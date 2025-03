GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡¢À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑÎ¨¤¬90%¤òÆÍÇË¡ª³èÍÑ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×ÍøÍÑ

GMOインターネットグループ

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、インターネット広告、インターネット金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループをあげた生成AIの活用・業務効率化の取り組みを進め、四半期に一度、生成AIの活用に関する定点調査を実施しています。(参考2024年の年間調査結果:https://www.gmo.jp/news/article/9330/)

2025年3月に実施した調査の結果、グループ全体の生成AI業務活用率は90.0%に到達し、AIを活用しているパートナー(従業員)の過半数が「ほぼ毎日」活用していることがわかりました。また、月間の削減時間は約17.7万時間に到達、1人あたり(※1)月間で約32.2時間を削減できていることとなります。(※2)生成AI活用率が9割を超えた現在も、AI活用による効率化の勢いはそのままに、グループ内のAI活用が引き続き活性化している実態が見えてきました。(※3)

■調査サマリ

ž 2025年3月時点で全体の生成AI業務活用率は90.0%(前回調査差+1.4ポイント)

ž 生成AIを業務に活用しているパートナーのうち54.6%が「ほぼ毎日活用」

ž グループ全体の月間の削減時間は推定17.7万時間に(前回調査差+約1.6万時間)

ž 1人あたりの月間の削減時間は約32.2時間に(前回調査差+約2.1時間)

ž 社内リスキリングスクール「虎の穴」に興味を持っているパートナーは62.4%。既に業務活用している人も現状に満足することなく、さらに高度な活用を目指している

ž 直近の大きなAIトレンドである「Deep Research(詳細な調査機能)」についても、既に多くのパートナーが業務に取り入れ、効率化だけでなく新たな価値創造を推進している

■調査概要

・ 調査テーマ :「生成AI活用」実態調査

・ 回答者数 :6,422人(有効回答5,276人)

・ 調査対象 :GMOインターネットグループの国内パートナー

(正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員、業務委託)

・ 調査期間 :2025年3月10日(月)~3月14日(金)調査テーマ:「生成AI活用」実態調査

(※1)国内全パートナーの85.6%にあたる5,497人が生成AIを活用していると仮定し算出。

(※2)業務活用をしているパートナーの1人あたりの削減時間。

(※3)2023年11月20日 定点調査 https://www.gmo.jp/news/article/8680/

2024年04月09日 定点調査 https://www.gmo.jp/news/article/8922/

2024年07月05日 定点調査 https://www.gmo.jp/news/article/9051/

2024年10月09日 定点調査 https://www.gmo.jp/news/article/9185/

2025年01月07日 定点調査 https://www.gmo.jp/news/article/9330/

【GMOインターネットグループの生成AI活用調査結果】

1.生成AI業務活用率が90%を突破、うち半数以上が「ほぼ毎日」活用

・ 国内パートナー(シフト勤務除く)の90.0%が生成AIを活用(前回調査差+1.4ポイント)。

・ 業務に生成AIを活用しているパートナーのうち54.6%が「ほぼ毎日」、83.7%が「週1回以上」活用していることがわかりました。

・ 生成AIの活用で、ひと月あたり約17.7万時間(前回調査差+約1.6万時間)の削減、1人あたり約32.2時間(前回調査差+約2.1時間)の削減を実現しました。

・ 一方で、今回よりアンケートの回答結果から「利用頻度」「利用ツール数」「削減時間」「リテラシー」といった複数の観点で、業務活用しているパートナーを3段階の活用レベルに分類したところ、高レベルに分類されたパートナーは全体の28.8%にとどまる結果となりました。

今後は、単に業務活用をしている否かだけでなく、高度なレベルで使いこなせているか、という点にも着目し、さらなるAI活用推進を進めてまいります。

2.社内リスキリングスクール「虎の穴」に強い興味

・ 2024年2月より開始した、GMOインターネットグループオリジナルのリスキリング施策である、短期AI人材育成プログラム「虎の穴」について、「受講済み」が11.8%、「興味がある」が50.6%という結果となりました。

・ このことから、既にAIを業務に活用しているパートナーも、現状に甘んじることなく、さらにAI活用スキルの向上を目指していることが推測されます。

・ 「身近にAIについて質問、相談できる人がいるか」という質問に対しては、「いる」と回答した人が71.0%で、周囲の仲間と相談しあってAI活用を推進できる環境が整ってきていることもわかりました。

■虎の穴について

2024年2月より開始した、GMOインターネットグループオリジナルのリスキリング施策。「虎の穴」第1弾(2024年2月~2025年1月)ではグループ内の非エンジニアを中心に716人の、AI・RPA人財が生まれ、個々の業務の自動化やAIによる業務効率化だけでなく、社内のエンジニアと非エンジニアの橋渡し役として活躍する効果も生み出しました。

また、「虎の穴」は2025年4月より、誰でもいつでも受けられるオンデマンド形式として、コンテンツの種類を拡大したリニューアルバージョンを提供予定です。これにより、さらにパートナーのAI活用スキルの底上げを推進し、AI活用で悩んだ際の相談役となれるようなパートナーを増やしていく見込みです。新しく約1000人のパートナーの受講を見込み、第1弾と併せて合計約1,700人のAI活用スキルを底上げします。

3.「Deep Research」の活用を模索

・大きな話題を呼んでいる「Deep Research」について、正確性の観点から、最終的には人間による一次情報のチェックは必要という声はありつつも、「調査効率化」「情報収集範囲の拡大」「アイデア創出」といった観点から有益であるという意見が多数を占めました。また、月200ドルと高額な、ChatGPT Proプランに関しても価格だけの価値があるという感想や、調査に当てた時間で別の業務に集中できる等の意見が寄せられました。

■パートナーのコメント

<「Deep Research」はあなたの仕事にどのように役立つと思いますか?>

高速かつ高精度な調査支援:「優秀な調査担当を1人雇っているようなもの。金額だけの価値はある」

多角的視点での情報取得:「業界のトレンドや、競合他社がどのような展開をしているか、ビジネス的・エンジニア的にどのような取り組みを行っているかを調査する際にとても役に立っています。それ以外にも専門外の領域における1次調査を行う場合も、非常に優れた効果を発揮すると思います。」

思考プロセスの可視化:「Deep Research/Searchの真価は「思考の経路」を見れるところにあると感じます。思考の経路=思考フレームワークをなぞることでより人間も進化できます。」

4.人間がやった方が良いこと、AIを使いこなしている人の条件とは?

・「人間が主体となって、AIをアシスタントとしていかに活用出来るかが重要である」といった回答や、「最終結果は人間がしっかりとチェックするべき」といった回答が目立ちました。

・「目的に沿った適切なAIの選択ができる人」や「日々アップデートを追いかけ、ツールを使い分ける柔軟性がある人」といった声も多く見られました。

■パートナーのコメント

<AIを使っていて「まだ自分(人間)がやったほうが良い」と感じたことがあれば教えてください。>

最終判断:「最後の判断業務は、自分が理解不足の領域の最終判断をAIに任せきるのは危険だと感じます。」

正当性の判断:「正当率は高いですが、回答が間違っていることはあるので、正当性は自分で判断する必要があると思います。ただ、アプリケーション作成計画、コード生成の分野などでは進歩が見られ、簡単なコード生成は最近自分で作成する機会は減りました。」

テキスト化されていない要因も含めての判断:「物事の判断に密接に絡む部分は人間がおこなうべきだと思います。テキスト化されていない要因もあるため、生成AIのアウトプット以外の点も十分に考慮する必要があると感じています。」

■パートナーのコメント

<あなたにとって、生成AIを使いこなせているなと思う人はどんな人ですか?>

成果物の品質向上:「自身の片腕のような使い方をしている人。AIに任せるべき事柄を熟知していて、自身の成果物のレビューをさせたり、また代わりにAIに作成させて自身がレビュアーになるなど、従来作業品質を高めるために一人で解決できなかったことを、一人称で解決するように活用をしている人だと思います。」

複数AIの使い分けが可能:「AIツールを組み合わせ業務効率化や生産性向上につなげられて、さらに第三者にもAIツールのノウハウなど教えることができる人がAIを使いこなせている人だと感じます。」

成果物を適切に評価:「AIに任せることと、人が最終的に判断するポイントを確実に抑えて活用する人だと思います。」

自然にAIを使う習慣:「何か新しいことを考えるタイミングで、思考するより前にリクエストをしている人。自然にAIを使っている人がAIを使いこなせている人と感じます。昔は、誰かに質問するより先にGoogleで検索することがマナーのような感じだったことと同じ感覚です。」

【グループ内AI推進プロジェクト「AIしあおうぜ!」リーダー 李 奨培(り じゃんべ)コメント】

遂にGMOインターネットグループ全体の生成AI業務活用率は90.0%を超えました。これからは、既にAIを使いこなせている人が、更に高度なAI人財となるための体制作りを加速させます。具体的には社内で行っていたGMOインターネットグループオリジナルのリスキリング施策「虎の穴」をオンデマンド化し、非エンジニアでもAI・RPAを使いこなせる人財に社内のコミュニケーターとして活躍していただきます。

僕の生まれ故郷には「始めることが半分だ」という諺があります。この諺は始める事の重要性を現したものですが、僕は9割から先の「質」に徹底的にこだわりたい。活用が9割だとして、その中身はどうなのか、そこに響くのが各担当部署の「共通言語」や「共通知識」の確立です。2025年はコミュニケーションという、人間社会の本質に迫っていこうと思っております。

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1. 時間とコストの節約、2. 既存サービスの質向上、3. AI産業への新サービス提供を進めています。(※4) なお、生成AIを活用し、2024年は年間で推定約150万時間の業務削減を実現しています。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ110社以上に在籍する約7,500名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が50%を超えています。(2024年12月末時点)

(※4)参考URL 「AIで未来を創るNo.1企業グループ」実現への取り組みhttps://www.gmo.jp/ai-history/

GMOインターネットグループで実施するAI活用促進の例については別紙に記載をしております。

以上

GMOインターネットグループ株式会社

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

【別紙:GMOインターネットグループで実施するAI活用促進の例】

■1.時間とコストの節約

1.2023年4月より賞金総額1,000万円の社内公募コンテスト「AI(愛)しあおうぜ!ChatGPT業務活用コンテスト」を実施。AIに関する取り組みや新サービスへつながる作品が集まり、多くがサービス提供・実装しました。

2.AIに関する最新動向や最新ツールの理解を深める、専門家による「GMO AIセミナー」を定期開催しています。

3.AIに関するグループ内のポータルサイト「GMO Genius」を立ち上げ、プロンプトやGPTsの共有、その他情報共有等を行い、グループ内の「AIナレッジ」の共有を図っています。

4.非エンジニアを対象としたリスキリング施策として、社内の有識者が講師となり、3か月間の短期AI人財育成プログラム「虎の穴」を実施しています。

5.全パートナー受験必須のAIテスト「GMO AIパスポート」を実施しています。また、中途採用における選考でAIに関する課題を実施しています。

6.Slack上で使える「ChatGPT」等のアプリを提供し、情報が学習されないクローズドな環境で、有料ツールを利用できる環境を提供しています。

7.2024年12月に、「AI 熊谷正寿」実現へのステップとして社内向け独自AIツールを提供開始しました。本ツールは「GMOイズム」を学習した“バーチャル知的ナビゲーター”です。(https://www.gmo.jp/news/article/9305/)

■2.既存サービスの質向上

AIを活用し既存サービスへの機能追加による質の向上を測っています。生成AIによる文章や画像の生成等により、ドメイン、ホスティング、EC、広告、メディア、セキュリティ等幅広い領域でお客様にこれまで以上に利便性の高いサービスをご提供しています。詳しくはこちら(https://www.gmo.jp/ai-history/)

■3.AI産業への新サービス提供

AI産業を盛り上げるべくAIスタートアップの支援を進めています。

1.2023年5月に、ハンズオン型CVC「GMO Web3株式会社」を、「GMO AI&Web3株式会社」へと社名変更しAIスタートアップ支援を拡大しています。すでに、有望なAIスタートアップへの支援を実施しています。

2.NVIDIA社のGPU「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」「NVIDIA L4 Tensor コア GPU」を搭載したAI開発者向けのGPUホスティングサービスを開始しました。(https://www.gmo.jp/news/article/8677/)

(https://ir.gmo.jp/pdf/irlibrary/gmo_disclose_info20240213_06.pdf)

3.AI専門家とともに「GMO教えてAI株式会社」を設立し、生成AIプロンプトポータルサイト「教えてAI」を開始しました。(https://oshiete.ai/)

4.2024年6月に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(通称GMO AIR)を設立し、AIとロボット・ドローンの導入・活用支援を軸とした新たな事業を開始しました。(https://www.gmo.jp/news/article/9010/)

5.2024年11月に、「NVIDIA H200 Tensor コアGPU」と「NVIDIA Spectrum-X」イーサネット ネットワーキング プラットフォームを採用した「GMO GPUクラウド」の提供を開始しました。

(https://www.gmo.jp/news/article/9271/)