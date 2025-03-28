PeopleX¡¢¡ÖPeopleWork¡×¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤òÂçÉý³È½¼
¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÎÀáÌÜ¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¡¢¡ÖPeopleWork¡×Æâ¤Ç¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¡ÖSlack¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷¸òÎ®¤ä¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¡¦ÁÈ¿¥ÎÏ¶¯²½¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊØÍø¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÃÎµ¡Ç½³È½¼¤ÎÇØ·Ê
¡ÖPeopleWork¡×¤Ï¡¢·ÐÎò¤ä¥¹¥¥ë¤Î¤Û¤«¡¢Æþ¼ÒÆü¡¦ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Î¼Ò°÷¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤Î¹¹¿·¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤ºÝ¤Ï¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¡¢¼«¤é¡ÖPeopleWork¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·±ÜÍ÷¡¦¸¡º÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÄê¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¸«Íî¤È¤·¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¤Ç¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯ÄÌÃÎµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÃÎµ¡Ç½¤Î³µÍ×
¤³¤ÎÅÙ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿µ¡Ç½¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó
·î¼¡
- º£·î¤ÎÆþ¼ÒÍ½Äê¼Ô
- Íè·î¤ÎÆþ¼ÒÍ½Äê¼Ô
- ¶ÐÂ³¤Î¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼Ò°÷
- ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¼Ò°÷
½µ¼¡
- Æþ¼Ò¸å1½µ´Ö·Ð²á¤·¤¿¼Ò°÷
- Æþ¼ÒÍ½ÄêÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷
- ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼Ò°÷
- ¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿Â¾¤Î¼Ò°÷
ÄÌÃÎ¤Ï¡¢¡ÖPeopleWork¡×Æâ¤Ç¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâÊó¡¦¾Þ»¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó
¿·ÃåÅê¹Æ¤ÎÄÌÃÎ¡ÊÂ¨»þ¡Ë¤ò¡ÖSlack¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
Æþ¼Ò¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÄÌÃÎ¤¬¼«Æ°¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¿·Þ¤ä¤ª½Ë¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¿·ÞÂÐ±þ¤ä¤ª½Ë¤¤¤ÎÈ¯¿®¡¦È¯Á÷¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼«¤é¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Ë¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·ÃåÅê¹Æ¤ÎÄÌÃÎ¤¬Â¨»þ¤ËÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢·Ð±Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÈ¯¿®¤ä¼Ò°÷¤Î¹×¸¥¤ò»¾¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢¤É¤Î¼Ò°÷¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÄ°®¡¦¶¦Í¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÆüº¢¤Î»Üºö¤ä¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÁÈ¿¥¤Î°ìÂÎ´¶¤ä¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌÃÎ¤Î¼ïÎà¡¦ÆâÍÆ¤äÏ¢·È¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½ç¼¡³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeopleWork¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPeopleWork¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ½ÎÏÈ¯´ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò½àÈ÷¤«¤é¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³¿ë¹Ô¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¡¢°ÛÆ°¡¦¾º³Ê¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¼Ò°÷¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íºà³«È¯¡¦¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¼«¼Ò¤ËÉ¬Í×¤Ê¥éー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¼ÒÆâÊó¡¦¾Þ»¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeopleWork¡×¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peoplework.jp/download/
ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤òÃ´Åö¤·¤¿PeopleX¥á¥ó¥Ðー
¢£PeopleX ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½ ¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â ¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»ö¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ¼«Æ°²½AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥óAIºÎÍÑÌÌÀÜ´±¡ÖPeople XRecruit¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áí¹ç·¿HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡ÖPeopleAgent¡×¤Î±¿±Ä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleWork¡Ë¡§https://peoplework.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeople XRecruit¡Ë¡§https://xrecruit.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6683-4199 Mail¡§info@peoplex.jp