡¢ÂÚºßÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ½êÍ¤Ç¤¤ë¡Ö¶¦Æ±½êÍ¡×¡¢ÍøÍÑ¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÖÀìÍ/±¿ÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³«È¯¡¦·úÃÛ¡¦±¿±Ä¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢µòÅÀ¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¤Î¿¹¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß31µòÅÀ¡¦189¼¼¤ò±¿±Ä¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£2028Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°100µòÅÀ°Ê¾å¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£±)¥²¥¹¥È½ÉÇñ
¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤ò1Çñ¤«¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥²¥¹¥È½ÉÇñ
LINEÅÐÏ¿¸å(https://lhcn.li/line/source/67908a1d9983d10bdb2150d4)¤Ë½ÉÇñÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£²)¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ã¸Ä¿Í¸þ¤±(https://2ndhome.sa-nu.com/?utm_source=share&utm_medium=email)
µ¤·Ú¤Ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó
£³)¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÃË¡¿Í¸þ¤±(https://2ndhome-lp.sa-nu.com/forbusiness?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=20240726)
Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¥×¥é¥ó
£´)¶¦Æ±¥ªー¥Êー·¿¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ã¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±(https://owners.sa-nu.com/?utm_source=article&utm_medium=elle&utm_campaign=20250205)
¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±½êÍ¤¹¤ë¡¢¶¦Æ±¥ªー¥Êー¥×¥é¥ó
£µ)1Åï½êÍ¡¦±¿ÍÑ·¿¥»¥«¥ó¥É¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ã¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±(https://sanu-owners.com/)
¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢±¿ÍÑ·¿ÊÌÁñ¥×¥é¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒSanu
¡ÖLive with nature. / ¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëSANU<¥µ¥Ì>¤Ï¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢³Ú¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ë¤³¤ÎÃÏµå¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¡£ ÌÀ¤ë¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSanu
ÂåÉ½¼Ô¡§Ê¡Åç ¸¹
½êºßÃÏ¡§¢©153-0061 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ3-23-16
²ñ¼Ò¥Úー¥¸ https://corp.sa-nu.com/
SANU 2nd Home Co-Owners ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://owners.sa-nu.com/
¸ø¼°Facebook : https://www.facebook.com/sanuofficial/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/sanu_2ndhome/
¸ø¼°LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/sanuofficial/
¸ø¼°X¡§https://x.com/sanu2ndhome