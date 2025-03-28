¡ÚÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë¡Û¸Ð¹ñ¤Î·Ã¤ß¤ò³Ú¤·¤à½é²Æ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡¡¶á¹¾µí¤È²Ü°Ðòº¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤ä¡¡ÎÁÍý¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ëºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Êò¿¥é¥ó¥Á
¡¡ÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉÍÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Á°ÅÄµÁÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢2³¬¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤ª¤ª¤ß¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ ¤ª¤ª¤ß¡×¤Ë¤Æ¡¢½é²Æ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¡ØË©Íé-HOURAI-¡Ù ¤È ¡Øò¿¥é¥ó¥Á¡Ù
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ ¤ª¤ª¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡È¶á¹¾µí¥íー¥¹Æù¡É¤È¡È²Ü°Ðòº¡É¤ò¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¥é¥ó¥Á¡ØË©Íé-HOURAI-¡Ù¤ò¡¢¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤ª¤ª¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¸©»º¤ò´Þ¤àµ¨Àá¤Îµû¤òÌ£¤ï¤¦¡Øò¿¥é¥ó¥Á¡Ù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÐÌÌ¤Î¤¤é¤á¤¤Ë½é²Æ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ ¤ª¤ª¤ß¡×¡¡¥é¥ó¥Á¡ØË©Íé-HOURAI-¡Ù¡¡¡¡8,500±ß
¾å¼Á¤Ê»é¤Î»ÝÌ£¤È½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¶á¹¾µí¥íー¥¹Æù¡É¤È¡¢¿È¤ÎÄù¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤×¤ê¤×¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡È²Ü°Ðòº¡É¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÎÅ´ÈÄ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡Ï¤ä¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤ª½Ð½Á¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡Î·Ü¤ÈÌîºÚ¤Î¥¹ー¥×¡Ï¤âÉÕ¤¤¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤äÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äó¶¡»þ´Ö¡§11¡§30～15¡§00¡ÊL.O.14¡§00¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/hourai_2025/
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤ª¤ª¤ß¡×¡¡¡Øò¿¥é¥ó¥Á¡Ù¡¡¡¡6,500±ß
µ¨Àá¤Îµû¡È°Ëº´ÌÚ¡Ê¥¤¥µ¥¡Ë¡É¡¢¼¢²ì¸©»º¡ÈÈüÇÊËð¡Ê¥Ó¥ï¥Þ¥¹¡Ë¡É¡¢É½ÌÌ¤ò¤µ¤Ã¤ÈßÕ¤ê´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÈÁÎ©¤ä¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤±¨Â±¤Ë±ÀÃ°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤È¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ëºÌ¤êÈþ¤·¤¤ò¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÌ¾»º¾®°¾¤Ï¡¢ÌîºÚ¤È¤È¤â¤Ë¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿Å·óÏÍå¤Ë¡¢¡Îµû¤ÈÀÄ¤µ¤ÎÀÖ½Ð½Á¡Ï¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äó¶¡»þ´Ö¡§11¡§30～15¡§00¡ÊL.O.14¡§00¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/sushi_lunch25-05/
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ ¤ª¤ª¤ß¡× ¡ÊÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë £²F¡Ë
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§30～15¡§00¡ÊL.O 14¡§00¡Ë ¡¿ 17¡§00～21¡§00¡ÊL.O 20¡§00¡Ë
¢¡ºÂ ÀÊ ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿ー17ÀÊ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/oomi_t/
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤ª¤ª¤ß¡× ¡ÊÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë £²F¡Ë
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§30～15¡§00¡ÊL.O 14¡§00¡Ë ¡¿ 17¡§00～21¡§00¡ÊL.O 20¡§00¡Ë
¢¡ºÂ ÀÊ ¿ô¡§60ÀÊ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/oomi_j/
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¡TEL077-524-1225¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¿10¡§00～18¡§00¡Ë
¡ã³«ºÅÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×
¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Øçõ¤Î¿¹¤Î»¶ÊâÆ»¡Ù
¼¢²ì¸©»º¤Îçõ¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈüÇÊ¸Ð¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½ËÆü³«ºÅ
¡À3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÁ´Æü³«ºÅ¡¿
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/strawberry-buffet_2025/
¢¨·ÇºÜÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²ÙÅù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£