TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×2025Ç¯²ÆÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿·KV&ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¤¬¸ø³«¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¹â»³¤·¤Î¤Ö¤¬ÉÁ¤¯¥·¥êー¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤ËTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ò¥ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿¡¢¿·¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ªËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢°ìÍÕ¤È滇¹È¤Î´Ø·¸¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¤â¸ø³«¡ª
¡¡
¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¡Û
https://youtu.be/xthFO1u_fy4
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xthFO1u_fy4 ]
¡¡
¡ÚINTRODUCTION¡Û
²¶¤È¤ªÁ°¤òÁÜ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦
¡¡
¼ü¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¼º¤Ã¤¿²áµî――
ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¡
Àç³¦¡£
¿ÀÀç¤È¿Í´Ö¤¬Êë¤é¤¹¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¶§¿À¡¦»Í¶§¤òÃµ¤·µá¤á¤ë²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¡£
Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é»Í¶§¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ü¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¼º¤Ã¤¿²áµî¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢°ìÍÕ¤È滇¹È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ë――
¡¡
Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¹â»³¤·¤Î¤Ö¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
¡¡
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤Ï2025Ç¯²Æ¤ËTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×
¡¡
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â»³¤·¤Î¤Ö¡Ê¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿°ì¿×¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»³¸µÈ»°ì
½õ´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ¼÷ÆÁ
¥·¥êー¥º¹½À®¡§Â¼°æ Íº
µÓËÜ¡§Â¼°æ Íº¡¡É´À¥Í´°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£Àµ¼ù
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÅÀî±Ñ¼ù
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ÂÆ£¸»Ê
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÌ µª²Å
Èþ½Ñ´ÆÆÄ / Èþ½ÑÀßÄê¡§¾¾ËÜ·ò¼£
¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶âÉð¿µÌé
ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ ¿ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥íー¥Ó¥¸¥ç¥ó
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ë¥Ç¥£
²»³Ú¡§·ª¸¶Íª´õ
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
¡¡
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖChaser¡×MADKID
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖPhoenix¡×ËÒÅç µ±
¡¡
¢£¥¥ã¥¹¥È
°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤è¤¦¡Ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û
滇¹È¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¦¡Ë¡§ÀÐÀî³¦¿Í
Çò¼îÎ¶¡Ê¤Ï¤¯¤·¤å¤ê¤ó¡Ë¡§Lynn
ÍõºÓÏÂ¡Ê¤é¤ó¤µ¤¤¤ï¡Ë¡§²¼Ìî ¹É
Â¹ÅÐ¡Ê¤½¤ó¤È¤¦¡Ë¡§ÆüÌî Áï
²Ö²Ì¡Ê¤«¤«¡Ë¡§Å£µÜÍý·Ã
Î®¡Ê¤ê¤å¤¦¡Ë¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
Êº´×¡Ê¤Ø¤¤¤«¤ó¡Ë¡§Â¼À¥ Êâ
ÊöÎ¶°æ¡Ê¤Û¤¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¡§³á¸¶³Ù¿Í
Èæ´ë¡Ê¤Ò¤¡Ë¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
»³±¨¡Ê¤µ¤ó¤¦¡Ë¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
Çò¹ë¡Ê¤Ï¤¯¤´¤¦¡Ë¡§°æ¾åÏÂÉ§
Áó¹áè¬¡Ê¤½¤¦¤³¤¦¤á¤¤¡Ë¡§Ê¿ÀîÂçÊå
ÍûÅ´²ý¡Ê¤ê¤Æ¤Ã¤«¤¤¡Ë¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±
´Á¾áÎ¥¡Ê¤«¤ó¤·¤ç¤¦¤ê¡Ë¡§ÌÊ´ÓÎµÇ·²ð
Íå´Á¡Ê¤é¤«¤ó¡Ë¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð
Éð°Ð¡Ê¤Ö¤¤¡Ë¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤è¤¦¡Ë¡Ê¾¯Ç¯´ü¡Ë¡§ÃÝÆâ½ç»Ò
½ÕâË¡Ê¤·¤å¤ó¤²¤¤¡Ë¡§ºû¾Â ¹¸
³»»å¡Ê¤¬¤¤¤·¡Ë¡§µÌ Î¶´Ý
¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¥¦¥µ¥®²¾ÌÌ¡§»³ËÜÏÂ¿Ã
¡¡
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
°ìÏÃ～¼·ÏÃ³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
U-NEXT¡¡
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¡
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¡
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video
ABEMA
DMM TV
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
hulu
AnimeFesta
¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È
music.jp
¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬
Lemino
FOD
FOD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë for Prime Video
¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Prime Video
J:COM STREAM
TELASA
milplus
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷
HAPPY!Æ°²è
¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è
¡¡
¢£ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV
https://youtu.be/xthFO1u_fy4
¡¡
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C)¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥Ï¥¤¥¬¥¯¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://haigakura.jp
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/haigakura_anime¡¡@haigakura_anime¡¡#¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é
¡¡
¢£¸¶ºî¾ðÊó
Ãø¡§¹â»³¤·¤Î¤Ö¡Ê¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿°ì¿×¼Ò´©¡Ë
¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
Ï¢ºÜ¡§https://zerosumonline.com/detail/haigakura
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè1´¬¤«¤éÂè17´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ
ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://amzn.asia/d/94w4hPh
ÆÃÁõÈÇ¡§https://amzn.asia/d/fkHEa6A
(C)¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¿°ì¿×¼Ò
¡¡
¢£Blu-ray¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×Blu-ray ¾å´¬
È¯ÇäÃæ
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§1～£¶ÏÃ¼ýÏ¿
»ÅÍÍ¡§Blu-ray Disc1ËçÁÈ
²Á³Ê¡§15,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×Blu-ray ²¼´¬
È¯ÇäÆü¡§Ì¤Äê
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§£·～13ÏÃ¼ýÏ¿
»ÅÍÍ¡§Blu-ray Disc1ËçÁÈ
²Á³Ê¡§15,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ»ÅÍÍÅù¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¡
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
¡¡
³Æ´¬¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡¦¸¶ºî¡§¹â»³¤·¤Î¤ÖÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¥¢¥¦¥¿ー¥±ー¥¹
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê³ÆÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¡ÖÊüÁ÷Ä¾Á°±þ±ç¡×¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡Ë
¡¦±ÇÁüÆÃÅµ¡§¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×OP¡¢ED¡¢PV¡¢CM Åù