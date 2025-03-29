TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×2025Ç¯²ÆÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿·KV&ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¤¬¸ø³«¡ª¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª




¹â»³¤·¤Î¤Ö¤¬ÉÁ¤¯¥·¥êー¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤ËTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤ò¥ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª


¤Þ¤¿¡¢¿·¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ªËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢°ìÍÕ¤È滇¹È¤Î´Ø·¸¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡¡


¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¤â¸ø³«¡ª
¡¡


¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV¡Û


https://youtu.be/xthFO1u_fy4


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xthFO1u_fy4 ]






¡¡


¡ÚINTRODUCTION¡Û


²¶¤È¤ªÁ°¤òÁÜ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦


¡¡


¼ü¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¼º¤Ã¤¿²áµî――


ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


¡¡


Àç³¦¡£


¿ÀÀç¤È¿Í´Ö¤¬Êë¤é¤¹¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Êø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£


¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¶§¿À¡¦»Í¶§¤òÃµ¤·µá¤á¤ë²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¡£


Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é»Í¶§¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£


¼ü¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¼º¤Ã¤¿²áµî¡£


ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢°ìÍÕ¤È滇¹È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ë――


¡¡


Ä¹¤­¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¹â»³¤·¤Î¤Ö¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²Î»Î¡¦°ìÍÕ¤È½¾¿À¡¦滇¹È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª



¡¡


TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤Ï2025Ç¯²Æ¤ËTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¡ª


¡¡


¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û

¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×


¡¡


¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ


¸¶ºî¡§¹â»³¤·¤Î¤Ö¡Ê¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿°ì¿×¼Ò´©¡Ë


´ÆÆÄ¡§»³¸µÈ»°ì


½õ´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ¼÷ÆÁ


¥·¥êー¥º¹½À®¡§Â¼°æ Íº


µÓËÜ¡§Â¼°æ Íº¡¡É´À¥Í´°ìÏº


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£Àµ¼ù


¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÅÀî±Ñ¼ù


¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ÂÆ£¸­»Ê


¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÌ µª²Å


Èþ½Ñ´ÆÆÄ / Èþ½ÑÀßÄê¡§¾¾ËÜ·ò¼£


¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò


»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶âÉð¿µÌé


ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ ¿ò


²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê


²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥íー¥Ó¥¸¥ç¥ó


¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ë¥Ç¥£


²»³Ú¡§·ª¸¶Íª´õ


²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹


¡¡


¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖChaser¡×MADKID


¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖPhoenix¡×ËÒÅç µ±


¡¡


¢£¥­¥ã¥¹¥È


°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤è¤¦¡Ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û


滇¹È¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¦¡Ë¡§ÀÐÀî³¦¿Í


Çò¼îÎ¶¡Ê¤Ï¤¯¤·¤å¤ê¤ó¡Ë¡§Lynn


ÍõºÓÏÂ¡Ê¤é¤ó¤µ¤¤¤ï¡Ë¡§²¼Ìî ¹É


Â¹ÅÐ¡Ê¤½¤ó¤È¤¦¡Ë¡§ÆüÌî Áï


²Ö²Ì¡Ê¤«¤«¡Ë¡§Å£µÜÍý·Ã


Î®¡Ê¤ê¤å¤¦¡Ë¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´


Êº´×¡Ê¤Ø¤¤¤«¤ó¡Ë¡§Â¼À¥ Êâ


ÊöÎ¶°æ¡Ê¤Û¤¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¡§³á¸¶³Ù¿Í


Èæ´ë¡Ê¤Ò¤­¡Ë¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿


»³±¨¡Ê¤µ¤ó¤¦¡Ë¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ


Çò¹ë¡Ê¤Ï¤¯¤´¤¦¡Ë¡§°æ¾åÏÂÉ§


Áó¹áè¬¡Ê¤½¤¦¤³¤¦¤á¤¤¡Ë¡§Ê¿ÀîÂçÊå


ÍûÅ´²ý¡Ê¤ê¤Æ¤Ã¤«¤¤¡Ë¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±


´Á¾áÎ¥¡Ê¤«¤ó¤·¤ç¤¦¤ê¡Ë¡§ÌÊ´ÓÎµÇ·²ð


Íå´Á¡Ê¤é¤«¤ó¡Ë¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð


Éð°Ð¡Ê¤Ö¤¤¡Ë¡§°ËÆ£·òÂÀÏº


°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤è¤¦¡Ë¡Ê¾¯Ç¯´ü¡Ë¡§ÃÝÆâ½ç»Ò


½ÕâË¡Ê¤·¤å¤ó¤²¤¤¡Ë¡§ºû¾Â ¹¸


³»»å¡Ê¤¬¤¤¤·¡Ë¡§µÌ Î¶´Ý


¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö


¥¦¥µ¥®²¾ÌÌ¡§»³ËÜÏÂ¿Ã


¡¡


¢£ÇÛ¿®¾ðÊó


°ìÏÃ～¼·ÏÃ³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª


U-NEXT¡¡


¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¡


d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¡


d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹


d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video


ABEMA


DMM TV


¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë


hulu


AnimeFesta


¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È


music.jp


¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬


Lemino


FOD


FOD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë for Prime Video


¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë


Prime Video


J:COM STREAM


TELASA


milplus


¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷


HAPPY!Æ°²è


¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è


¡¡


¢£ÊüÁ÷¥ê¥¹¥¿ー¥È¹ðÃÎPV


https://youtu.be/xthFO1u_fy4


¡¡


¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§(C)¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥Ï¥¤¥¬¥¯¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ


¡¡


¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://haigakura.jp


¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/haigakura_anime¡¡@haigakura_anime¡¡#¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é


¡¡


¢£¸¶ºî¾ðÊó











Ãø¡§¹â»³¤·¤Î¤Ö¡Ê¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿°ì¿×¼Ò´©¡Ë


¥¼¥í¥µ¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ


Ï¢ºÜ¡§https://zerosumonline.com/detail/haigakura


¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂè1´¬¤«¤éÂè17´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ


ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://amzn.asia/d/94w4hPh


ÆÃÁõÈÇ¡§https://amzn.asia/d/fkHEa6A


(C)¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¿°ì¿×¼Ò


¡¡


¢£Blu-ray¾ðÊó







TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×Blu-ray ¾å´¬


È¯ÇäÃæ


¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§1～£¶ÏÃ¼ýÏ¿


»ÅÍÍ¡§Blu-ray Disc1ËçÁÈ


²Á³Ê¡§15,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡


TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×Blu-ray ²¼´¬


È¯ÇäÆü¡§Ì¤Äê


¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§£·～13ÏÃ¼ýÏ¿


»ÅÍÍ¡§Blu-ray Disc1ËçÁÈ


²Á³Ê¡§15,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹


¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ»ÅÍÍÅù¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó


¡¡


È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹


ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹


¡¡


³Æ´¬¶¦ÄÌÆÃÅµ


¡¦¸¶ºî¡§¹â»³¤·¤Î¤ÖÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¥¢¥¦¥¿ー¥±ー¥¹


¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê³ÆÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¡ÖÊüÁ÷Ä¾Á°±þ±ç¡×¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡Ë


¡¦±ÇÁüÆÃÅµ¡§¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×OP¡¢ED¡¢PV¡¢CM Åù