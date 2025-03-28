À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Çñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½¸òÎ®»ÜÀß¡ÖËß½É£Õ¡×¤¬4·î19Æü¤Ë³«¶È
¹çÆ±²ñ¼Ò£Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§½©ÅÄ¸©±©¸åÄ®¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§Ï»Áù²Å¿Í¡¦¹©Æ£¹ÀÊ¿¡¦µþÌî·ò¹¬¡Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©±©¸åÄ®¤Ç180Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿µì²È¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÆüËÜ»°ÂçËßÍÙ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Çñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½¸òÎ®»ÜÀß¡ÖËß½É£Õ¡×¤ò4·î19Æü¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://u.bon-yado.jp/
±Ä¶È³«»Ï¡Ê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¸©Æâ³°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡¢Ëß½É£Õ¼þÊÕ¤Î¤ªÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢½ÉÇñ¥¹¥Úー¥¹¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Êü¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦»î¿©²ñ¡¢À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤è¤ë¸ø±é¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎPOP UP¥Ðー¤ÈDJ¥Öー¥¹¤Ç¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢»ÜÀß¤È¿Í¤È¤Þ¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤äÅö»ÜÀß¤Ë¶½Ì£¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æþ¾ì¼«Í³¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11»þ～21»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§Ëß½É£Õ¡Ê½©ÅÄ¸©Íº¾¡·´±©¸åÄ®À¾ÇÏ²»ÆâËÜÄ®47¡Ë
»²¡¡¡¡²Ã¡§Æþ¾ì¼«Í³¡¦ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍ×Í½Ìó¡¦ÍÎÁ¡Ë
¡¡¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ÏËß½É£Õ¤ÎSNS¤è¤ê¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü13»þ¤è¤ê30Ê¬～1»þ´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥áー¥ë¡Êu@bon-yado.jp¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¤Î¡Ö£Õ¡×¤Ï¡¢À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖÍ©¸¼¡×¤Î¡ÖÍ©¡Ê¤æ¤¦¡Ë¡×¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¤Ä¤Ê¤°°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¡Ê¤æ¤¦¡Ë¡×¡¢¿Í´Ö¤¬¿´¤Î¤ª¤â¤à¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ³Ú¤·¤à°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡ÖÍ·¡Ê¤æ¤¦¡Ë¡×¤«¤é¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¤Î¶³¦¤¬ÍÉ¤é¤°¤ªËß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°¤«¤éÍè¤ë¿Í¤ÈÆâ¤Ë½»¤à¿Í¤¬¼«Á³¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Ìó3,600Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÉßÃÏ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÀ¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµÒ´Ö¤Î¤¢¤ëÊì²°¡¢»°Åï¤ÎÆâÂ¢¡¢°ìÅï¤Î³°Â¢¤ÈÄí¤Î6²Õ½ê¤ò¡¢½É¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¤ªËß¤ÈÀ¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½¸òÎ®»ÜÀß¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è¤äÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½É bon-yado U
Åß¤ÎÀÑÀã»þ¤Ë¤â¹Ô¤Íè¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Êì²°¤ÈÅÚÂ¢¤òÂç²°º¬¤Ç·Ò¤²¤¿¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¡¦½©ÅÄ¸©ÆîÆÃÍ¤Î¡ÖÆâÂ¢¡×2Åï¤òµÒ¼¼¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤Î¡ÖÃ¼Ë¥¤¤°áÁõ¡×¤È¡ÖÍõÀ÷¤áÍá°á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿2¥¿¥¤¥×¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à¤È¡¢½©ÅÄ¿ù¤ÎÈÄÁÒ¹½Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿2¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥µÒ¼¼¤Ø¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿2Åï¤ÎÆâÂ¢
¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à～Ã¼Ë¥¤¤～
¡ÖÃ¼Ë¥¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à¤Ë¤Ï¡¢³Æ²È¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸Å¤¤¸¨ÉÛ¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ê¡¢ÍÙ¤ê°áÁõ¤È¤·¤ÆÂå¡¹·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÃ¼Ë¥¤¤°áÁõ¡×¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¡£°ì³¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤È¥Ð¥¹¥ëー¥à¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÎÂ¤òÎ×¤àÆó³¬¤Î¿²¼¼¤Ë¤ÏÃ¼Ë¥¤¤°áÁõ¤È¥ì¥³ー¥É¥×¥ì¥¤¥äー¤òÀß¤¨¡¢ËßÍÙ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨µÒ¼¼¥µ¥¤¥º¡§112Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê1³¬59Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2³¬53Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¢¥Ã¼Ë¥¤¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à
¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à～ÍõÀ÷¤á～
½©ÅÄ¸©Æî¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¤áµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ê¹Ê¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÃË½÷·óÍÑ¤ÎÍÙ¤ê°áÁõ¡ÖÍõÀ÷¤áÍá°á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à¤Ë¤Ï¡¢µì¼ÆÍ¿²È¤ÎÍõÀ÷¤áÍá°á¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨µÒ¼¼¥µ¥¤¥º¡§102Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê1³¬52Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2³¬50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¢¥ÍõÀ÷¤á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥ëー¥à
¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à～¥Ü¥Ã¥¯¥¹～
¤«¤Ä¤Æ¼ÆÍ¿²È¤ÎÊÌÁñ¤ËÂÚºß¤·¤¿ÊüÏ²¤Î²è¿Í¡ÖÌ¬Ãî»³¿Í¡×¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Öµè¡Ê¤ª¤¤¡Ë¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ½©ÅÄ¿ù¤ÎÈÄÁÒ¹½Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à¡£1³¬¤Ë¶¦ÍÑ¤Î¥µ¥Ë¥¿¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢2³¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê4¥Ù¥Ã¥É¡Ë
¡¡¢¨µÒ¼¼¥µ¥¤¥º¡§61Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê1³¬31Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2³¬30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¢¥Ì¬Ãî»³¿Í¤Îµè¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à
¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à～¥Ð¥ó¥¯～
Â¢¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2³¬¤Ë½©ÅÄ¿ù¤ÎÈÄÁÒ¹½Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤ò4ÂæÃÖ¤¡¢1³¬¤Ë¶¦ÍÑ¤Î¥µ¥Ë¥¿¥êー¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à¡£¥«ー¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤òÊÝ¤Æ¡¢³Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤ÈÅÅ¸»¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8¥Ù¥Ã¥É¡Ë
¡¡¢¨µÒ¼¼¥µ¥¤¥º¡§60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê1³¬30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2³¬30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¢¥½©ÅÄ¿ù¤ÎÈÄÁÒ¹½Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¥Ð¥ó¥¯¥É¥ß¥È¥êー¥ëー¥à
¡Ú¥µ¥¦¥Ê bon-sauna U¡Û
À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë700Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾øµ¤¤òÍá¤Ó¤ë¡Ö¾ø¤·É÷Ï¤¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢Íá°á¤Ï¤³¤Î¾ø¤·É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¿å¾øµ¤¤Ç¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃå¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢3ÅïÌÜ¤ÎÆâÂ¢¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ø¤È¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡£À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ÎÍÙ¤ê¤È¤ªÓò»Ò¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈË×Æþ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥»ñºàÂ¢¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÂ¢¤ò²þÁõ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê
¤ªÓò»Ò¤¬Î®¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÔ³Þ¤ÈÍõÀ÷¤áÍá°á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤È¥µ¥¦¥Ê¥¦¥§¥¢¤ÇÆþ¤ê¡¢À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ËßÍÙ¤ê´ü´Ö¤ËÍÙ¤ê¼ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿ÌÃ¼ò¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¤Î»Å¹þ¤ß¿å¤ÈÆ±¤¸À¾ÇÏ²»Æâ¤ÎÃÏ²¼¿å³Ý¤±Î®¤·¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢³°µ¤Íá¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤¬ÍÉ¤é¤°Í£°ìÌµÆó¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥À¾ÇÏ²»ÆâËßÍÙ¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê
¡Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸ lounge U¡Û
²¬ËÜÂÀÏº¤ä°Â²¬ÀµÆÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿ÍËÏµÒ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¼ÆÍ¿²ÈÊÌÁñ¤ÎÎÓÀô¼°Äí±à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ø±à¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë³«Êü¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤ÈÊ¸²½¤äÈþ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÆÂ¢¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³°Â¢¤Ï¡¢¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡¢¥Ö¥Ã¥¯&¥ì¥³ー¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ê¤É¤òÊ»Àß¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¡£À¾ÇÏ²»Æâ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëËÜÄ®ÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Ò¤í¤Ð¤È¶¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤È¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¤òÊ»Àß¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤Ò¤í¤Ð¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ä²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÇÞ²ð¤Ë¡¢³°¤«¤éÍè¤ë¿Í¤ÈÆâ¤Ë½»¤à¿Í¤È¤¬¸òÎ®¤·¡¢¤è¤êË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊ¸²½¤äÊë¤é¤·¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹ commons U¡Û
Âç¤¤Ê²þ½¤¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢´ûÂ¸·úÃÛ¤ò³è¤«¤¹Êì²°¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡£ÅÅ¸»¤äWi-Fi¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Å¸¼¨¡¢¹ÖºÂÅù¤Î³«ºÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¼ï¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè¡ä
¹çÆ±²ñ¼Ò£Õ¡¡Ã´Åö¡§µþÌî·ò¹¬¡Ê¥¥ç¥¦¥Î¥¿¥±¥æ¥¡Ë
¢©012-1131¡¡±©¸åÄ®À¾ÇÏ²»Æâ»úËÜÄ®47ÈÖÃÏ
Mail u@bon-yado.jp
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://u.bon-yado.jp/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡¡¡https://www.instagram.com/bon_yado.u/