¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê½Õ¥¸¥å¥¨¥êー¡¡£´¡î¤Î¡Ö2025 Spring Collection¡×

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From left
K10YG Necklace / Peridot / Diamond¡¡\59,400
K10YG Necklace / White Topaz¡¡\39,600
K10YG Ring / Peridot / Diamond¡¡\69,300
K10YG Pierced Earrings / White Topaz¡¡\46,200
K10YG Bracelet / White Topaz¡¡\39,600
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From left
K10YG Necklace / Diamond¡¡\59,400
K10YG Necklace¡¡\46,200
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From left
K10PG Necklace / Morganite / Rhodolite Garnet¡¡\39,600
K10PG Pierced Earrings / Morganite / Rhodolite Garnet¡¡\39,600
K10YG Necklace / Amethyst / Iolite¡¡\39,600
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From left
SV¡ÜK18(YGc) Necklace / CZ¡¡\19,800
SV¡ÜK18(YGc) Ear Cuff / CZ¡¡\17,600
SV¡ÜK18(YGc) Ring / CZ¡¡\24,200
SV¡ÜK18(YGc)¡ÜK10(Post) Pierced Earrings / Quartz / CZ¡¡\28,600
SV¡ÜK18(YGc) Ring set / Quartz / Prehnite / CZ¡¡\35,200
SV¡ÜK18(YGc) Bracelet / Quartz / Prehnite / CZ¡¡\26,400
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From left
K10YG Pierced Earrings / Amethyst / Iolite¡¡\29,700
SV¡ÜK18(YGc) Necklace / Pearl¡¡\29,700
SV¡ÜK18(YGc) Pierced Earrings / Pearl¡¡\24,200
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