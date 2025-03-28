¡ÖEstherBunny¡ßPARCO COLLABORATION CAFE ～LOVE MYSELF,LOVE MY FRIENDS～¡×Ì¾¸Å²°PARCO¤Ë¤Æ½ä²ó³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢ºòÇ¯Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ë¤ÆÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖEsther Bunny¡×(¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー)¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡ÖEsterBunny¡ßPARCO COLLABORATION CAFE ～LOVE MYSELF,LOVE MY FRIENDS～¡×¤ò°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO ¡ÖTHE GUEST cafe&diner¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢½ä²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡ÈLOVE MYSELF,LOVE MY FRIENDS¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥«¥Õ¥§¥ßー¥ë¤ä¥Ç¥¶ー¥È¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤äÂçÀÚ¤Ê¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¾Î¤¨¤¢¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§³«ºÅµÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
POP¤Ç¥¥Ã¥Á¥å¤Ê¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¤È¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¹¤¬¤ë¥¬ー¥êー¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡¦¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ëー¥Ô¥ó¥¯¥Á¥¥ó¥ê¥¾¥Ã¥È¡¡1,870±ß¡Êº¸¼êÁ°¡Ë
¡¦¥¯¥êー¥à¥Ð¥Ëー¤¿¤é¤³¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¡1,870±ß¡Ê±¦¼êÁ°¡Ë
¡¦¥Ð¥Ëー¡Çs ¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ê¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ð¥Ëー¡¿¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ëー¡¿¥¯¥êー¥à¥Ð¥Ëー¡Ë³Æ990±ß¡Ê±¦±ü¡Ë
¡¦¥é¥Ö¥êー¥Ð¥Ëー¡Æ£ó¥Ðー¥¬ー¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¡2,970±ß¡Êº¸±ü¡Ë
¡¦¥Ð¥Ëー¡Çs¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥ïー¡¡～¥é¥Ö¥Þ¥¤¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¥Þ¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º～¡¡3,300±ß¡ÊÃæ±û¾å¡Ë
¡¦¥Ð¥Ëー¡Ç s ¥×¥ê¥Æ¥£¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡¡1,980±ß¡ÊÃæ±û¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡¡³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡¡³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥í¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡¡³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´ÃíÊ¸¤Î¥á¥Ë¥åー¡Ê¥Õー¥É¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë£±ÉÊ¤Ë¤Ä¤£±Ëç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
³«ºÅ³µÍ×
EsterBunny¡ßPARCO COLLABORATION CAFE
～LOVE MYSELF,LOVE MY FRIENDS～¡¡¡¡
¢£²ñ´ü: 2025/4/11(¶â) ~ 2025/5/19(·î)
¢£²ñ¾ì: THE GUESTcafe¡õdiner¡¡Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¡(Ì¾¸Å²°PARCO À¾´Û8F ¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö: 11:00~21:00 (L.O. FOOD 20:00/DRINK 20:30)
¢£¸ø¼°HP¡§https://the-guest.com/estherbunnycafe_nagoya/
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/cc_parco
ËÜ¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô(ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È)¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥Àè¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡× ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ø¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¤Î¤´°ÆÆâ
¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡ÚÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥Àè¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ø¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ ¡È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡È¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Æ£±Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¡¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´3¼ï)
¡Ú¥«¥Õ¥§¤´Í½Ìó¤Î¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡ü¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡×¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¤Çµ¬ÄêËç¿ô¤ò½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü·ô¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡×¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿Æü»þ°Ê³°¤Î¤´ÆþÅ¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡¡ ¥«¥Õ¥§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´°ìÆÉ¤Î¾å¡¢¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤£±ËçÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡ ¥«¥Õ¥§¤ËÆþÅ¹¤µ¤ì¤ë¿Í¿ôÊ¬¤ÎÀ°Íý·ô¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤´Í½ÌóÆÃÅµ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤Ï¡¢¤´Í½Ìó¤Î¾å¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÍ½ÌóÀ°Íý·ô¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÁ°ÇäÊ¬¤Ë»ÄÀÊ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¥Õ¥§Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¡ÖÅöÆüÀÊÀ°Íý·ô¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë
¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅöÆüÀÊÀ°Íý·ô¡×¤Î¤´ÍÑ°Õ¤ÎÍÌµ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥Õ¥§¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ï¤ªÀÊ¤Î¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤òºÇÂç60Ê¬´ÖÄøÅÙ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü³Æ¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥Àー¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥«¥Õ¥§HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖEsther Bunny¡×¤È¤Ï
POP¤Ç¥¥Ã¥Á¥å¤Ç¥¬ー¥êー¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥Ëー(¥Ïー¥È)¡¡À¤Âå¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡£
¢§Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¨¥¹¥¿ー¡¦¥¥à¡ÊEsther Kim¡Ë
´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ëEster Kim»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢POP¤Ç¥¬ー¥êー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤òÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿Ester Kim»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£
Èà½÷¤ÎÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¤è¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥é¥Ö¥³ー¥ë¤â»¦ÅþÃæ
¡ÖEster Bunny¡× ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://estherbunny.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Estherbunny_JP
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/estherbunny_jp/