¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¡ÖÂè1²ó ¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼»ö¸ÎËÉ»ß¥»¥ß¥Êー¡×¤ò2025Ç¯3·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÃÁ¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜÄ¾¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÁ¥°æÁí¸¦¥í¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÊªÎ®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂè1²ó ¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼»ö¸ÎËÉ»ß¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÏ¢ÌµÎÁ»ñÎÁ¡Ö°ÂÁ´¶µ°é¤È»ö¸Îºï¸º¤Î¼Â¸½ÊýË¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ähttps://logiiiii.f-logi.com/documents/text/safety-education/(https://logiiiii.f-logi.com/documents/text/safety-education/)
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤·¤¿
- ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â»ö¸Î¤¬¸º¤é¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡ª
- ´ÉÍý¼Ô¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡ª
- °ÂÁ´Ã´Åö¼Ô¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡£»ö¸Î¸¶°øÊ¬ÀÏ¡¢ÂÐºöÎ©°Æ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª
- Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î¾å¸Âµ¬À©¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¡¢¶µ°é¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
- Ì¤·Ð¸³¼Ô¡¦¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ö¸Î¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áá¤¯°ì¿ÍÁ°¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë»ö
£±.AI¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥ÀーÆ³Æþ¤Ç³Î¼Â¤Ë»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤¹ÊýË¡
´í¸±¥·ー¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í
Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤ÎÃæ¤Ç´í¸±¥·ー¥ó¤ò¸¡ÃÎ¡£»£±ÆÆ°²è¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÉÍý¼Ô¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°é¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¶µ°é¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¤¨¤ë²½
¥É¥é¥¤¥Ðー¸Ä¿Í¤Î±¿Å¾·ë²Ì¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´»ØÆ³¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«¿È¤Î±¿Å¾¤Î¥¯¥»¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼«¼çÅª¤Ë²þÁ±¤ò¤¹¤ë
¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥³¥¢¡¦´í¸±¥·ー¥óÆ°²è¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¤Ç²þÁ±¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï»ö¸Î¸å¤Î¶µ°é¤äÂÐºö¤Ç¸åÈ¯·¿¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¸ÎËÉ»ßºö¤¬¡¢AI¥í¥¸¥ì¥³¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².»ö¸Î¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢»ö¸ÎËÉ»ßºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢»ö¸Î»öÎã¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°µÆþÊýË¡¡¢KYT¹Ö½¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£³.»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ÎÊýË¡
»ö¸Î¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤ØÀµ¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÌò³ä¡¦°éÀ®ÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¾ðÊó
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÊªÎ®¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±çÉô¡¡É¾²Á¡¦ÄÂ¶â¥Áー¥à¡¡¥Áー¥à¥êー¥Àー¡¡¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
»°Â¼ ¿®ÌÀ
¾¦¼Ò¡¢Âç¼ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢À¸»ººâÊ¬Ìî¡ÊÀ½Â¤¶È¡¢·úÃÛ»ñºà¥áー¥«ー¡¢À¸»ººâ¾¦¼Ò¤Ê¤É¡Ë¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¡¦ÊªÎ®²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2018Ç¯7·î¤è¤ê¡¢Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë°ÛÆ°¡£±¿Á÷²ñ¼Ò¡¦ÊªÎ®²ñ¼Ò¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¶µ°é¸¦½¤¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÊªÎ®¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±çÉô¡¡É¾²Á¡¦ÄÂ¶â¥Áー¥à¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
»³¸ý Å¯Ìé
±¿Á÷²ñ¼ÒÀìÌç¤Î´ÉÍý¼Ô°éÀ®¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¶µ°é¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ç¤Î¹Ö±é·Ð¸³¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¼çµÁ¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¦³èÀ²½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢´ÉÍý¿¦°éÀ®¡¦¸¦½¤¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É»ñÎÁ
°ÂÁ´¶µ°é¤È»ö¸Îºï¸º¤Î¼Â¸½ÊýË¡
»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÊÊ¤ò²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤·º¬µò¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¥É¥é¥ì¥³¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢ÌµÎÁ»ñÎÁ¡Ö°ÂÁ´¶µ°é¤È»ö¸Îºï¸º¤Î¼Â¸½ÊýË¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ähttps://logiiiii.f-logi.com/documents/text/safety-education/(https://logiiiii.f-logi.com/documents/text/safety-education/)
²ñ¼Ò¾Ò²ð
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ì¤ëÊªÎ®´ë¶È¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿·µ¬²Ù¼ç³ÍÆÀ¡¢±¿ÄÂ¸ò¾Ä¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¡¢¿Í»ö¡¦ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®ÊªÎ®´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¾ìÌ©Ãå·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤«¤é350¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®ÊªÎ®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©541-0041¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ»ÍÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ Á¥°æÁí¸¦ÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©104-0028¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶¶ËÜ Ä¾¹Ô
ÀßÎ©¡§2000Ç¯5·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§9,800Ëü±ß
£Ô£Å£Ì¡§03-4223-3163
£Í£Á£É£Ì¡§marketing@f-logi.com
£×£Å£Â¡§https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)